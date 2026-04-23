ETV Bharat / bharat

3వాహనాలను ఢీకొట్టిన ట్రక్కు- చెలరేగిన మంటలు- 11మంది సజీవ దహనం

బ్రేకులు ఫెయిల్ కావడంతో ముందున్న వాహనాలను ఢీకొన్న ట్రక్కు- ప్రమాదంలో 2 వాహనాల్లో మంటలు చెలరేగి చిన్నారులు సహా 11 మంది మృతి

UP Truck Car Accident (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 23, 2026 at 6:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

UP Truck Car Accident : ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. మీర్జాపుర్‌ జిల్లాలో ఓ ట్రక్కు బ్రేకులు ఫెయిల్ కావడం గొలుసుకట్టు ప్రమాదానికి దారి తీసింది. ఈ ఘటనలో రెండు వాహనాల్లో మంటలు చెలరేగి చిన్నారులు సహా 11 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, బుధవారం రాత్రి ఎనిమిదిన్నర గంటల సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. డ్రామాండ్‌గంజ్ లోయ నుంచి లాసోడా ప్రాంతం వైపు వెళ్తున్న ఓ ట్రక్కు బ్రేకులు ఫెయిలై, ఎదురుగా వెళ్తున్న మరో ట్రక్కును ఢీకొట్టింది. ఆ సమయంలో రెండింటి మధ్యలో ఉన్న కార్లు నుజ్జు నుజ్జు అయ్యాయి. కాగా, ప్రమాద దాటికి రెండు కార్లలో మంటలు చెలరేగాయి. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు. వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చి సహాయ చర్యల్లో నిమగ్నమయ్యారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మరణించిన 11 మందిలో ఏడుగురు మీర్జాపుర్ వాసులు కాగా, ఒకరు సోన్‌భద్ర జిల్లాకు చెందిన వారున్నారు. ముగ్గురు మధ్యప్రదేశ్‌కు చెందిన వారిగా పోలీసులు గుర్తించారు.

రాత్రి సుమారు 8:30 గంటల సమయంలో, బ్రాహ్మణ గంజ్ (స్థానికంగా 'భైసోడ్' అని పిలిచే ప్రాంతం) ప్రమాదం జరిగినట్లు తమకు సమాచారం మీర్జాపుర్ ఎస్​పీ అపర్ణ రజత్ కౌశిక్ తెలిపారు. 'ట్రక్కు బ్రేకులు ఫెయిల్ కావడం వల్ల దాని ముందు వెళ్తున్న వాహనాలను ఢీకొట్టింది. ఈ క్రమంలో ముందు ఉన్న ట్రక్కును బలంగా ఢీకొట్టింది. ఆ సమయంలో రెండింటి మధ్యలో ఒక కారు చిక్కుకుపోయింది. అలాగే, మరొక కారును కూడా ఢీకొట్టింది. దీంతో కార్లలో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ దుర్ఘటనలో 11 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రహదారిపై ట్రాఫిక్‌ అంతరాయం కలగకుండా చర్యలు తీసుకున్నాం. ఘటనా స్థలి నుంచి ట్రక్కులను తొలగించే పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు అందిన సమాచారం ప్రకారం, ప్రమాదానికి గురైన ట్రక్కుల్లో ఒకదానికి బిహార్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ఉండగా, మరొకదానికి మధ్యప్రదేశ్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ఉంది. అలాగే, కార్లలో ఒకటి సోన్‌భద్ర జిల్లాకు చెందినది కాగా, మరొకటి మీర్జాపుర్ జిల్లాకు చెందినది' అని అపర్ణ రజత్ కౌశిక్ పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

MULTI VEHICLE COLLISION IN MIRZAPUR
MIRZAPUR TRUCK ACCIDENT
UP TRUCK CAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.