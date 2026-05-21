కుమారైను దారుణంగా హత్యచేసిన తండ్రి- మృతదేహాన్ని ముక్కలుగా నరికిన వైనం- అసలు కారణం ఇదే!
ఫోన్లో మాట్లాడుతుందని కుమారైను హతమార్చిన తండ్రి- తల నరికి చెరువులో పడేసి- శరీర భాగాలను ముక్కలు చేసి పెట్టెలో పెట్టిన వైనం- తండ్రితో సహా ముగ్గురు అరెస్ట్
Published : May 21, 2026 at 7:23 PM IST
UP Man Kills Daughter : తన కుమార్తె వేరే కులం వ్యక్తితో ఫోన్లో మాట్లాడుతుందని, అతడినే పెళ్లి చేసుకుంటుందేమోనని అనుమానంతో ఓ తండ్రి దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. కన్న కూతురిని అత్యంత పాశవికంగా నరికిచంపాడు. తల నరికి చెరువులో పడేసి, మిగతా శరీర భాగాలను మూటగట్టి రైలు పెట్టెలో పడేశాడు. ఉత్తర్ప్రదేశ్లో జరిగిన ఈ ఘటన స్థానికంగా సంచనలంగా మారింది.
అసలేం జరిగింది?
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, కుషినగర్ నివాసి అయిన బిగ్గన్ అన్సారి, ఈ- రిక్షా నడుపుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నాడు. అయితే, ఇటీవల తన చిన్న కూతురు మరో వ్యక్తితో ఫోన్లో మాట్లాడడం అన్సారీ గమనించాడు. ఈ క్రమంలో అతడితో ఫోన్ మాట్లాడడం మానుకోవాలని కూమార్తెను మందలించాడు. అయితే, తండ్రి మాటను కుమార్తె నిరాకరించడంతో ఆమెను చంపడానికి ప్లాన్ చేశాడు. జరిగిన విషయం గురించి తన సోదరి నూర్జహాన్, బావ మొజిబుల్లా అన్సారీలతో చెప్పి హత్యకు స్కెచ్ వేశాడు.
"హత్యకు ముందు భార్యా పిల్లలను ఇంటినుంచి పంపించాడు. ప్లాన్ ప్రకారమే హత్య చేశాడు. శరీరాన్ని ముక్కలుగా నరికాడు. తలను గ్రామానికి సమీపంలో ఉన్న ఒక చెరువులో పడేసినట్లు విచారణలో తెలిపాడు. బుధవారం గజ ఈతగాళ్లతో అధికారులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టాం. ఈ క్రమంలో బాలిక తలను గుర్తించాం. అయితే, ఘటనకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు జరిగిన దర్యాప్తులో ముగ్గురిని గుర్తించాం" అని జీఆర్పీ ఎస్పీ రోహిత్ మిశ్రా తెలిపారు.
ఘటన ఎలా వెలుగులోకి వచ్చిందంటే?
మే 17న ఛప్రా-గోమతి నగర్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు, ఎస్-1 కోచ్ను శుభ్రపరుస్తుండగా అనుమానాస్పద పెట్టె, దానిపైన ఒక సంచిని క్లీనింగ్ సిబ్బంది గుర్తించి, సమాచారం ఇచ్చారని అధికారులు పేర్కొన్నారు. వెంటనే ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి దాన్ని తనిఖీ చేయగా అందులో బాలిక మొండెం లభించిందని తెలిపారు. ఆ సమయంలో బాధితురాలి కాళ్లు, చేతులు వేర్వేరుగా పాలిథీన్ సంచుల్లో ప్యాక్ చేసి ఉన్నట్లు గుర్తించామన్నారు. అయితే, పెట్టెలో నుంచి రక్తపు మరకలు బయటకు కనిపించకుండా నిందితులు జాగ్రత్త పడ్డారని అధికారులు వెల్లడించారు.
నిందితుల కోసం ప్రత్యేక బృందాలు
ఈ నేపథ్యంలో నిందితులను గుర్తించేందుకు రైల్వే సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ రోహిత్ మిశ్రా మూడు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి రైలు మార్గంలోని దాదాపు 800 సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించామన్నారు. ఈ క్రమంలో కుషినగర్ జిల్లాలోని తమ్కుహి రోడ్ రైల్వేస్టేషన్లో అనుమానస్పద కదలికలను గుర్తించామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇద్దరు పురుషులు, ఒక మహిళ ఆ పెట్టెను రైల్వే స్టేషన్కు తీసుకువచ్చి, ఒక స్లీపర్ కోచ్లో పెట్టి, మరో కంపార్ట్మెంట్ నుంచి దిగుతున్న దృశ్యాలు సీసీటీవీ ఫుటేజీలో కనిపించాయని చెప్పారు. వెంటనే నిందితులను గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నామన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, నిందితుడు మృతదేహా భాగాలను తన ఈ రిక్షాలోనే రైల్వే స్టేషన్కు తరలించాడని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అలాగే, నిందితుడు ఇచ్చిన వాంగ్మూలం ఆధారంగా, జీఆర్పీ, స్థానిక పోలీసుల సంయుక్త బృందం ఆ నేరంలో ఉపయోగించిన ఆయుధాన్ని ఒక చెరువు నుంచి వెలికితీసినట్లు తెలిపారు. కాగా, అన్సారీ గతంలో విదేశాల్లో పనిచేసి, ఐదేళ్లక్రితం స్వగ్రామానికి తిరిగివచ్చి ఈ రిక్షాను నడుపుతున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
'మోదీ టోఫీలు పంచే పనిలో బిజీగా ఉన్నారు'- ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థితిపై కాంగ్రెస్ ఆందోళన
'ఎబోలా'పై కేంద్రం హై అలర్ట్: భారత్కు వచ్చే విదేశీ ప్రయాణికులకు అడ్వైజరీ జారీ- ఇండియా, ఆఫ్రికా సదస్సు వాయిదా