మేము చంద్రుడిపైకి తిరిగి వెళ్తున్నాం-మా పక్కనే భారత్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం: సెర్గియో గోర్
ఇండియాపై ప్రశంసలు కురిపించిన యూఎస్ రాయబారి సెర్గియో గోర్- నాసా తన 'మూన్ బేస్ ప్రోగ్రామ్'లో చేరమని ఇస్రోను అధికారికంగా ఆహ్వానించిందని వెల్లడి
Published : September 7, 2026 at 12:53 PM IST
Sergio Gor On India Us Ties : భారత్, అమెరికా సంబంధాల గురించి ఇండియాలో యూఎస్ రాయబారి సెర్గియో గోర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాము చంద్రుడిపైకి తిరిగి వెళ్తున్న నేపథ్యంలో, వాషింగ్టన్ తమ పక్కన భారత్ ఉండాలని కోరుకుంటోందని అన్నారు. నాసా తన 'మూన్ బేస్ ప్రోగ్రామ్'లో చేరమని ఇస్రోను అధికారికంగా ఆహ్వానించిందని వెల్లడించారు. అలాగే అంతరిక్ష రంగంలో భారత్-అమెరికా సహకారాన్ని ప్రముఖంగా గోర్ ప్రస్తావించారు. ప్రాణాలను కాపాడటంలో ఉమ్మడి సాంకేతికత ఎలా ప్రత్యక్షంగా దోహదపడుతుందో నిసార్ (NISAR) మిషన్ నిరూపించిందని తెలిపారు. కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో జరిగిన స్పేస్ ఎక్స్పోలో ఈ మేరకు సెర్గియో గోర్ వ్యాఖ్యానించారు.
"ఆర్టెమిస్ ఒప్పందాలపై భారత్ గర్వంగా సంతకం చేసింది. 'మూన్ బేస్ ప్రోగ్రామ్'లో మాతో చేరమని నాసా అధికారికంగా ఇస్రోను ఆహ్వానించింది. ఇందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు. మేము (అమెరికా) చంద్రుడిపైకి తిరిగి వెళ్తున్నాం. చంద్రుడి ఉపరితలంపై మా పక్కన భారత్ ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. నిసార్ను చూసినప్పుడు నాసా, ఇస్రోలు ప్రాణాలను కాపాడే ఒక సాధనాన్ని నిర్మించాయని మనకు అర్థమవుతుంది. 2నెలల క్రితం వెనిజువెలాలో వినాశకరమైన భూకంపం సంభవించినప్పుడు నిసార్ రాడార్ డేటా దట్టమైన మేఘాలను, ధూళిని ఛేదించుకుని నేరుగా భూకంప కేంద్రానికి మార్గనిర్దేశం చేసింది. మనం (భారత్, అమెరికా) కలిసి పనిచేసినప్పుడు ఎలాంటి గొప్ప విషయాలు జరుగుతాయో చెప్పడానికి ఇదొక ఉదాహరణ. నిజ జీవితంలో మానవ ప్రాణాలను కాపాడుతున్న ఉమ్మడి సాంకేతికత (నిసార్) ఇదే. "
--సెర్గియో గోర్, భారత్లో అమెరికా రాయబారి
#WATCH | Bengaluru, Karnataka: US Ambassador to India Sergio Gor says, "...Pick any sector, and the United States and India are working together in it, whether that's bilateral trade, aerospace, military exercises or defence sales. Did you know that India conducts more military… https://t.co/vFY7lrHPKT pic.twitter.com/Bvvroy8Frb— ANI (@ANI) September 6, 2026