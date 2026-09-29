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'తరంగ్ శక్తి' విన్యాసాల్లో అమెరికా F-35 యుద్ధ విమానాలు ఎంట్రీ- హర్షం వ్యక్తం చేసిన యూఎస్ ఎంబసీ

సెప్టెంబర్ 26-అక్టోబర్‌ 12 వరకు రాజస్థాన్‌‌లో 'తరంగ్ శక్తి' విన్యాసాలు- ఈ సైనిక విన్యాసాల్లో యూఎస్‌కు చెందిన F-35 యుద్ధ విమానాలు అరంగేట్రం- భారత్‌లోని అమెరికా ఎంబసీ పోస్ట్

Tarang Shakti 2026 Jodhpur
'తరంగ్ శక్తి' విన్యాసాల్లో పాల్గొన్న అమెరికా F-35 యుద్ధ విమానాలు (Lockheed Martin via IANS))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2026 at 5:42 PM IST

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Tarang Shakti 2026 Jodhpur : భారత్‌లో జరుగుతున్న 'తరంగ్ శక్తి 2026' విన్యాసాల్లో అమెరికా వైమానిక దళానికి చెందిన ఎఫ్-35ఏ లైట్నింగ్ II స్టెల్త్ ఫైటర్ జెట్‌లు చరిత్రాత్మకంగా పాల్గొనడంపై ఇండియాలోని యూఎస్ ఎంబసీ హర్షం వ్యక్తం చేసింది. ఈ అధునాతన విమానం భారత గగనతలంలోలోకి అడుగుపెట్టిందని పేర్కొంది. ఎఫ్-35ఏ విమానాలు తరంగ్ శక్తి విన్యాసాల్లో భాగంగా భారత్‌లో తమ తొలి అడుగు వేస్తున్నాయని వెల్లడించింది. అదే సమయంలో ఈ విమానం అసాధారణ సామర్థ్యాలను, అలాగే భారత వైమానిక దళం (ఐఏఎఫ్), దాని మిత్ర దేశాల ఎయిర్‌ఫోర్స్‌లతో కలిసి ఇది సృష్టించే విలువైన ద్వైపాక్షిక శిక్షణా అవకాశాలను కూడా చెప్పింది. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌ ఎక్స్‌లో భారత్‌లోని యూఎస్ ఎంబసీ పోస్ట్ పెట్టింది.

"అమెరికా వైమానిక దళానికి చెందిన ఎఫ్-35ఏ లైట్నింగ్ II స్టెల్త్ ఫైటర్ జెట్‌లు తరంగ్ శక్తి- 2026లో పాల్గొన్నాయి. తద్వారా ఈ అధునాతన విమానం భారత గగనతలంలో తొలిసారిగా కార్యాచరణలోకి దిగింది. స్టీల్త్, అధునాతన సెన్సార్లు, సమాచార భాగస్వామ్య సామర్థ్యాలను కలపడం ద్వారా ఎఫ్-35 విమానాలు భారత వైమానిక దళం, ఇతర భాగస్వాములతో కలిసి శిక్షణ పొందేందుకు కొత్త అవకాశాలను అందిస్తున్నాయి. తద్వారా రెండు దేశాల మధ్య సైనిక సహకారం, సమన్వయం, రక్షణ సంసిద్ధత మరింత బలపడుతుంది. "
-- ఇండియాలోని యూఎస్ ఎంబసీ

జోధ్‌పుర్ వేదికగా 'తరంగ్ శక్తి' విన్యాసాలు
తరంగ్ శక్తి రెండో విడత విన్యాసాలు రాజస్థాన్‌లోని జోధ్‌పుర్ ఎయిర్‌ఫోర్స్ స్టేషన్‌లో సెప్టెంబరు 26న ప్రారంభమయ్యాయి. అవి అక్టోబర్‌ 12 వరకు జరుగుతాయి. 'పవర్ ఇన్ పార్ట్‌నర్‌షిప్' (భాగస్వామ్యంలో శక్తి) అనే థీమ్‌తో ఈ ఏడాది ఈ విన్యాసాలు జరుగుతున్నాయి. అగ్రరాజ్యం అమెరికాతో పాటు ఫ్రాన్స్‌, జర్మనీ, ఆస్ట్రేలియా, బంగ్లాదేశ్‌, శ్రీలంక, యూఏఈలకు చెందిన వాయుసేన బృందాలు విన్యాసాల్లో పాల్గొంటాయని ఇండియన్‌ ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ (IAF) మంగళవారం ప్రకటించింది. అలాగే ఇంకొన్ని దేశాలు పరిశీలకులుగా హాజరవుతాయని స్పష్టం చేసింది. దేశ రక్షణ సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించడంతో పాటు వివిధ దేశాల వాయుసేనల మధ్య సమన్వయాన్ని పెంపొందించడమే ఈ విన్యాసాల ప్రధాన ఉద్దేశమని వెల్లడించింది.

