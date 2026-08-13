ఎర్రకోట పేలుడులో ఆల్ఖైదా హస్తం ఉంది : UNSC సంచలన నివేదిక
దేశ రాజధాని దిల్లీలో గతేడాది నవంబరు భారీ పేలుడు- ఈ ఘటనలో 11 మంది మరణం- ఈ దాడిలో 'ఆల్ఖైదా ఇన్ ది ఇండియన్ సబ్కాంటినెంట్' హస్తం ఉందని వెల్లడించిన యూఎన్ఎస్సీ
Published : August 13, 2026 at 10:04 AM IST
UNSC Report On Red Fort Blast : దిల్లీలోని చారిత్రక ఎర్రకోట వద్ద గతేడాది నవంబర్లో జరిగిన పేలుడులో 'ఆల్ఖైదా ఇన్ ది ఇండియన్ సబ్కాంటినెంట్' హస్తం ఉందని ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి (యూఎన్ఎస్సీ) తన నివేదికలో పేర్కొంది. 'ఆల్ఖైదా ఇన్ ది ఇండియన్ సబ్కాంటినెంట్' ఒక విచ్ఛిన్నమైన సంస్థ నుంచి ప్రాంతీయ ఉగ్రవాద సంస్థగా పరిణామం చెందిందని వివరించింది. వికేంద్రీకృత, చిన్న సెల్స్ ద్వారా పనిచేస్తూ లాజిస్టిక్స్, ఆర్థిక నెట్వర్క్లను అభివృద్ధి చేసుకుందని తెలిపింది. బంగ్లాదేశ్లో తమ సెల్స్ను ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు ఆల్ఖైదా గ్రూప్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలపై యూఎన్ఎస్సీ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
"ఆల్ఖైదా ఇన్ ది ఇండియన్ సబ్కాంటినెంట్' ఒక విచ్ఛిన్నమైన సమూహం నుంచి ప్రాంతీయ ఉగ్రవాద సంస్థగా పరిణామం చెందుతూనే ఉంది. ఇది పెద్ద పెద్ద యూనిట్లకు బదులుగా వికేంద్రీకృత, చిన్నగా ఉన్న సెల్స్ రూపంలో పనిచేస్తోంది. ఈ క్రమంలో లాజిస్టిక్స్, ఆర్థిక నెట్వర్క్లను స్థాపించింది. దిల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద గతేడాది నవంబర్లో జరిగిన దాడికి అధికారికంగా 'ఆల్ఖైదా ఇన్ ది ఇండియన్ సబ్కాంటినెంట్' కారణమని నిర్ధరణ అయ్యింది" అని ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి తన 38వ నివేదికలో పేర్కొంది.
ఉగ్రసంస్థ కార్యకలాపాలపై యూఎన్ ఆందోళన
ఆల్ఖైదా, ఐఎస్ఐఎల్ అనుబంధ సంస్థల కార్యకలాపాలు, సామర్థ్యాలపై ఉన్న విస్తృత ఆందోళనలను కూడా యూఎన్ఎస్సీ తన నివేదికలో ప్రముఖంగా ప్రస్తావించింది. కెమికల్స్, జీవ కారకాలను అభివృద్ధి చేయడంలో ఆల్ఖైదా, ఐఎస్ఐఎల్ చాలా ఏళ్లుగా ఆసక్తి కనబరుస్తున్నాయని పేర్కొంది. అయితే ఈ రెండు ఉగ్రసంస్థలు ఆయుధాల తయారీకి సంబంధించిన సాంకేతిక సవాళ్లను ఇప్పటివరకు అధిగమించలేకపోయాయని వెల్లడించింది. రసాయనాలు, జీవ కారకాలను అభివృద్ధి చేయడానికి సంబంధించిన సూచనలు ఆన్లైన్లో ఉగ్రవాద వర్గాలకు విస్తృతంగా ప్రచారం అయ్యాయని స్పష్టం చేసింది. ఐఎస్ఐఎల్ రైసిన్పై ప్రత్యేక ఆసక్తిని కనబరిచిందని, గత 12 నెలలుగా ఆ టాక్సిన్ను అభివృద్ధి చేయడానికి సంబంధించిన సూచనలను ప్రచారం చేసిందని చెప్పింది.
గత నివేదికలో ఐరాస దిల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన పేలుడుకు పాకిస్థాన్ కేంద్రంగా పనిచేస్తోన్న జైషే మహ్మద్ ఉగ్ర ముఠాతో సంబంధం ఉందని స్పష్టం చేసింది. ఆర్థిక ఆంక్షలు, అంతర్జాతీయ ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ జైషే మహ్మద్ సహా పలు ఉగ్ర ముఠాలు దక్షిణాసియాలో క్రియాశీలకంగా తమ నేర కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నాయని పేర్కొంది. ఆంక్షలు ఉన్నప్పటికీ జైషే ముఠా పలు ఉగ్రదాడులకు పాల్పడిందని వెల్లడించింది. అందులో ఒకటి 2025 నవంబరు 10న దిల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన దాడి అని ఐరాస సభ్య దేశం ఒకటి ఆరోపించిందని వివరించింది. ఇక అంతర్జాతీయ నిఘా నుంచి తప్పించుకునేందుకు జైషే మహ్మద్ కొత్త పన్నాగాలు పన్నుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
ఎన్ఐఏ ఛార్జ్షీట్
2025 నవంబరు 10న దేశ రాజధాని దిల్లీలోని చారిత్రక ఎర్రకోట వద్ద కారు బాంబు పేలుడు జరిగింది. ఈ దుర్ఘటనలో 11 మంది ప్రాణాలు విడిచారు. 20 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. ఈ కేసులో ఎన్ఐఏ 7500 పేజీల ఛార్జ్షీట్ను రూపొందించింది. దాన్ని ఇటీవలే దిల్లీ కోర్టుకు సమర్పించింది. ఆ ఛార్జిషీట్ను ఆగస్టు 27న విచారణకు స్వీకరించనుంది న్యాయస్థానం.
దిల్లీ పేలుడు ప్రధాన సూత్రధారి ఉమర్ ఉన్ నబీతో (పేలుడులో మరణించాడు) పాటు మొత్తం 11 మందిని నిందితులుగా ఛార్జ్షీట్లో ఎన్ఐఏ పేర్కొంది. దర్యాప్తులో భాగంగా జమ్ముకశ్మీర్, హరియాణా, ఉత్తర్ప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, దిల్లీలో సోదాలు చేపట్టినట్లు తెలిపింది. 588 మంది నుంచి వాంగ్మూలాలను రికార్డ్ చేసినట్లు వెల్లడించింది. 395కు పైగా పత్రాలు, 200కు పైగా స్వాధీనం చేసుకున్న పరికరాల నుంచి సాక్ష్యాలు సేకరించామని స్పష్టం చేసింది. ఈ పేలుడు వెనుక జిహాదీ కుట్ర కోణం ఉన్నట్లు ఫోరెన్సిక్, సాంకేతిక ఆధారాలు స్పష్టం చేశాయని వివరించింది. వైద్య వృత్తిలో ఉన్న నిందితులు తప్పుడు మార్గంలోకి వెళ్లి తమ నైపుణ్యాలను పేలుడు పదార్థాల తయారీకి వినియోగించారని చెప్పింది. తమ నివాస స్థలాలు, ల్యాబ్లను హబ్లుగా మార్చుకున్నారని వెల్లడించింది.
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