ETV Bharat / bharat

'మోదీ ఈజ్ గ్రేట్- ఆయనకు నేను బిగ్ ఫ్యాన్'- డొనాల్డ్ ట్రంప్ సర్​ప్రైజ్ ఫోన్​కాల్!

దిల్లీలో అమెరికా 250వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు - కార్యక్రమం జరుగుతుండగా ట్రంప్ సడెన్ ఫోన్​కాల్

Trump Modi
Trump Modi (IANS, Associated Press (File))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 24, 2026 at 11:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump Surprise Call : దిల్లీలోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయంలో అమెరికా 250వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఆదివారం రాత్రి కార్యక్రమం జరుగుతుండగా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సడెన్ సర్​ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఆయన భారత్​లోని అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్‌కు ఆకస్మికంగా ఆడియో కాల్ చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆయనకు భారత్ అంటే చాలా ఇష్టమని, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తనకు మంచి మిత్రుడు అని చెప్పారు.

"ఐ లవ్ ఇండియా. అందరికీ నమస్కారం. నాకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ అంటే చాలా ఇష్టం. మోదీ గొప్పవారు. ఆయన నా స్నేహితుడు. మేం భారతదేశానికి ఇంతకు ముందెన్నడూ ఇప్పుడున్నంత సన్నిహితంగా లేము. భారత్ నాపైనా, మా దేశంపైనా నూటికి నూరు శాతం ఆధారపడవచ్చు. వారికి ఎప్పుడైనా సహాయం అవసరమైతే, ఎవరికి కాల్ చేయాలో వారికి తెలుసు. దిల్లీకి ఎల్లప్పుడూ మా మద్దతు ఉంటుంది" అని ట్రంప్ ఫోన్ కాల్​లో చెప్పారు.

TAGGED:

TRUMP SURPRISE CALL
US INDEPENDENCE 250TH ANNIVERSARY
US INDEPENDENCE EVENT IN DELHI
US INDEPENDENCE EVENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.