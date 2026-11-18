CJIపై అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు- న్యాయవాదికి సుప్రీంకోర్టు ధిక్కరణ నోటీసులు
SC Contempt Notice To Lawyer :సీజేఐ సూర్యకాంత్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన న్యాయవాదికి సుప్రీంకోర్టు ధిక్కరణ నోటీసులు జారీ చేసింది. జనవరి 20లోగా స్పందించాలని ఆదేశించింది.
సుప్రీంకోర్టు (ANI)
Published : November 18, 2026 at 12:19 PM IST
భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్ సూర్యకాంత్పై అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేసిన న్యాయవాదికి సుప్రీంకోర్టు ధిక్కరణ నోటిసులు జారీ చేసింది. ఈ వ్యవహారంలో చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ సుప్రీంకోర్టు బార్ అసోసియేషన్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై బుధవారం విచారణ చేపట్టిన ధర్మాసనం, న్యాయవాది వివరణ కోరింది. తదుపరి విచారణను వచ్చే ఏడాది జనవరి 20కు వాయిదా వేసింది.