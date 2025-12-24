'సెంగార్ బెయిల్ రద్దు చేయాలి- లేకుంటే మమ్మల్ని చంపేస్తారు'- ఉన్నావ్ తీర్పుపై బాధితురాలి తల్లి ఆవేదన
కుల్దీప్ సింగ్ సెంగార్ శిక్ష నిలిపివేతపై సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్తానన్న బాధితురాలు- ఆమెపై దురుసుగా ప్రవర్తించిన సీఆర్పీఎఫ్- ఘటనపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసిన రాహుల్గాంధీ- బాధితురాలని నేరస్థులుగా చూస్తున్నారంటూ మండిపాటు
December 24, 2025
Unnao Case Survivor To Move SC : బహిష్కృత బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కుల్దీప్ సింగ్ సెంగార్కు దిల్లీ హైకోర్టు ఊరట నివ్వడంపై ఉన్నావ్ అత్యాచార బాధితురాలు ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. అత్యాచార కేసులో సెంగార్కు విధించిన జీవిత ఖైదు శిక్షను నిలిపివేస్తూ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సుప్రీంకోర్టులో సవాలు చేస్తానని ఆమె బుధవారం స్పష్టం చేశారు.
హైకోర్టు తీర్పు పట్ల బాధితురాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 'ఇలాంటి కేసుల్లో దోషులకు బెయిల్ దొరికితే, దేశంలోని ఆడబిడ్డలు ఎలా సురక్షితంగా ఉంటారు? ఈ నిర్ణయం మా పాలిట 'కాల్' (మృత్యువు) కంటే తక్కువేమీ కాదు. ఇప్పటికే మా కుటుంబ సభ్యులకు, న్యాయవాదులకు, సాక్షులకు భద్రతను ఉపసంహరించారు. ఇప్పుడు కోర్టు తీర్పుతో మా భయాలు మరింత పెరిగాయి' అని అన్నారు.
మమ్మల్ని చంపేస్తారు!
"మాకు న్యాయం జరగలేదు. వారు నా కూతురిని బందీగా తీసుకుపోతున్నారు. సీఆర్పీఎఫ్ భద్రతా సిబ్బంది మమ్మల్ని చంపాలని అనుకుంటున్నారు. సెంగార్ బెయిల్ రద్దు చేయాలి. లేకుంటే మేము మా ప్రాణాలు తీసుకుంటాం. లేదంటే వాళ్లు మమ్మల్ని చంపేస్తారు. మేము ఏమాత్రం సురక్షితంగా లేము" - బాధితురాలి తల్లి
"మాకు న్యాయం జరగలేదు. వారు నా కూతురిని బందీగా తీసుకుపోతున్నారు. సీఆర్పీఎఫ్ భద్రతా సిబ్బంది మమ్మల్ని చంపాలని అనుకుంటున్నారు. సెంగార్ బెయిల్ రద్దు చేయాలి. లేకుంటే మేము మా ప్రాణాలు తీసుకుంటాం. లేదంటే వాళ్లు మమ్మల్ని చంపేస్తారు. మేము ఏమాత్రం సురక్షితంగా లేము' - బాధితురాలి తల్లి
బాధితులను నేరస్థులుగా చూస్తున్నారు!
ఇదిలా ఉండగా, దేశ రాజధాని దిల్లీలో దిగ్భ్రాంతికర దృశ్యాలు నెలకొన్నాయి. హైకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో మండిహౌజ్ సమీపంలో తమకు న్యాయం చేయాలంటూ రోడ్డెక్కిన ఉన్నావ్ అత్యాచార బాధితురాలు, ఆమె తల్లిపై పారామిలిటరీ సిబ్బంది దురుసుగా ప్రవర్తించారు. బాధితురాలు బస్సు దిగేందుకు వారు అంగీకరించలేదు. అంతేకాదు సీఆర్పీఎఫ్ అధికారులు ఆమెను చేతులతో తోస్తూ కదులుతున్న బస్సులోంచి కిందకు దూకమని అడిగినట్లు కనిపించిందని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. పైగా అత్యాచార బాధితురాలు, ఆమె తల్లిని తరలిస్తున్న బస్సులో మహిళా సిబ్బంది లేకపోవడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. మరోవైపు తమను బతకనివ్వరని, కచ్చితంగా చంపేస్తారని ఆ తల్లి రోడ్డుపైనే ఏడ్చిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
మండిపడ్డ రాహుల్ గాంధీ
ఈ ఘటనపై లోక్సభలో విపక్షనేత రాహుల్గాంధీ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. అత్యాచార బాధితురాలి పట్ల ఇలా వ్యవహరిస్తారా? అని ప్రశ్నించారు. న్యాయం కోసం గొంతెత్తడమే ఆమె చేసిన తప్పా? అని నిలదీశారు. బాధితులు క్షణక్షణం భయంతో జీవిస్తున్నప్పుడు నేరస్థుడికి బెయిల్ ఇవ్వడం నిరశాపర్చిందన్నారు. అత్యాచారం చేసిన వారికి బెయిల్ వచ్చిందని, బాధితులనేమో నేరస్థులలాగా చూస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు.
