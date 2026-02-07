వాణిజ్య ఒప్పందంలో మరో ముందడుగు- ముసాయిదాను విడుదల చేసిన భారత్- అమెరికా
Published : February 7, 2026 at 6:49 AM IST
US India Trade Deal Framework : భారత్- అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంలో మరో ముందడుగు పడింది. రెండు దేశాల మధ్య పరస్పర, సమతుల్య వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో రూపొందించిన మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందం ముసాయిదాను సంయుక్తంగా విడుదల చేశాయి. గతేడాది ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రారంభించిన ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం చర్చల్లో శనివారం విడుదల చేసిన ఉమ్మడి ప్రకటన కీలకమైన మైలురాయిగా నిలుస్తుందని పేర్కొన్నాయి. ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా అదనపు మార్కెట్ అవకాశాలను కల్పించడం, మరింత పటిష్టమైన 'సరఫరా' వ్యవస్థను నిర్మించడంపై దృష్టి సారించినట్లు చెప్పాయి.
The United States of America (United States) and India are pleased to announce that they have reached a framework for an Interim Agreement regarding reciprocal and mutually beneficial trade (Interim Agreement). Today’s framework reaffirms the countries’ commitment to the broader… pic.twitter.com/rDyfKq9SPP— ANI (@ANI) February 6, 2026
అమెరికా- భారత్ మధ్య కుదిరిన ఒప్పందంలోని ప్రధాన నిబంధనలు ఇవే
- రాబోయే ఐదేళ్లలో అమెరికా నుంచి ఏకంగా 500 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయాలనే తన ఉద్దేశాన్ని సంయుక్త ప్రకటనలో భారత్ వెల్లడించింది. ఇందులో ఇంధన ఉత్పత్తులు, విమానాలు, టెక్నాలజీ ఉత్పత్తులు, కోకింగ్ కోల్ ప్రధానంగా ఉన్నాయి. అలాగే, డేటా సెంటర్లలో వాడే గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల వాణిజ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి ఇరు దేశాలు అంగీకరించాయి. డిజిటల్ వాణిజ్యానికి ఉన్న అడ్డంకులను తొలగించి, సరఫరా గొలుసు భద్రతపై కలిసి పనిచేయాలని నిర్ణయించాయి.
- భారత్ నుంచి దిగుమతి అయ్యే వస్త్రాలు, దుస్తులు, తోలు, పాదరక్షలు, ప్లాస్టిక్, రబ్బరు, ఆర్గానిక్ కెమికల్స్, హోమ్ డెకర్, హస్తకళా ఉత్పత్తులు, కొన్ని రకాల యంత్రాలపై 18 శాతం సుంకాన్ని అమెరికా విధిస్తుంది. జెనరిక్ మందులు, రత్నాలు, వజ్రాలు, విమాన విడిభాగాలతో సహా విస్తృత శ్రేణి వస్తువులపై ఈ పరస్పర సుంకాన్ని అమెరికా తొలగిస్తుంది.
- జాతీయ భద్రతా కారణాలతో స్టీల్, అల్యూమినియంపై విధించిన పాత ఆంక్షల నుంచి భారత విమాన విడిభాగాలకు మినహాయింపు లభిస్తుంది. ఆటోమొబైల్ విడిభాగాల ఎగుమతిలో భారత్కు ప్రత్యేక కోటా దక్కనుంది. వీటితో పాటు, ఫార్మాస్యూటికల్స్, వాటి ముడి పదార్థాలపై భారత్ ప్రత్యేక రాయితీలను అందుకోనుంది.
- అమెరికా, భారత్ తమకు ఆసక్తి ఉన్న రంగాల మార్కెట్ విషయంలో పరస్పరం సహకరించుకోవాడానికి ఇరు దేశాలు కట్టుబడి ఉన్నాయి.
- ఈ ఒప్పందం ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు ప్రధానంగా అమెరికా, భారత్కు దక్కేలా చూసేందుకు ఇరు దేశాలు 'రూల్స్ ఆఫ్ ఆరిజిన్'ను రూపొందించుకుంటాయి.
- ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని ప్రభావితం చేసే సుంకేతర అడ్డంకులను ఇరు దేశాలు పరిష్కరించుకుంటాయి. అమెరికా వైద్య పరికరాల వాణిజ్యానికి సంబంధించి దీర్ఘకాలంగా ఉన్న అడ్డంకులను పరిష్కరించడానికి భారత్ అంగీకరించింది. అలాగే, అమెరికాకు చెందిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ వస్తువుల మార్కెటింగ్ను ఆలస్యం చేసే లైసెన్సింగ్ విధానాలను భారత్ తొలగిస్తుంది. ఈ ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చిన ఆరు నెలలలోపు పరస్పరం ఈ అడ్డంకులను ఇరు దేశాలు తొలగించుకోనున్నాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల పరిష్కారానికి కలిసి పనిచేసే అవసరాన్ని ఇరు దేశాలు గుర్తించాయి. అమెరికా ఆహార, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల వాణిజ్యానికి ఉన్న సుంకేతర అడ్డంకులను పరిష్కరించడానికి కూడా భారత్ అంగీకరించింది.
- సాంకేతిక నిబంధనల అమలును సులభతరం చేసే ఉద్దేశంతో, అమెరికా, భారత్ పరస్పరం అంగీకరించిన రంగాల్లో తమ తమ ప్రమాణాలు, అంచనా పద్ధతుల గురించి చర్చించాలని నిర్ణయించాయి.
- భారత్-అమెరికాలో ఏ దేశమైనా తాము అంగీకరించిన సుంకాల్లో ఏదైనా మార్పులు చేసినట్లయితే, దానికి ప్రతిగా అవతలి దేశం కూడా తన వాగ్దానాలను లేదా కట్టుబాట్లను మార్చుకోవచ్చు.
- సరఫరా పటిష్టత, ఆవిష్కరణలను పెంపొందించడం కోసం ఆర్థిక భద్రతా సమన్వయాన్ని బలోపేతం చేసుకోవడానికి ఇరు దేశాలు అంగీకరించాయి. అశాస్త్రీయ ఆర్థిక విధానాలను ఎదుర్కోవడానికి పరస్పర చర్యలు చేపట్టడంతో పాటు, అంతర్గత, బాహ్య పెట్టుబడుల సమీక్షలు, ఎగుమతి నియంత్రణల విషయంలో సహకారం.
- డిజిటల్ వాణిజ్యానికి ఆటంకంగా ఉన్న వివక్షాపూరితమైన లేదా భారమైన అడ్డంకులను పరిష్కరించుకోవడానికి ఇరు దేశాలు కట్టుబడి ఉన్నాయి. అలాగే ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందంలో భాగంగా పటిష్టమైన, ప్రతిష్టాత్మకమైన, పరస్పర ప్రయోజనకరమైన డిజిటల్ వాణిజ్య నిబంధనలను రూపొందించుకోవడానికి ఒక స్పష్టమైన మార్గాన్ని నిర్దేశించుకున్నాయి.