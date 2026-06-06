'కశ్మీర్ ఎప్పటికీ భారత్లో అంతర్భాగమే'- ఐరాసలో పాక్కు ఇండియా స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
ఐరాస జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశంలో జమ్ముకశ్మీర్ అంశాన్ని మరోసారి లేవనెత్తిన పాకిస్థాన్- తీవ్ర స్థాయిలో స్పందించిన భారత్
Published : June 6, 2026 at 9:21 AM IST
India Counter To PAK : ఐరాస జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో జమ్మూకశ్మీర్ అంశాన్ని పాకిస్థాన్ ప్రస్తావించడాన్ని భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. అబద్ధపు, పక్షపాతపూరిత కథనాలను ప్రచారం చేయవద్దని హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు ఐరాసలోని భారత శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని హరీశ్ పాక్కు గట్టిగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. జమ్మూ కశ్మీర్కు సంబంధించిన అన్ని విషయాలు పూర్తిగా భారత్లోని అంతర్గత వ్యవహారాలు అని స్పష్టం చేశారు. ఆ ప్రాంతం ఎప్పటికీ భారత్లో అంతర్భాగంగానే ఉంటుందని తేల్చి చెప్పారు. దీనికి విరుద్ధంగా చేసే ఎలాంటి వాదనలైనా ఆధారరహితమైనవి, చారిత్రక వాస్తవాలకు విరుద్ధమైనవంటూ హరీశ్ కొట్టిపారేశారు. పాక్ చేసే అబద్ధపు ప్రచారాలు ఈ ప్రాథమిక వాస్తవాన్ని మార్చలేవని చెప్పారు. ఐరాస భద్రతా మండలిలో సభ్యదేశంగా ఉండటం అనేది ఒక పెద్ద బాధ్యత అని గుర్తు చేశారు. పాక్ తన విభజన రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఇలాంటి ప్రతిష్టాత్మకమైన వేదికలను దుర్వినియోగం చేయడం అలవాటుగా మార్చుకుందని మండిపడ్డారు. అటు భద్రతా మండలిలో తాత్కాలిక సభ్యదేశంగా పాక్ రెండేళ్ల పదవీ కాలం ఈ ఏడాది ముగియనుంది.