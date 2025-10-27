ETV Bharat / bharat

మెడిసిన్స్ విషయంలో వాగ్వాదం- యువకుడిపై పాశవిక దాడి- కడుపును చీల్చి, రెండు చేతి వేళ్లు నరికివేత

యూపీలో దారుణం- లా విద్యార్థి కడుపును చీల్చి, చేతి వేళ్లను నరికేశారు- కారణం ఏంటంటే?

Kanpur Law Student Incident
Kanpur Law Student Incident (IANS Representational image)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 27, 2025 at 12:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kanpur Law Student Incident : ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని కాన్పూర్​లో దారుణం జరిగింది. మెడికల్ షాపు యజమాని, 22 ఏళ్ల లా విద్యార్థికి జరిగిన వాగ్వాదం హింసాత్మకంగా మారిపోయింది. ఈ క్రమంలో న్యాయ విద్యార్థి కడుపును పదునైన ఆయుధంతో చీల్చేశారు మెడికల్ షాపు యజమాని, అతడి సహచరులు. అలాగే యువకుడి చేతి రెండు వేళ్లను సైతం నరికేశారు. ప్రస్తుతం యువకుడు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం
కేశవ్​పురానికి చెందిన అభిజీత్ సింగ్ చందేల్ కాన్పూర్ యూనివర్సిటీ ఎల్ఎల్ బీ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. అయితే ఆదివారం తన నివాసానికి సమీపంలో ఉన్న మెడికల్ షాపునకు మందుల కోసం వెళ్లాడు అభిజీత్. అక్కడ మందుల ధరల విషయంలో దుకాణ యజమాని అమర్ సింగ్ చౌహాన్​తో వాగ్వాదానికి దిగాడు. ఈ గొడవ కాస్త తీవ్రమైంది. దీంతో అభిజీత్ సింగ్ చందేల్​పై మెడికల్ షాపు యజమాని అమర్ సింగ్ చౌహాన్, అతని సోదరుడు విజయ్ సింగ్, వారి ఇద్దరు సహచరులు ప్రిన్స్ శ్రీవాస్తవ, నిఖిల్ తివారీ పాశవిక దాడికి పాల్పడ్డారు. తొలుత అభిజీత్ తలపై బలంగా కొట్టారు. అక్కడితో ఆగకుండా పదునైన ఆయుధంతో అభిజీత్ కడుపును చీల్చారు. అలాగే అతడి రెండు వేళ్లను సైతం నరికేశారు. దీంతో అభిజీత్ తీవ్రగాయాలతో రక్తపు మడుగులో రోడ్డు మీద పడిపోయాడు.

పరారైన నిందితుడు
రక్తంతో తడిసి రోడ్డుపై కుప్పకూలిన అభిజీత్ అరుపులు విన్న స్థానికులు వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు. అప్పటికే నిందితులు అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. ఈ విషయాన్ని అభిజీత్ కుటుంబ సభ్యులకు స్థానికులు తెలియజేశారు. వెంటనే ఘటనాస్థలి చేరుకున్న బాధితుడి ఫ్యామిలీ అతడ్ని హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించారు. అభిజీత్ పేగులు కడుపు నుంచి కింద వేలాడడంతో వాటిని గుడ్డతో కట్టేశారు. అయితే అభిజీత్ ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో అతడ్ని పలు ఆస్పత్రులు చేర్చుకోలేదు. ఆఖరికి రీజెన్సీ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. అక్కడి వైద్యులు రెండు గంటల పాటు శ్రమించి అభిజీత్​కు సర్జరీ చేశారు. అలాగే అతడి తలపై 14 కుట్లు కూడా పడ్డాయని పోలీసులు తెలిపారు.

నిందితులకు పోలీసులతో సంబంధాలు
తన కొడుకుపై జరిగిన పాశవిక దాడిని ఖండించారు అభిజీత్ తల్లి నీలం సింగ్ చందేల్. నిందితులకు పోలీసులతో సంబంధాలు ఉన్నాయని ఆరోపించారు. దాడి జరిగిన ముందు రోజు రాత్రే తనపై, అభిజీత్​పై తప్పుడు దోపిడీ కేసును పోలీసులు నమోదు చేశారని అన్నారు. ఈ హత్యాయత్నం వెనుక ఉన్నవారిని అరెస్టు చేయడానికి బదులుగా, పోలీసులు తన కొడుకుపై కేసు నమోదు చేశారని వాపోయారు. అభిజీత్ ప్రాణాల కోసం పోరాడుతున్నాడని పేర్కొన్నారు.

ముగ్గురు అరెస్ట్- మరొకరు కోసం గాలింపు
కాగా, ఈ దారుణమైన దాడికి సంబంధించి మెడికల్ షాపు యజమాని అమర్ సింగ్ చౌహాన్​తో సహా ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పరారీలో ఉన్న నాలుగో నిందితుడు ప్రిన్స్ కోసం గాలిస్తున్నారు. కాగా, హత్యాయత్నం ఆరోపణలపై ముగ్గురిని అరెస్టు చేసినట్లు అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ రంజీత్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. మెడికల్ షాపు యజమాని చౌహాన్ ఫిర్యాదు ఆధారంగా అభిజీత్ సింగ్ చందేల్​పై దోపిడీ కేసు నమోదు చేశామని తెలిపారు. అయితే లా స్టూడెంట్​పై దాడి జరిగిన తర్వాత మెడికల్ షాపు యజమాని సహా నలుగురిపై కొత్త కేసు నమోదు చేశామని వెల్లడించారు.

డ్యాన్స్ చేస్తూ గుండెపోటుతో పెళ్లికూతురు మృతి- పెళ్లింట తీవ్ర విషాదం

నలుగురు పిల్లలతో సహా తల్లి బలవన్మరణం- కుళ్లిపోయిన స్థితిలో మృతదేహాలు!

TAGGED:

UP LAW STUDENT ATTACKED INCIDENT
SHOP OWNER ATTACK LAW STUDENT
UP LAW STUDENT ATTACKED
KANPUR LAW STUDENT SLAPPED
KANPUR LAW STUDENT CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.