భారత్కు అమెరికా బిగ్ సపోర్ట్- సముద్రం అడుగున కీలక మిషన్- అసలు టార్గెట్ ఇదే!
ప్రపంచ ఇంటర్నెట్ వ్యవస్థకు కీలకమైన అండర్సీ కేబుల్స్ భద్రతపై చేతులు కలిపిన భారత్, అమెరికా- AI, క్లౌడ్, డేటా సెంటర్ల విస్తరణతో భారత్ను కీలకమైన గ్లోబల్ సబ్సీ కేబుల్ హబ్గా తీర్చిదిద్దే అవకాశాలు
Published : September 12, 2026 at 7:23 AM IST
India US Deal : ఇంటర్నెట్ అంటే మనకు వెంటనే గుర్తొచ్చేది మొబైల్, కంప్యూటర్, డేటా సెంటర్లు. కానీ ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి డేటా క్షణాల్లో ప్రయాణించడానికి సముద్రం అడుగున వేల కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించిన కేబుల్స్ కీలకంగా పనిచేస్తుంటాయి. ఇప్పుడు ఆ అండర్సీ కేబుల్ వ్యవస్థకు భద్రత కల్పించడంపై భారత్, అమెరికా కలిసి అడుగులు వేస్తున్నాయి. ప్రపంచ డిజిటల్ వ్యవస్థకు వెన్నెముకగా ఉన్న ఈ కేబుల్స్ భద్రత, స్థిరత్వం, వైవిధ్యాన్ని పెంచేందుకు రెండు దేశాలు భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకున్నాయి.
అండర్సీ కేబుల్స్పై ప్రత్యేక దృష్టి
ఇండియాలోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం ఎక్స్లో చేసిన పోస్టులో ఈ భాగస్వామ్యాన్ని వెల్లడించింది. సెప్టెంబర్లో ఇరు దేశాల ప్రభుత్వ, పరిశ్రమ నిపుణులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి అండర్సీ కేబుల్స్ వర్క్షాప్’ నిర్వహించినట్లు తెలిపింది. ప్రపంచ డిజిటల్ కనెక్టివిటీకి కీలకమైన సముద్రగర్భ కేబుల్స్ను మరింత సురక్షితంగా, పటిష్టంగా మార్చడమే ఈ చర్చల ప్రధాన ఉద్దేశం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంటర్నెట్, క్లౌడ్ సేవలు, డేటా సెంటర్లు, డిజిటల్ వాణిజ్యం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వంటి రంగాలు వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. వీటన్నింటికీ వేగవంతమైన, నిరంతరాయ డేటా కనెక్టివిటీ అవసరం. ఇందులో అండర్సీ కేబుల్స్ది చాలా కీలకమైన పాత్ర. అందుకే వీటి భద్రతకు భారత్, అమెరికా ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాయి.
భారత్కు ఎందుకు కీలకం?
ప్రపంచ డిజిటల్ మ్యాప్లో భారత్ ప్రాధాన్యం రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. దేశంలో ఇంటర్నెట్ వినియోగం భారీగా పెరగడంతో పాటు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, AI, డేటా సెంటర్లు కూడా వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి. ఇదే సమయంలో భౌగోళికంగా కూడా భారత్కు ప్రత్యేక ప్రయోజనం ఉంది. ఆసియా, మధ్యప్రాచ్యం, యూరప్, ఆఫ్రికా వంటి కీలక మార్కెట్లను కలిపే మార్గాల్లో భారత్కు వ్యూహాత్మక స్థానం ఉంది. ఈ కారణాలతో భారత్ను భవిష్యత్తులో కీలకమైన గ్లోబల్ సబ్సీ కేబుల్ హబ్గా అభివృద్ధి చేసే అవకాశం ఉందని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం పేర్కొంది. అంటే సముద్రం అడుగున ఉన్న కేబుల్స్ ద్వారా ప్రపంచ డేటా రవాణాలో భారత్ పాత్ర మరింత పెరగవచ్చు.
