శ్రీలంకలో ఇరాన్ నౌకపై అమెరికా దాడి- భారత్​ది సరైన నిర్ణయమేనన్న జైశంకర్

దిల్లీలోని రైసినా డైలాగ్‌లో పాల్గొన్న కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్‌-ఆ విషయంలో భారత్‌ సరైన నిర్ణయమే తీసుకుందన్న జైశంకర్

Jaishankar reaction on ongoing issue
Jaishankar (ANI)
Published : March 7, 2026 at 5:28 PM IST

Jaishankar On Iran Warship : ఇటీవల శ్రీలంక తీరంలో ఇరాన్‌ యుద్ధ నౌక ఐరిస్‌- దేనా జలాంతర్గామిపై అమెరికా దాడి చేసి దానిని ముంచేసింది. ఈ ఘటనపై కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్‌ తొలిసారి స్పందించారు. దిల్లీలోని రైసినా డైలాగ్‌లో జైశంకర్ మాట్లాడుతూ విశాఖపట్నంలో జరిగిన ఇంటర్నేషనల్‌ ఫ్లీట్‌ రివ్యూ (ఐఎఫ్ఆర్), మిలాన్ 2026కు వచ్చిన పలు ఇరాన్‌ యుద్ధ నౌకలు అనుకోకుండా యుద్ధ ప్రభావానికి గురయ్యాయని ఆయన అన్నారు. అవి యుద్ధంలో పాల్గొనడానికి రాకపోయినా ప్రస్తుతం నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల వల్ల అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాయని ఆయన తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే తిరిగి వెళ్తుండగా ఐరిస్‌ లావన్‌ అనే మరో నౌకలో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తిందని పేర్కొన్నారు.

మానవతా దృక్పథంతో
అదే సమయంలో ఐరిస్‌ లావన్‌ అనే మరో నౌక తిరిగి వెళ్తుండగా అందులో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తిందన్నారు. దీంతో కొచ్చిలో ఆ నౌకను అత్యవసరంగా నిలపడానికి ఇరాన్‌ విజ్ఞప్తి చేసిందని తెలిపారు. ఆ విషయంలో చట్టపరమైన ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ మానవతా దృక్పథంతో భారత్‌ ఈ నెల 1న అనుమతి మంజూరు చేసిందన్నారు. దీంతో ఈ నెల 4న నౌకను ఇరాన్‌ కొచ్చిలో నిలిపిందని చెప్పారు. అందులోని 183 మంది సిబ్బందికి కొచ్చిలోనే ఆశ్రయమిచ్చినట్లు తెలిపారు. ఈ విషయంలో భారత్‌ సరైన నిర్ణయమే తీసుకుందని జై శంకర్ తెలిపారు.

ఇండియన్ నేవీ సైతం సహాయక చర్యల్లో
హిందూ మహా సముద్రంలో దాడికి గురైన ఐరిస్ దేనా ఇరాన్ యుద్ధ నౌక నుంచి తొలుత శ్రీలంక నేవీకి ప్రమాద హెచ్చరిక వచ్చిందని తెలిపారు. తరువాత ఇండియన్ నేవీ సైతం సహాయక చర్యల్లో పాల్గొందని తెలిపారు. శ్రీలంక జలాల్లో ఇరాన్ యుద్ద నౌక ఐరిస్ దేనా నౌకను అమెరికా ముంచేసిన ఘటనలో 150 మంది గల్లంతయ్యారన్నారు. ఆ సమయంలో తొలుత లాంగ్-రేంజ్ మెరైన్ పెట్రోలింగ్ విమానాన్ని మన నావి పంపిందని తెలిపారు. తరువాత ఎయిర్-డ్రాపబుల్ లైఫ్ రాఫ్ట్‌లతో కూడిన రెండో విమానాన్ని కూడా మన నావి సిద్ధం చేసిందని వెల్లడించారు. ఐఎన్ఎస్ తరంగిణి నౌక ఆ రోజు సాయంత్రం అక్కడకు చేరుకోగానే తర్వాత కొచ్చి నుంచి ఐఎన్ఎస్ ఇక్షక్ బయలుదేరి వెళ్లిందన్నారు.

"శ్రీలంక తీరంలో ఇరాన్‌ యుద్ధ నౌక ఐరిస్‌-దేనా జలాంతర్గామిపై అమెరికా దాడి చేసి దానిని ముంచేసింది. దీనిపై సోషల్​ మీడియాలో చాలా చర్చ జరుగుతోంది. హిందూ మహ సముద్రం ఓక మంచి పర్యావరణం కలిగిన ప్రదేశం. ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాల కంటే హిందూ మహాసముద్రం చాలా విభిన్నమైన పర్యావరణం కలిగిన ప్రదేశం, ఇది భారతదేశానికి వాణిజ్యం పరంగా కీలకమైనది. భారతదేశం అభివృద్ధి చెందితే దాని వల్ల హిందూ మహాసముద్రంతో కలిసి ఉన్న ఇతర దేశాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. భారత దేశంలో వ్యాపార నౌకలను చాలా మంది నడుపుతారు. వస్తువులను తీసుకెళ్లే నౌకలపై దాడి జరిగిన ప్రతిసారి నష్టం జరుగుతుంది. మన దేశ ప్రజలకు ఏది ఉపయోగపడుతుందో దాని గురించి మనం ఆలోచించాలి. గల్ఫ్​ దేశాల్లో 9-10 మిలియన్ల మంది ప్రజలు నివసిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం గల్ఫ్​ దేశాల్లో మనవారు కొంత మంది చిక్కుకున్నారు. మనకు నౌకలను నడిపే వ్యాపారులు ముఖ్యమే కానీ వారి కంటే ప్రజల ప్రయోజనాలనే మన ప్రభుత్వం పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది"
- జైశంకర్‌, కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి

