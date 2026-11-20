సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ తల్లి కన్నుమూత
Yogi Adityanath Mother Passed Away : ఉత్తర్ప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ తల్లి మరణించారు.
ఉత్తర్ప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్, ఆయన తల్లి సావిత్రీ దేవి (ETV Bharat)
Published : November 20, 2026 at 1:26 PM IST
ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఇంట్లో విషాదం నెలకొంది. ఆయన తల్లి సావిత్రీదేవి శుక్రవారం ఉదయం కన్నుమూశారు. ఆమె మరణవార్తతో పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామి, ఉత్తరప్రదేశ్ బీజేపీ అధ్యక్షుడు, కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌధరీ ఆమె మృతిపై విచారం వ్యక్తం చేశారు.