क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है?— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 24, 2025
क्या उसकी “गलती” ये है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत कर रही है?
उसके अपराधी (पूर्व BJP MLA) को ज़मानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है - खासकर तब, जब पीड़िता को बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा हो, और वो डर के… https://t.co/BZqrVNXMOy
హైకోర్టు తీర్పు ఏంటి?
ఉన్నావ్ అత్యాచార కేసులో దోషిగా తేలిన కుల్దీప్ సింగ్ సెంగార్ ప్రస్తుతం తీహాడ్ జైలులో జీవిత ఖైదు అనుభవిస్తున్నారు. కింది కోర్టు (ట్రయల్ కోర్ట్) 2019 డిసెంబరులో ఇచ్చిన తీర్పును సవాలు చేస్తూ సెంగార్ దిల్లీ హైకోర్టులో అప్పీల్ చేసుకున్నారు. ఈ అప్పీల్ విచారణ పెండింగ్లో ఉన్నందున, అప్పటి వరకు తనకు విధించిన శిక్షను నిలిపివేయాలని ఆయన కోరారు. దీనిని పరిశీలించిన దిల్లీ హైకోర్టు మంగళవారం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సెంగార్ శిక్షను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తూ, ఆయనకు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేసింది.
షరతులు ఇవే
బెయిల్ ఇచ్చినా హైకోర్టు కొన్ని కఠిన ఆంక్షలు విధించింది. 'బాధితురాలు నివాసం ఉంటున్న ప్రాంతానికి 5 కిలోమీటర్ల పరిధిలోకి సెంగార్ రాకూడదు. బాధితురాలిని గానీ, ఆమె తల్లిని గానీ, సాక్షులను గానీ ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా బెదిరించకూడదు. బాధితురాలి కుటుంబంతో ఎలాంటి సంప్రదింపులు జరపకూడదు. ఈ షరతుల్లో ఏ ఒక్కటి ఉల్లంఘించినా, బెయిల్ ఆటోమేటిక్గా రద్దవుతుంది' అని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
అయినా జైలులోనే సెంగార్
అత్యాచార కేసులో బెయిల్ వచ్చినా, సెంగార్ ఇప్పట్లో జైలు నుంచి బయటకు వచ్చే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే, బాధితురాలి తండ్రి కస్టోడియల్ డెత్ (పోలీసు కస్టడీలో మరణం) కేసులో కూడా సెంగార్ దోషిగా తేలారు. ఆ కేసులో ఆయనకు 10 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష పడింది. ప్రస్తుతం ఆ పదేళ్ల శిక్షకు సంబంధించి ఆయనకు బెయిల్ రాలేదు. కాబట్టి ఆయన జైలులోనే ఉండాల్సి వస్తుంది.
కేసు నేపథ్యం ఇదీ
2017లో ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని ఉన్నావ్లో మైనర్గా ఉన్న బాధితురాలిని కిడ్నాప్ చేసి సెంగార్ అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. 2019 ఆగస్టులో బాధితురాలి కుటుంబంపై జరిగిన దాడి, తండ్రి మరణం వంటి ఘటనలతో దేశవ్యాప్తంగా ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తమయ్యాయి. దీంతో సుప్రీంకోర్టు జోక్యం చేసుకుని కేసులన్నింటినీ లఖ్నవూ నుంచి దిల్లీకి బదిలీ చేసింది. 2019 డిసెంబర్లో దిల్లీలోని ప్రత్యేక కోర్టు సెంగార్ను దోషిగా నిర్ధరిస్తూ జీవిత ఖైదు విధించింది. ఇప్పుడు హైకోర్టు ఇచ్చిన ఊరటతో బాధితురాలి కుటుంబం మరోసారి ఆందోళనలో పడింది. న్యాయం కోసం అత్యున్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