Undersea cables are the backbone of global digital connectivity powering economies, cloud services, and the AI revolution. The United States and India are partnering to strengthen the security, resilience, and diversification of the networks that keep the world connected. pic.twitter.com/hcnICx6tXo— U.S. Embassy India (@USAndIndia) September 11, 2026
TRUSTతో టెక్నాలజీ భాగస్వామ్యం
ఈ కేబుల్ భాగస్వామ్యం అమెరికా–భారత్ TRUST (Transforming the Relationship Utilising Strategic Technologies) చొరవలో భాగంగా జరుగుతోంది. కీలకమైన, అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతిక రంగాల్లో ఇరు దేశాల మధ్య సహకారాన్ని పెంచడం ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన లక్ష్యం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సెమీకండక్టర్లు, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, బయోటెక్నాలజీ, ఎనర్జీ, అంతరిక్షం వంటి రంగాల్లో ప్రభుత్వాలు, విద్యా సంస్థలు, ప్రైవేట్ కంపెనీల మధ్య భాగస్వామ్యాలను పెంచాలని భారత్, అమెరికా నిర్ణయించాయి. గత మేలో భారత్లో అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ కూడా ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. కీలక టెక్నాలజీల విషయంలో అమెరికా విశ్వసనీయ భాగస్వాములతో కలిసి పనిచేయాలని చూస్తోందని, భారత్ అలాంటి భాగస్వాముల్లో ఒకటని చెప్పారు.
AI మౌలిక వసతులపైనా ఫోకస్
TRUSTలో మరో ముఖ్యమైన అంశం AI మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి. భారత్లో భారీ స్థాయిలో అమెరికాకు చెందిన AI మౌలిక వసతులను ఏర్పాటు చేయడానికి ఎదురయ్యే ఆర్థిక, నిర్మాణ, విద్యుత్, కనెక్టివిటీ సమస్యలను గుర్తించి పరిష్కరించేందుకు రోడ్మ్యాప్ రూపొందించాలని ఇరు దేశాలు నిర్ణయించాయి. అంతేకాదు తదుపరి తరం డేటా సెంటర్లు, AI కోసం అవసరమైన కంప్యూటింగ్ సామర్థ్యం, ప్రాసెసర్లు, AI మోడళ్లు, కొత్త అప్లికేషన్ల అభివృద్ధిలోనూ సహకారం పెంచాలని భావిస్తున్నాయి. అదే సమయంలో సున్నితమైన టెక్నాలజీల రక్షణ, భద్రతా నియంత్రణలు, నమ్మకమైన టెక్నాలజీ భాగస్వాముల ఎంపికకు కూడా ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు.
భారత్కు పెరుగుతున్న వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యం
అమెరికా నేతృత్వంలోని Pax Silica కార్యక్రమంలోనూ భారత్ చేరింది. AI, సెమీకండక్టర్లు, క్వాంటమ్ వంటి రంగాల్లో నమ్మకమైన టెక్నాలజీ, సరఫరా వ్యవస్థలను నిర్మించడమే దీని లక్ష్యం. ఈ క్రమంలో భారత్ను విశ్వసనీయ భాగస్వామిగా అమెరికా చూస్తోందని గోర్ వ్యాఖ్యానించారు. సముద్రం అడుగున ఉన్న కేబుల్స్ నుంచి AI డేటా సెంటర్ల వరకు భారత్, అమెరికా మధ్య టెక్నాలజీ భాగస్వామ్యం విస్తరిస్తోంది. భవిష్యత్తులో ప్రపంచ డిజిటల్ కనెక్టివిటీలో భారత్ పాత్రను మరింత పెంచడమే కాకుండా, AI, క్లౌడ్, సెమీకండక్టర్ల వంటి కీలక రంగాల్లోనూ భారత్ను బలమైన కేంద్రంగా మార్చే దిశగా ఈ సహకారం కీలకంగా మారే అవకాశం ఉంది.