UPI ఛార్జీలపై వ్యాపారులు, పెట్రోల్ బంక్ నిర్వాహకులు ఆందోళన- దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలకు దిగుతారని వార్నింగ్
MDR నిర్ణయాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్న వ్యాపార సంఘాలు- పెట్రోల్ బంక్లకు రూ.2 వేలకుపైగా UPI చెల్లింపులపై రూ.5 ఫ్లాట్ ఛార్జీ- ఆన్లైన్ చెల్లింపులు నిలిపివేయాల్సి రావచ్చని వ్యాపారుల హెచ్చరిక
Published : September 17, 2026 at 3:19 PM IST
People Concern Over UPI Payments : యూపీఐ చెల్లింపులపై మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ (MDR) విధించే నిర్ణయంపై వ్యాపారులు, పెట్రోల్ బంక్ నిర్వాహకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రూ.2 వేలకుపైగా విలువైన లావాదేవీలపై ఛార్జీలు విధించడాన్ని వ్యాపార సంఘాలు వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. దిల్లీకి చెందిన ప్రముఖ వ్యాపార సంఘం 'ఛాంబర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ' (CTI) ఈ నిర్ణయంపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఛార్జీలను ఉపసంహరించుకోకపోతే దేశవ్యాప్తంగా వ్యాపారులు నిరసనలకు దిగుతారని హెచ్చరించింది.
పెట్రోల్ బంక్లపై అదనపు భారం
దేశవ్యాప్తంగా పలువురు పెట్రోల్ బంక్ నిర్వాహకులు తమను సంప్రదించి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారని సీటీఐ చైర్మన్ బ్రిజేష్ గోయల్ తెలిపారు. రూ.2 వేలకుపైగా యూపీఐ చెల్లింపులపై MDR విధిస్తే, ఆన్లైన్ చెల్లింపులను స్వీకరించడం నిలిపివేయాల్సి రావచ్చని వారు చెబుతున్నారని పేర్కొన్నారు. సాధారణంగానే కారులో పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ నింపినప్పుడు బిల్లు రూ.3 వేల నుంచి రూ.5 వేల వరకు ఉంటుందని గోయల్ వివరించారు. ట్రక్కులకు ఇంధనం నింపితే బిల్లు రూ.10 వేలు దాటుతుందని చెప్పారు. మరోవైపు పెట్రోల్ బంక్ నిర్వాహకులకు లీటరుకు లభించే కమిషన్ చాలా తక్కువగా రూ.3 నుంచి రూ.4 వరకు మాత్రమే ఉంటుందని తెలిపారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో యూపీఐ లావాదేవీలపై MDR భారం పడితే తమ లాభాలపై ప్రభావం చూపుతుందని పెట్రోల్ బంక్ నిర్వాహకులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
ఇప్పటికే క్రెడిట్ కార్డులపై ఛార్జీలు
క్రెడిట్ కార్డు లావాదేవీలపై ఇప్పటికే 0.8 శాతం నుంచి 1 శాతం వరకు MDR విధిస్తున్నారని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు యూపీఐ చెల్లింపులపైనా ఛార్జీలు వస్తే తమపై అదనపు భారం పడుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అందుకే కొన్ని పెట్రోల్ బంక్ల వద్ద "రూ.2 వేల కంటే ఎక్కువ విలువైన యూపీఐ చెల్లింపులు స్వీకరించరు" అని బోర్డులు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చని వ్యాపార సంఘాలు చెబుతున్నాయి. అయితే తాజా యూపీఐ విధానంలో ఇంధనం వంటి కొన్ని రంగాల్లో రూ.2 వేలకుపైగా లావాదేవీలకు శాతం ఆధారిత MDRకు బదులుగా ప్రతి లావాదేవీకి రూ.5 ఫ్లాట్ MDR ఉంటుందని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ ఛార్జీ వినియోగదారుల నుంచి నేరుగా వసూలు చేయరాదని కూడా స్పష్టం చేసింది.
డిజిటల్ చెల్లింపులకు బ్రేక్ పడుతుందా?
MDRను వినియోగదారులపై కాకుండా వ్యాపారులపై విధిస్తున్నామని ప్రభుత్వం చెబుతున్నప్పటికీ, చివరకు దాని ప్రభావం వినియోగదారులపైనా పడే అవకాశం ఉందని సీటీఐ ప్రధాన కార్యదర్శి గుర్మీత్ అరోరా, రమేశ్ అహుజా పేర్కొన్నారు. దిల్లీలోని చాందినీ చౌక్, సదర్ బజార్, కరోల్ బాగ్, కన్నాట్ ప్లేస్, లజ్పత్ నగర్, సరోజినీ నగర్ వంటి ప్రధాన మార్కెట్లలో 70 శాతానికిపైగా వ్యాపారులు యూపీఐ చెల్లింపులు స్వీకరిస్తున్నారని సీటీఐ తెలిపింది. వ్యాపారులపై MDR భారం పెరిగితే కొందరు నగదు చెల్లింపులను ప్రోత్సహించే అవకాశం ఉందని ఆ సంస్థ పేర్కొంది. దీనివల్ల ప్రస్తుతం విస్తృతంగా వినియోగంలో ఉన్న డిజిటల్ చెల్లింపుల వ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
ప్రభుత్వం మాత్రం UPI వ్యవస్థను దీర్ఘకాలికంగా కొనసాగించేందుకు, చెల్లింపు వ్యవస్థలోని బ్యాంకులు, పేమెంట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు, యాప్ సంస్థలకు సంబంధించిన ఖర్చులను భర్తీ చేసేందుకు ఈ MDR విధానం తీసుకొచ్చినట్లు చెబుతోంది. వ్యక్తి నుంచి వ్యక్తికి జరిగే యూపీఐ లావాదేవీలు పూర్తిగా ఉచితంగానే ఉంటాయని, రూ.2 వేల వరకు వ్యాపార చెల్లింపులపైనా MDR ఉండదని స్పష్టం చేసింది.
సీటీఐ కీలక డిమాండ్లు
- రూ. 2,000 దాటిన యూపీఐ చెల్లింపులకు MDR ఛార్జీల నుంచి పూర్తిగా మినహాయింపు ఇవ్వాలి.
- RuPay కార్డులు, యూపీఐ సేవల కోసం వ్యాపారులపై లేదా వినియోగదారులపై ఎలాంటి రుసుము విధించకూడదు.
- ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోకపోతే, దేశవ్యాప్తంగా వ్యాపారుల నిరసన చేపడతాం.
MDR వల్ల డిజిటల్ లావాదేవీల ఖర్చు పెరిగి, నగదు చెల్లింపుల వైపు మళ్లడం ద్వారా వ్యాపారులు, వినియోగదారులు ఇద్దరిపై ప్రభావం పడుతుందని సీటీఐ పేర్కొంది. యూపీఐ, RuPay లావాదేవీలు ఉచితంగానే కొనసాగాలన్న తమ డిమాండ్ను ఆ సంస్థ పునరుద్ఘాటించింది.
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