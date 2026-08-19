'జమ్మూకశ్మీర్ భారతదేశంలో అంతర్భాగం'- అమెరికా రాయబారి సెర్గియో
ఆర్టికల్ 370 రద్దు తర్వాత తొలిసారి జమ్మూకశ్మీర్లో పర్యటించిన అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్- జమ్మూకశ్మీర్ భారత్లో అంతర్భాగమేనని స్పష్టం చేసిన అమెరికా ప్రతినిధి
Published : August 19, 2026 at 5:31 PM IST
US Ambassador Sergio Gor On Kashmir : జమ్మూకశ్మీర్ భారత్లో అంతర్భాగమని అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ స్పష్టం చేశారు. కేంద్రం, జమ్మూకశ్మీర్ యంత్రాంగం భద్రతను మెరుగుపరిచేందుకు తీసుకుంటున్న చర్యలను ప్రశంసించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అమెరికా తన ప్రయాణ హెచ్చరికను మరోసారి సమీక్షించే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. జమ్మూకశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లాతో శ్రీనగర్లో భేటీ అనంతరం గోర్ మీడియాతో మాట్లాడారు. 2019లో ఆర్టికల్ 370 రద్దు తర్వాత, అలాగే 2025లో పహల్గాంలో ఉగ్రదాడి జరిగిన నేపథ్యంలో అమెరికా రాయబారి జమ్మూకశ్మీర్లో ప్రత్యేకంగా పర్యటించడం ఇదే తొలిసారి.
'జమ్మూకశ్మీర్కు తొలిసారి రావడం ఆనందంగా ఉంది. ఇది ఎంతో అందమైన ప్రాంతం. ఒమర్తో భేటీ చాలా స్నేహపూర్వకంగా, సానుకూలంగా సాగింది. సమావేశంలో చర్చించిన అంశాలను వాషింగ్టన్, దిల్లీలోని సంబంధిత వర్గాలతో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. జమ్మూకశ్మీర్ను మరింత సురక్షితంగా మార్చేందుకు కేంద్రం, స్థానిక ప్రభుత్వం అద్భుతమైన చర్యలు తీసుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా పౌరుల కోసం జారీ చేసిన ప్రయాణ హెచ్చరికను సమీక్షించనున్నాం. ప్రస్తుతం అమెరికా జమ్మూకశ్మీర్కు లెవల్-4 డోంట్ ట్రావెల్ హెచ్చరికను జారీ చేసింది. ఈ హెచ్చరికను తక్కువ స్థాయికి మార్చే అంశాన్ని పరిశీలిస్తాం. అమెరికన్లు జమ్మూకశ్మీర్ అందాలను, ఇక్కడి అవకాశాలను ఆస్వాదించేందుకు రావాలని కోరుకుంటారు. అయితే ఈ విషయంలో శ్రీనగర్ నుంచే ఎలాంటి తుది ప్రకటన చేయలేను. అమెరికా ఎప్పటికప్పుడు తన ప్రయాణ హెచ్చరికలను సమీక్షిస్తుంది. జమ్మూకశ్మీర్లో భద్రత పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని తాజా పరిస్థితులను పరిశీలిస్తాం' అని సెర్గియో గోర్ పేర్కొన్నారు.
VIDEO | Srinagar: On his Kashmir visit, US Ambassador to India Sergio Gor says, “I cannot make any big announcements here today...New Delhi, the CM here, the govt here, we believe, have made some incredible steps to keep this area safer and making it more safe. So, we will be… pic.twitter.com/7CCNHk2gLe— Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2026
ఆర్థిక సహకారంపై ఒమర్తో చర్చ
అమెరికా-జమ్మూకశ్మీర్ మధ్య ఆర్థిక సంబంధాలను మరింత విస్తరించడంపై ఒమర్ అబ్దుల్లాతో చర్చించినట్లు గోర్ తెలిపారు. పర్యాటకం, ఉద్యానవన రంగం, నూతన ఆర్థిక వ్యవస్థ వంటి రంగాల్లో పరస్పర సహకారానికి ఉన్న అవకాశాలపై చర్చ జరిగినట్లు ఒమర్ అబ్దుల్లా కూడా సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో వెల్లడించారు. అమెరికా రాయబారితో జరిగిన భేటీ సంతోషకరంగా సాగిందని పేర్కొన్న ఒమర్, జమ్మూకశ్మీర్, అమెరికా మధ్య సంబంధాలను మరింత విస్తరించేందుకు ఈ చర్చలు దోహదపడతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
'మా సమస్యలు వాషింగ్టన్లో పరిష్కారం కావు'
గోర్ పర్యటనకు ముందు కూడా ఒమర్ అబ్దుల్లా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. చాలా కాలం తర్వాత అమెరికా రాయబారి జమ్మూకశ్మీర్కు వస్తున్నారని, ఆయనతో మాట్లాడతానని, ఆయన అభిప్రాయాలను తెలుసుకోవాలని ఉందని అన్నారు. అయితే జమ్మూకశ్మీర్కు సంబంధించిన అంతర్గత వ్యవహారాలు పూర్తిగా భారత్కు సంబంధించినవేనని స్పష్టం చేశారు. తమ సమస్యలను మరో దేశ రాయబారికి ఫిర్యాదు చేయడం తనకు అలవాటు లేదన్నారు. తమ సమస్యలు వాషింగ్టన్లో పరిష్కారం కావని, మన సొంత ప్రభుత్వం ద్వారానే పరిష్కారమవుతాయని వ్యాఖ్యనించారు.
It was a pleasure to receive @USAmbIndia Sergio Gor in Srinagar today. We had a very good conversation about the possibilities that exist to widen & deepen the engagement between J&K & the United States of America, particularly in areas like tourism, horticulture & the new… pic.twitter.com/VsJdJSbzJg— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 19, 2026
జమ్మూకశ్మీర్, లద్ధాఖ్లకు రెండు రోజుల పర్యటన కోసం ఆయన బుధవారం శ్రీనగర్ చేరుకున్నారు. గోర్ గురువారం లద్దాఖ్లో పర్యటించనున్నారు. శ్రీనగర్లో వాణిజ్య, ఇతర సంఘాల సభ్యులతో సమావేశమయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. జమ్మూకశ్మీర్లో భద్రతా పరిస్థితులపై అమెరికా రాయబారి సానుకూల వ్యాఖ్యలు చేయడం, ప్రయాణ హెచ్చరికను తగ్గించే అంశాన్ని పరిశీలిస్తామని చెప్పడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ముఖ్యంగా 2019 తర్వాత తొలిసారి అమెరికా రాయబారి జమ్మూకశ్మీర్లో పర్యటించడం, కేంద్రం-స్థానిక యంత్రాంగం భద్రతా చర్యలను ప్రశంసించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇక ఇటీవల ఉగ్రవాద నిరోధక చర్యలపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతోనూ సెర్గియో గోర్ చర్చించారు. అలాగే భారత్-అమెరికా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం మరింత బలపడుతున్న సమయంలో ఆయన పర్యటన జరగడం గమనార్హం.
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