'రక్షణ' బ‌డ్జెట్‌పై భారీ అంచనాలు- స్వదేశీ ఆయుధ తయారీకి ప్రోత్సాహం- శత్రుదుర్భేద్యంగా మారడమే లక్ష్యం!

హిందూ మహాసముద్రంలో పట్టు కోసం మరిన్ని అణు జలాంతర్గాములు- అగ్నివీర్ రిక్రూట్‌మెంట్ వ్యవస్థలో అవసరమైన మార్పులు- కీలక రంగాల్లో సవాళ్లను సీరియస్‌గా తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు

Indian Defence Budget 2025-2026
Indian Defence Budget 2025-2026 (ETV Bharat & ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 25, 2026 at 8:27 PM IST

Indian Defence Budget : ఫిబ్రవరి 1న ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్ర బడ్జెట్‌పై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొన్న వేళ, రక్షణ రంగ కేటాయింపులపై కీలక అంచనాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. పొరుగు దేశాల నుంచి ముప్పు పొంచి ఉన్న వేళ భారత జవాన్లకు అత్యుత్తమ సాంకేతికతను అందించడమే ఈ బడ్జెట్ ప్రధాన లక్ష్యం కావాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ నేర్పిన పాఠాలు, గ్లోబల్ ఏఐ పోటీని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈసారి రక్షణ బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఉండాలని చెబుతున్నారు.

కీలక రంగాల్లో సవాళ్లను సీరియస్‌గా తీసుకోవాలి : నిపుణులు
భారత రక్షణ వ్యవస్థను అత్యాధునికంగా మార్చేందుకు ఈ ఏడాది బడ్జెట్ కీలక మలుపు కానుంది. గతేడాది 'ఆపరేషన్ సిందూర్‌లో సైన్యం అద్భుత విజయం సాధించినప్పటికీ, కొన్ని సాంకేతిక లోపాలు బయటపడ్డాయి. ఈ లోటుపాట్లను భర్తీ చేయడమే లక్ష్యంగా ఈసారి కేటాయింపులు ఉండనున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో మిస్సైల్ టెక్నాలజీ, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎయిర్ సపోర్ట్ రంగాల్లో ఎదురైన సవాళ్లను ప్రభుత్వం సీరియస్‌గా తీసుకోవాలని రక్షణ రంగ నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భవిష్యత్తు యుద్ధాలు భౌతిక పోరాటాలకే పరిమితం కావని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డ్రోన్లు, మెషిన్ లెర్నింగ్ వంటివి యుద్ధ గమనాన్ని మారుస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు.

కౌంటర్-డ్రోన్ సిస్టమ్స్, లాంగ్ రేంజ్ మిస్సైల్స్‌ వ్యవస్థ
కౌంటర్-డ్రోన్ సిస్టమ్స్, లాంగ్ రేంజ్ మిస్సైల్స్ ఎలక్ట్రానిక్ వార్‌ఫేర్ సిస్టమ్స్‌ను బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెబుతున్నారు. స్వదేశీ తయారీని ప్రోత్సహించేందుకు పరిశోధన, అభివృద్ధికి భారీగా నిధులు కేటాయించాలంటున్నారు. గత 8-10 ఏళ్లుగా రక్షణ రంగంలో ప్రైవేట్ కంపెనీల భాగస్వామ్యం పెరిగిందని, ఎంఎస్ఎంఈలకు రాయితీలు ఇచ్చి, స్వదేశీ ఆయుధ తయారీని ప్రోత్సహించాలని కోరుతున్నారు.

రక్షణ శాఖకు భారీగా నిధులు కేటాయింపు
త్రివిధ దళాల మధ్య సమన్వయం పెంచేందుకు థియేటర్ కమాండ్ వ్యవస్థను వేగవంతం చేయాల్సి ఉంది. 2025-26 కేంద్ర బడ్జెట్‌లో రక్షణ శాఖకు రూ.6,81,210 కోట్లను కేటాయించారు. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరపు బడ్జెట్ అంచనాల కంటే ఇది 9.53 శాతం ఎక్కువ. మొత్తం కేంద్ర బడ్జెట్‌లో ఇది 13.45 శాతంగా ఉంది. 2025-26 కేంద్ర బడ్జెట్‌లో రక్షణ శాఖ ఆధునికీరణ కోసం రూ.1.80 లక్షల కోట్లు కేటాయించారు.

7 నుంచి 10 స్క్వాడ్రన్ల యుద్ధ విమానాలు
వైమానిక దళానికి ప్రస్తుతం ఉన్న కొరతను తీర్చడానికి అదనంగా 7 నుంచి 10 స్క్వాడ్రన్ల యుద్ధవిమానాలు అవసరం ఉంది. హిందూ మహాసముద్రంలో పట్టు కోసం నౌకాదళానికి మరిన్ని అణు జలాంతర్గాములు కావాలి. చైనా సరిహద్దుల్లో మోహరించేందుకు ఆధునిక తేలికపాటి ఆయుధాలతో కూడిన రెండు 'స్ట్రైక్ కోర్ప్స్' ను సైన్యం కోసం సిద్ధం చేయాలి. అగ్నివీర్ రిక్రూట్‌మెంట్ వ్యవస్థపై ఫీడ్‌బ్యాక్ తీసుకుని అవసరమైన మార్పులు చేయాలి. వ్యూహాత్మక అవసరాలకు అనుగుణంగానే బడ్జెట్ ఉండాలని కేవలం జీడీపీ కొంత శాతంగా చూడకూడదని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. పొరుగు దేశాల నుంచి ముప్పు పొంచి ఉన్న వేళ భారత జవాన్లకు అత్యుత్తమ సాంకేతికతను అందించడమే ఈ బడ్జెట్ ప్రధాన లక్ష్యం కావాలని చెబుతున్నారు.

