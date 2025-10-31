అమెరికా నుంచి భారత్కు 2,790 మంది- గుర్తింపును మేమే ధ్రువీకరించాం: కేంద్రం
యూకే నుంచి కూడా వందమంది వెనుదిరుగు- విదేశాంగ శాఖ వివరాలు
Published : October 31, 2025 at 7:24 AM IST
Indians Deportation US : అమెరికాలో అక్రమంగా నివసిస్తున్న వేలాది భారతీయులపై చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి ఇప్పటివరకు అమెరికాలో చట్టవ్యతిరేకంగా ఉన్న 2,790 మందికిపైగా భారతీయులు స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. విదేశాంగశాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైశ్వాల్ దిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ వివరాలు వెల్లడించారు.
'జాతీయతను, గుర్తింపును మేమే ధ్రువీకరించాం'
"ఈ సంవత్సరం జనవరి నుంచి అక్టోబర్ 29వ తేదీ వరకు అమెరికాలో చట్టబద్ధమైన వీసాలు లేకుండా లేదా నిబంధనలు ఉల్లంఘించి నివసించిన 2,790 మందికిపైగా భారత పౌరులు స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారు. వారి జాతీయతను, గుర్తింపును మేమే ధ్రువీకరించాం. ఆ తర్వాత వారిని అమెరికా నుంచి వెనక్కి పంపించారు" అని రణధీర్ జైశ్వాల్ తెలిపారు.
అమెరికా ప్రభుత్వం భారత మిషన్లతో సమన్వయం సాధించి ఈ చర్యలు చేపట్టింది. "వారి వివరాలు పరిశీలించి, నిజమైన భారతీయులేనని నిర్ధరించిన తర్వాతే వారిని వెనక్కి పంపించే ప్రక్రియ పూర్తయింది. ఇది అక్టోబర్ 29 వరకూ ఉన్న లెక్క" అని ఆయన వివరించారు. అమెరికాతో పాటు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ (యూకే) నుంచి కూడా ఈ ఏడాది బహిష్కరణకు గురైన భారతీయులు స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారు.
'ఏజెంట్ల మోసాలకు బలై అక్రమ మార్గాల్లో వెళితే'
ఈ ఏడాది సుమారు వందమంది భారతీయులు యూకే నుంచి వచ్చారని తెలిపారు. అయితే విదేశాంగశాఖ ప్రతినిధి జైశ్వాల్ మరిన్ని సూచనలు చేశారు. "విదేశాలకు వెళ్ళాలనుకునే వారు చట్టబద్ధ మార్గాల ద్వారానే వెళ్లాలి. ఏజెంట్ల మోసాలకు బలై అక్రమ మార్గాల్లో ఎవరైనా వెళితే ఇలాంటి సమస్యలు తప్పవు. వీసా గడువు ముగియకముందే దేశానికి తిరిగి రావాలి" అని సూచించారు.
ఇక, అమెరికాలో రెండోసారి అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వం అక్రమ వలసదారులపై ఉక్కుపాదం మోపిన విషయం తెలిసిందే. ఆయన పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన తరువాత వలస నియమాలను మరింత కఠినతరం చేశారు. చట్టవ్యతిరేకంగా అమెరికాలో అడుగుపెట్టినవారిని గుర్తించి, ప్రత్యేక విమానాల ద్వారా తమ దేశాలకు పంపే చర్యలు ప్రారంభించారు. ఇందులో భాగంగా ఇటీవల వేలాది మంది భారతీయులు, లాటిన్ అమెరికా దేశాల పౌరులు, ఆఫ్రికా దేశాల వలసదారులు తమ తమ దేశాలకు వెనుదిరిగారు.
అక్రమ వలసలు కేవలం వ్యక్తిగత సమస్య కాదు, వ్యవస్థీకృత నేరాలతో కూడిన పెద్ద అంశమని భారత ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. గతంలో కూడా విదేశాంగశాఖ ఈ విషయంపై స్పష్టమైన అభిప్రాయం వెల్లడించింది. అక్రమ వలసలు మానవ అక్రమ రవాణా, మోసపూరిత ఏజెన్సీల కార్యకలాపాలతో ముడిపడి ఉన్నాయని, దీనిని అరికట్టేందుకు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపింది.
వీసా గడువు ముగిసినా లేదా సరైన పత్రాలు లేకుండా విదేశాల్లో ఉన్న భారతీయులను తిరిగి తీసుకురావడంలో భారత ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ సహకరిస్తోందని విదేశాంగశాఖ పునరుద్ఘాటించింది. అమెరికా, యూకే వంటి దేశాలతో పౌరుల ధ్రువీకరణ ప్రక్రియ వేగవంతం చేయడంపై కూడా కేంద్రం దృష్టి పెట్టింది. నిపుణులు కూడా ఈ అంశంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అమెరికా, కెనడా వంటి దేశాలకు అక్రమ వలసల ప్రయత్నాలు ఇటీవల పెరిగాయని, ముఖ్యంగా మోసపూరిత ఏజెన్సీలు యువతను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నాయని చెబుతున్నారు.
వలస జీవులను వణికిస్తున్న అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ - భారత్పై ప్రభావం పడనుందా?
'భారతీయులు అక్రమంగా వలస వెళ్లినట్లు నిర్ధరిస్తే చాలు- తిరిగి రప్పించేందుకు మేం సిద్ధం!'