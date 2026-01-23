ETV Bharat / bharat

AICC సమావేశానికి శశి థరూర్‌ డుమ్మా- రాహుల్​గాంధీపై తీవ్ర అసంతృప్తే కారణమా?

కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో కీలక పరిణామం- ఏఐసీసీ సమావేశానికి శశి థరూర్‌ గైర్హాజరు- కాంగ్రెస్‌ నాయకత్వంపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం

Tharoor
Tharoor (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 23, 2026 at 8:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Tharoor Skips Key Congress Meet : కేరళలో త్వరలో జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో కీలక పరిణామం జరిగింది. కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వ్యూహాలపై చర్చించేందుకు దిల్లీలో కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేసిన సమావేశానికి ఆ పార్టీ ఎంపీ శశి థరూర్‌ గైర్హాజయ్యారు. కాంగ్రెస్‌ నాయకత్వంపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ నెల 19న కొచ్చిలో జరిగిన మహా పంచాయత్‌ కార్యక్రమానికి రాహుల్ గాంధీతో పాటు శశి థరూర్ హాజరయ్యారు. ఈ క్రమంలో వేదికపై ఇతర సీనియర్ నేతల పేర్లను ప్రస్తావించిన రాహుల్ గాంధీ, అదే వేదికపై ఉన్న శశి థరూర్ పేరును మాత్రం ప్రస్తావించలేదు. దీంతో పార్టీలో తగినంత గౌరవం లేదన్న భావనలో శశి థరూర్‌ ఉన్నట్లు సన్నిహిత వర్గాలు తెలిపాయి. అందువల్లే కేరళ కాంగ్రెస్‌ నేతలతో ఏర్పాటు చేసిన ఏఐసీసీ సమావేశానికి శశి థరూర్‌ హాజరు కాలేదని పేర్కొన్నాయి. అయితే కేరళ లిటరేచర్‌ ఫెస్టివల్‌లో పాల్గొనాల్సి ఉన్నందున, పార్టీ సమావేశానికి హాజరవ్వడం కుదరదని శశి థరూర్‌ సమాచారం అందించినట్లు తెలుస్తోంది. గత కొంతకాలంగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఉద్దేశిస్తూ శశిథరూర్‌ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు కాంగ్రెస్‌కు ఆగ్రహం తెప్పించాయి. ఈ క్రమంలోనే శశి థరూర్‌ను పార్టీ నుంచి దూరం పెడుతున్నట్లుగా వార్తలు వస్తున్నాయి.

TAGGED:

WHY THAROOR SKIPS KEY CONGRESS MEET
THAROOR ON KERALA POLLS
UPSET WITH RAHULS KOCHI SNUB
SHASHI THAROOR UPSET WITH RAHUL
THAROOR SKIPS KEY CONGRESS MEET

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.