భారత్కు అమెరికా మరో రక్షణ సహకారం- అపాచీ, ఎం777 హోవిట్జర్ల నిర్వహణకు ఆమోదం
భారత సైన్యానికి చెందిన అపాచీ హెలికాప్టర్లు, ఎం777ఏ2 హోవిట్జర్లకు దీర్ఘకాలిక నిర్వహణ సేవలు అందించనున్న అమెరికా- మొత్తం 482.2 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన సహాయ ప్యాకేజీకి అమెరికా కాంగ్రెస్కు అధికారిక సమాచారం
Published : June 22, 2026 at 12:33 PM IST
India US Arms Deal : భారత్కు రక్షణ రంగంలో మరో కీలక సహకారాన్ని అందించేందుకు అమెరికా ముందుకొచ్చింది. భారత సైన్యం వినియోగిస్తున్న అపాచీ యుద్ధ హెలికాప్టర్లు, ఎం777ఏ2 అల్ట్రా-లైట్ హోవిట్జర్లకు అవసరమైన నిర్వహణ, సాంకేతిక సహాయం, విడిభాగాల సరఫరా, శిక్షణ సేవలను అందించనుంది. అందుకోసం మొత్తం 482.2 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన సహాయ ప్యాకేజీని అందించనున్నట్లు అమెరికా అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ ప్రతిపాదిత ఒప్పందానికి సంబంధించి అమెరికా ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్కు అధికారిక సమాచారాన్ని అందించింది.
అమెరికా విదేశీ సైనిక విక్రయాల (ఎఫ్ఎంఎస్) కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించే డిఫెన్స్ సెక్యూరిటీ కోఆపరేషన్ ఏజెన్సీ (డీఎస్సీఏ) జూన్ 17న ఫెడరల్ రిజిస్టర్లో ఈ ప్రతిపాదనను ప్రచురించింది. గత నెల మే 18నే అమెరికా విదేశాంగ శాఖ భారతదేశానికి ఈ సేవలను అందించేందుకు కాంగ్రెస్కు సమాచారం ఇచ్చినట్లు వెల్లడించింది. అమెరికాలోని బోయింగ్, లాక్హీడ్ మార్టిన్ కంపెనీలు అపాచీ సర్వీసు కాంట్రాక్టర్లుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. ఇక ఎం777కు బ్రిటన్లోని కుంబ్రియాలో ఉన్న బీఏఈ సిస్టమ్స్ ప్రధాన కాంట్రాక్టర్గా చేస్తోంది.