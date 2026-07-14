భారత్లోకి అమెరికా మాజీ సైనికుల అక్రమ చొరబాటు- అసలేం జరుగుతోంది?
ఎలాంటి ప్రయాణ పత్రాలు లేకుండా అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న వ్యక్తి- ఉత్తర్ప్రదేశ్లో అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు- ఇటీవల మయన్మార్ మిలిటెంట్లకు యుద్ధతంత్రాల్లో ఉగ్రశిక్షణ ఇస్తున్న అమెరికా మాజీ సైనికులు, ఐదుగురు ఉక్రెనియన్లు అరెస్ట్
Published : July 14, 2026 at 12:19 PM IST
US Ex Soldier Arrested In India : భారత్లోకి అమెరికా మాజీ సైనికుల అక్రమ చొరబాటు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. భారత్ నుంచి నేపాల్లోకి అక్రమంగా ప్రవేశించేందుకు యత్నిస్తున్న అమెరికా మాజీ నేవీ అధికారిని ఉత్తర్ప్రదేశ్ మహారాజ్గంజ్ జిల్లాలో 'సహస్త్ర సీమా బల్' బలగాలు అరెస్ట్ చేశాయి. ఎలాంటి ప్రయాణ పత్రాలు లేకుండా అతడు అనుమానాస్పదంగా యూపీలో తిరుగుతున్నట్లు గుర్తించారు. అతడిని కాలిఫోర్నియాకు చెందిన జోర్డాన్ బ్రౌన్గా అధికారులు గుర్తించారు. సరిహద్దు వద్ద తనిఖీ చేస్తుండగా బ్రౌన్ పారిపోవడానికి యత్నించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
అయితే, తాను పర్యాటక వీసాపై థాయిలాండ్ వెళ్లి తన పాస్పోర్ట్ పోగొట్టుకున్నానని నిందితుడు చెబుతున్నాడు. సముద్ర మార్గం గుండా శ్రీలంక, అక్కడి నుంచి గతేడాది నవంబర్లో భారత్లో చొరబడ్డట్లు వెల్లడించాడు. ఏ పత్రాలు లేకుండా ఏడు నెలలుగా బ్రౌన్ గోవాలో ఉంటున్నాడు. ఇటీవల మయన్మార్ మిలిటెంట్లకు యుద్ధతంత్రాల్లో ఉగ్రశిక్షణ ఇస్తున్న అమెరికా మాజీ సైనికులు, ఐదుగురు ఉక్రెనియన్లను నేషనల్ ఇన్వెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్ఐఏ) అరెస్ట్ చేసిన వేళ ఈ ఘటన ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. భారత్కు మాజీ సైనికులు టూరిస్ట్ వీసాపై వచ్చి, మిజోరాం ద్వారా మయన్మార్లోకి ప్రవేశించి మిలిటెంట్లతో చేతులు కలుపుతున్నట్లు తేలింది.