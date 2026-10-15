రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను తగ్గించేందుకే భారత్తో కలిసి అమెరికా పనిచేస్తాం : సెర్గియో గోర్
రష్యా నుంచి చమురు సరఫరా చేసుకునేందుకు ట్రంప్ ఒప్పందం చేసుకున్న వేళ సెర్గియో గోర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యా నుంచి ఇంధన కొనుగోళ్లను తమ భాగస్వామ్య దేశాలు క్రమంగా తగ్గించుకోవాలని అమెరికా భావిస్తోందన్నారు.
Published : October 15, 2026 at 4:41 PM IST
Sergio Gor on India Trade Deal : రష్యా నుంచి ఇంధన కొనుగోళ్లను తమ భాగస్వామ్య దేశాలు క్రమంగా తగ్గించుకోవాలని యూఎస్ ఆశిస్తోందని భారత్లో అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ అన్నారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను తగ్గించుకోవడానికి భారత్తో కలిసి పనిచేయాలని అమెరికా కోరుకుంటోందని వెల్లడించారు. అలాగే భారత్, అమెరికాలు వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయని తెలిపారు. కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్, ఇతర అధికారులు భారత పర్యటనకు వచ్చే అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియోను ముంబయిలో కలుస్తారని పేర్కొన్నారు. దేశ రాజధాని దిల్లీ వేదికగా జరుగుతున్న 'బ్లూమ్బెర్గ్ న్యూ ఎకానమీ ఫోరమ్- 2026'లో గోర్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.