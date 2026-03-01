ETV Bharat / bharat

ఖమేనీ మరణంతో విషాదంలో యూపీ, కర్ణాటకలోని ఊర్లు- ఆ గ్రామాలతో సుప్రీం లీడర్​కు కనెక్షన్​ ఏంటి?

ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణం- ఆయనతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్న దేశంలోని కొన్ని గ్రామాల ప్రజలు

Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei
Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 1, 2026 at 5:24 PM IST

1 Min Read
Ayatollah Ali Khamenei India Link : ఇజ్రాయెల్, అమెరికా సంయుక్తంగా జరిపిన దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించారు. ఈ క్రమంలో ఖమేనీతో సంబంధం ఉన్న భారత్‌లో ఉన్న కొన్ని గ్రామాలు తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయాయి. ఖమేనీతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నాయి. ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ బారాబంకీ జిల్లాలోని బడోసరై ప్రాంతంలోని కింతూర్‌తో అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ గురువు అయతుల్లా రుహోల్లా ముసావి ఖమేనీకి సంబంధాలు ఉన్నట్లు గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు.

అలాగే కర్ణాటక చిక్కబల్లాపూర్ జిల్లాలోని అలిపురాలో ఖమేనీ మరణంతో విషాద వాతావరణం నెలకొంది. ఆ గ్రామస్థులు ఖమేనీ మృతికి సంతాపం తెలిపారు. అలాగే ప్రత్యేక ప్రార్థన నిర్వహించారు. ఆ సమయంలో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఆ ఊరిలో అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ పేరిట ఓ ఆస్పత్రి కూడా ఉంది.

