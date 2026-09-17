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UPI ఛార్జీల విషయంలో అమెరికా ఒత్తిడి ఉందా? కేంద్ర ప్రభుత్వం క్లారిటీ

విదేశీ క్రెడిట్ కార్డులకు ఎలాంటి ప్రత్యేక ప్రయోజనం లేదన్న కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ

Centre On MDR Charges
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2026 at 6:02 PM IST

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Centre On MDR Charges : యూపీఐపై కొత్తగా తీసుకొచ్చిన 0.4 శాతం ఎండీఆర్ ఛార్జీల నిర్ణయం వెనుక అమెరికా ఒత్తిడి ఉందంటూ ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న ఆరోపణలను కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ ఖండించింది. అమెరికా క్రెడిట్ కార్డులకు యూపీఐలో అవకాశం కల్పించేందుకే ఎండీఆర్ తీసుకొచ్చారనే వాదనలో నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది. అంతర్జాతీయ క్రెడిట్ కార్డులకు యూపీఐ క్రెడిట్ లావాదేవీల్లో అవకాశం కల్పించలేదని పేర్కొంది. అందువల్ల ఆ నిర్ణయం విదేశీ క్రెడిట్ కార్డులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేలా లేదని చెప్పింది.

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UPI MDR CHARGES ISSUE
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