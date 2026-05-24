'మోదీ ఈజ్ గ్రేట్- ఆయనకు నేను బిగ్ ఫ్యాన్'- డొనాల్డ్ ట్రంప్ సర్ప్రైజ్ ఫోన్కాల్!
దిల్లీలో అమెరికా 250వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు - కార్యక్రమం జరుగుతుండగా ట్రంప్ సడెన్ ఫోన్కాల్
Published : May 24, 2026 at 11:09 PM IST
Trump Surprise Call : దిల్లీలోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయంలో అమెరికా 250వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఆదివారం రాత్రి కార్యక్రమం జరుగుతుండగా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సడెన్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఆయన భారత్లోని అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్కు ఆకస్మికంగా ఆడియో కాల్ చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆయనకు భారత్ అంటే చాలా ఇష్టమని, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తనకు మంచి మిత్రుడు అని చెప్పారు.
"ఐ లవ్ ఇండియా. అందరికీ నమస్కారం. నాకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ అంటే చాలా ఇష్టం. మోదీ గొప్పవారు. ఆయన నా స్నేహితుడు. మేం భారతదేశానికి ఇంతకు ముందెన్నడూ ఇప్పుడున్నంత సన్నిహితంగా లేము. భారత్ నాపైనా, మా దేశంపైనా నూటికి నూరు శాతం ఆధారపడవచ్చు. వారికి ఎప్పుడైనా సహాయం అవసరమైతే, ఎవరికి కాల్ చేయాలో వారికి తెలుసు. దిల్లీకి ఎల్లప్పుడూ మా మద్దతు ఉంటుంది" అని ట్రంప్ ఫోన్ కాల్లో చెప్పారు.
VIDEO | US President Donald Trump makes a surprise live call during US Embassy's event in Delhi marking America's 250th Independence Day.— Press Trust of India (@PTI_News) May 24, 2026
He says, " i love india and their prime minister. pm modi is great, he is my friend...we have never been closer to india, and india can 100… pic.twitter.com/E7Jt7TFdnh