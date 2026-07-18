అమెరికా వీసా ఫ్లెక్సిబిలిటీకి చెక్- తీవ్ర ఆందోళనలో భారత విద్యార్థులు!
డ్యురేషన్ ఆఫ్ స్టేటస్ విధానం రద్దు చేసిన అమెరికా- F-1, J-1, I వీసా హోల్డర్లకు గరిష్ఠంగా నాలుగేళ్ల స్టే పరిమితి- లక్షలాది భారతీయ విద్యార్థులపై ప్రభావం
Published : July 18, 2026 at 7:15 PM IST
US Ends Flexible Student Visa : అమెరికాలో ఉన్నత చదువులు చదవాలనుకునే భారతీయ విద్యార్థుల కలలపై ట్రంప్ సర్కార్ మరోసారి భారీ దెబ్బ కొట్టింది. దశాబ్దాలుగా అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు ఎంతో వెసులుబాటు కల్పించిన 'డ్యురేషన్ ఆఫ్ స్టేటస్' వీసా విధానాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేసింది. ఈ మేరకు యూఎస్ హోం ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ విభాగం (DHS) కొత్త ఇమిగ్రేషన్ నిబంధనల్ని అధికారికంగా ఖరారు చేసింది. దీంతో F-1 స్టూడెంట్ వీసా, J-1 ఎక్స్చేంజ్ విజిటర్లు, అలాగే విదేశీ జర్నలిస్టులకు (అమెరికాకు వెళ్లే విదేశీ మీడియా ప్రతినిధులు) ఇచ్చే ఐ (I) వీసాల కాల పరిమితిపై గరిష్ఠంగా నాలుగేళ్ల పరిమితి విధించారు. అంటే ఈ వీసాలపై వెళ్లిన విద్యార్థులు, మీడియా ప్రతినిధులు అక్కడ నాలుగేళ్ల వరకు మాత్రమే ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ఆకస్మిక నిర్ణయం అమెరికాలో చదువుకుంటున్న లక్షలాది మంది భారతీయ విద్యార్థులు, నిపుణుల్లో తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ నిబంధనలు 2026 సెప్టెంబర్ 15 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. అయితే అమలుకు ముందు అమెరికా కాంగ్రెస్ పరిశీలన కూడా ఉంటుంది. అక్కడ దీనికి ఆమోదం లభించాల్సి ఉంటుంది.
గతంలో అమల్లో ఉన్న విధానం ప్రకారం విదేశీ విద్యార్థులకు ఈ విషయంలో కాస్త వెసులుబాటు ఉండేది. తమ కోర్సు పూర్తి చేసి నిబంధనలు పాటిస్తున్నంత కాలం ఎలాంటి ముందస్తు వీసా గడువు ముగింపు తేదీ లేకుండా అమెరికాలో చట్టబద్దంగానే కొనసాగే అవకాశం ఉండేది. చదువు పూర్తయ్యేందుకు అదనపు సమయం పడితే, ఆయా యూనివర్సిటీలే నేరుగా స్టూడెంట్ వీసా గడువును పొడిగించే అధికారాల్ని కలిగి ఉండేవి. కానీ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం సదరు విశ్వవిద్యాలయాల విచక్షణాధికారాల్ని పూర్తిగా రద్దు చేశారు. ఇక మీదట వీసా పొడిగింపు కావాలంటే విద్యార్థులు నేరుగా అమెరికా ఫెడరల్ ఇమిగ్రేషన్ అధికారులకే దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీని వల్ల ప్రభుత్వ నిఘా మరింత పెరుగుతుంది. ఇంకా డాక్యుమెంట్ల పరిశీలన కూడా మరింత కఠినంగా ఉండనుంది. వీసా పొడిగింపు లభించకుంటే విద్యార్థులు అమెరికా వదిలి వెళ్లి, మళ్లీ కొత్తగా దేశంలోకి వచ్చేందుకు అనుమతి పొందాల్సి ఉంటుంది.
గ్రేస్ పీరియడ్ కుదింపు- మారుతున్న రూల్స్
కొత్త నిబంధనలు కేవలం వీసా వ్యవధికే పరిమితం కాలేదు. చదువు పూర్తయిన తర్వాత విద్యార్థులు వేరే కోర్సుల్లో చేరేందుకు లేదా అమెరికా నుంచి నిష్క్రమించేందుకు గతంలో 60 రోజుల గ్రేస్ పీరియడ్ ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు ఆ సమయాన్ని కూడా 30 రోజులకు కుదించారు. అంతే కాకుండా అమెరికాలో ఒక విద్యా సంస్థ నుంచి మరో ఇన్స్టిట్యూషన్కు మారాలన్నా (కాలేజ్ ట్రాన్స్ఫర్), ఇంకా కోర్సులు మారాలన్నా, వీసా కేటగిరీ మార్చుకోవాలన్నా గతంలో కంటే కఠినమైన ఆంక్షల్ని తీసుకొచ్చారు. విద్యార్థి వీసాల దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకే ఈ కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ట్రంప్ ప్రభుత్వం సమర్థించుకుంటోంది.
లక్షల మంది విద్యార్థులపై ఎఫెక్ట్!
ఈ నిర్ణయంతో అమెరికాలో ఉన్న సుమారు 5 లక్షల మంది జె-1 విజిటర్లు, 37 వేల మంది ఫారెన్ జర్నలిస్టులతో పాటు ముఖ్యంగా లక్షల మంది భారతీయ విద్యార్థులు తీవ్రంగా నష్టపోనున్నారు. ప్రస్తుతం అమెరికాకు అత్యధిక సంఖ్యలో ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ను పంపిస్తున్న దేశం భారతే. 2023-24 విద్యా సంవత్సరంలో రికార్డు స్థాయిలో దాదాపు 3.30 లక్షల మంది భారతీయ విద్యార్థులు అమెరికాలో చేరారు. కొత్త నిబంధనలు వీరందరిపై తీవ్రంగా ప్రభావం చూపిస్తాయన్న ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఇది అమెరికా వీసా విధానాల్లో మరో కీలక మార్పుగా భావిస్తున్నారు. కొవిడ్ సమయంలో కూడా ఆన్లైన్ క్లాస్లు మాత్రమే ఉంటే విదేశీ విద్యార్థులు దేశం విడిచి వెళ్లాలన్న నిర్ణయాన్ని భారత్ సహా పలు దేశాల అభ్యంతరాల తర్వాత అమెరికా వెనక్కి తగ్గింది. 2025లో విద్యార్థి వీసా ఇంటర్వ్యూల తాత్కాలిక నిలిపివేత సమయంలో కూడా భారత్ దౌత్యపరంగా ఒత్తిడి తెచ్చి ఆ నిర్ణయాల్ని వెనక్కి తీసుకునేలా చేసింది. మరి ఇప్పుడు కూడా భారత ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందా అని అంతా ఎదురుచూస్తున్నారు.
రంగంలోకి భారత విదేశాంగ శాఖ
అమెరికా వీసా నిబంధనల్లో వచ్చిన ఈ మార్పులపై భారత విదేశాంగ శాఖ (MEA) స్పందించింది. వీసా, ఇమిగ్రేషన్ అంశాలు ఏ దేశానికైనా సార్వభౌమ అధికారాలని, అయితే తమ పౌరుల ప్రయోజనాల్ని కాపాడేందుకు వాషింగ్టన్ అధికారులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు. భారతీయ విద్యార్థులు, ప్రయాణికులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందుల్ని అమెరికా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి సమస్యల్ని వీలైనంత వరకు పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
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