భారత్ తరఫున ఏయే విమానాలంటే?
యూఎస్ ఎఫ్‌-35తో పాటు ఫ్రాన్స్‌ రఫేల్‌, యూఏఈ ఎఫ్‌-16, బంగ్లాదేశ్‌ సీ-130జే విమానాలు రెండు వారాలపాటు విన్యాసాలు చేపట్టనున్నాయి. భారత్‌ తరఫున రఫేల్‌, మిరాజ్‌-2000, జాగ్వార్‌, తేజస్‌, మిగ్‌-29, సుఖోయ్‌-30ఎంకేఐ తదితర విమానాలు ఈ విన్యాసాల్లో పాల్గొంటున్నాయి. ఏరో ఇండియా 2025లో ఎఫ్‌-35 (F-35) పాల్గొన్నప్పటికీ తరంగ్‌ శక్తిలో మాత్రం తొలిసారి ప్రదర్శన ఇదే. 2024లో జరిగిన తరంగ్ శక్తి మొదటి విడత విన్యాసాల్లో ఎఫ్-35 పాల్గొనలేదు.

కాగా, తరంగ్ శక్తి విన్యాసాల ప్రధాన ఉద్దేశం వివిధ దేశాల వైమానిక దళాల మధ్య పరస్పర సహకారం, సమన్వయం, వ్యూహాత్మక నైపుణ్యాలను పెంపొందించడమే. తరంగ్ శక్తి మొదటి విడత విన్యాసాలు 2024లో జరిగాయి. ప్రతి రెండేళ్లకు ఒకసారి ఈ విన్యాసాలు జరుగుతాయి. తరంగ్ శక్తి-2026 విన్యాసాలు ఐఏఎఫ్ తన కార్యాచరణ నైపుణ్యాన్ని, సంస్థాగత నైతిక విలువలను ప్రదర్శించడానికి ఒక ప్రధాన వేదికగా ఉపయోగపడతాయి. అదే సమయంలో నిర్మాణాత్మక రక్షణ దౌత్యం, ప్రాంతీయ భద్రత, శాశ్వత సైనిక భాగస్వామ్యాల పట్ల భారత్ దృఢమైన నిబద్ధతను ఇవి పునరుద్ఘాటిస్తాయి.

అమెరికా వైమానిక శక్తి జోధ్‌పుర్‌కు చేరుకుంది!: సెర్గియో గోర్
తరంగ్ శక్తి విన్యాసాలు ప్రారంభమైన రోజే భారత్‌లో అమెరికా రాయబారి సెర్గియా గోర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బహుళపక్ష వైమానిక విన్యాసాలలో అమెరికా అగ్రశ్రేణి ఐదో తరం యుద్ధ విమానాలు తొలిసారిగా ప్రదర్శించడాన్ని చూడటానికి తాను ఆసక్తిగా ఉన్నానని అన్నారు. "అమెరికా వైమానిక శక్తి జోధ్‌పుర్‌కు చేరుకుంది! 'తరంగ్ శక్తి' విన్యాసాలలో తొలిసారిగా పాల్గొనేందుకు ఆరు F-35 లైట్నింగ్ II యుద్ధ విమానాలు, 200 మందికి పైగా వైమానిక దళ సిబ్బంది ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఉన్నారు. భారత వైమానిక దళం (IAF), భాగస్వామ్య దేశాల విమానాలతో కలిసి అమెరికాకు చెందిన అత్యున్నత శ్రేణి ఐదో తరం యుద్ధ విమానాలు 'తరంగ్ శక్తి'లో అరంగేట్రం చేయడం పట్ల ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నాను." అని సెర్గియో గోర్ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టారు.

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