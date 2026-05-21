భారత్, అమెరికా అణుశక్తి బంధం- మహారాష్ట్రపై యూఎస్ ఫోకస్!
అణుశక్తి రంగంలో భారత్-అమెరికా సహకారంపై యూఎస్ అంబాసిడర్ కీలక వ్యాఖ్యలు- మహారాష్ట్రలో పెరుగుతున్న పారిశ్రామిక అవసరాలకు న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ కీలకమన్న ఫడణవీస్-డేటా సెంటర్లు, సెమీకండక్టర్లు, ఏఐ రంగాలతో విద్యుత్ డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతుందన్న అభిప్రాయం
Published : May 21, 2026 at 7:57 AM IST
India US Relations : అమెరికా- భారత్ సంబంధాలు మరింత బలపడుతున్న సంకేతాలు తాజాగా అణుశక్తి రంగంలో కనిపిస్తున్నాయి. భారత్లో అణుశక్తి రంగంలో పెట్టుబడులు, సాంకేతిక సహకారం, భవిష్యత్ ప్రాజెక్టులపై చర్చలు వేగం పెంచుతున్న సమయంలో భారతదేశంలోని అమెరికా రాయబారి సెర్జియో గోర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. ఇండియా-యూఎస్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ భాగస్వామ్యంపై బిగ్ థింగ్స్ అహెడ్ అంటూ ఆయన సోషల్ మీడియాలో చేసిన వ్యాఖ్యలు రెండు దేశాల మధ్య భవిష్యత్ సహకారానికి సంకేతాలుగా భావిస్తున్నారు.
మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్ ఇటీవల అమెరికా న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఇన్స్టిట్యూట్ (NEI), యూఎస్-ఇండియా స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ ఫోరం (USISPF) ప్రతినిధులతో సమావేశమయ్యారు. యూఎస్ న్యూక్లియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మిషన్ టు ఇండియాలో భాగంగా వచ్చిన ఈ ప్రతినిధి బృందంతో అణుశక్తి రంగంలో పెట్టుబడులు, సాంకేతిక సహకారం, భవిష్యత్ అవసరాలపై ఆయన చర్చించారు. ఈ సమావేశానికి సంబంధించిన వివరాలను ఫడణవీస్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకోగా, దానిపై స్పందించిన సెర్జియో గోర్ భారత్-అమెరికా అణుశక్తి భాగస్వామ్యంలో ముందున్న రోజులు ఎంతో కీలకమైనవని పేర్కొన్నారు.
ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా శుద్ధ ఇంధనం, కార్బన్ ఉద్గారాల నియంత్రణ, దీర్ఘకాలిక విద్యుత్ భద్రత వంటి అంశాలపై చర్చలు సాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అణుశక్తి మరోసారి కీలక రంగంగా ఎదుగుతోంది. ముఖ్యంగా పరిశ్రమలు, డేటా సెంటర్లు, కృత్రిమ మేధస్సు ఆధారిత సేవలు విస్తరిస్తున్న సమయంలో నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా కోసం న్యూక్లియర్ పవర్ అవసరం పెరుగుతోందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
ఈ అంశాన్నే ప్రస్తావించిన మహారాష్ట్ర సీఎం ఫడణవీస్ తమ రాష్ట్రం ఇప్పటికే సౌర, వాయు విద్యుత్ రంగాల్లో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టిందని గుర్తుచేశారు. అయితే భవిష్యత్లో పారిశ్రామిక స్థాయి విద్యుత్ అవసరాలను తీర్చేందుకు అణుశక్తి అత్యవసరమవుతుందని చెప్పారు. ముఖ్యంగా కార్బన్ రహిత, నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా కోసం న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ప్రధాన పాత్ర పోషించబోతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.