ఉన్నావ్ అత్యాచార ఘటన నిందితుడి శిక్ష నిలిపివేత- 15 లక్షల రూపాయల వ్యక్తిగత పూచీకత్తుతో కుల్దీప్నకు కోర్టు బెయిల్ మంజూరు
Unnao Rape Case : 2017లో సంచలనం సృష్టించిన ఉన్నావ్ అత్యాచారం కేసులో BJP బహిష్కృత నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే కుల్దీప్ సింగ్ సెంగార్కు విధించిన జీవిత ఖైదును దిల్లీ హైకోర్టు తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. శిక్షను సవాల్ చేస్తూ కుల్దీప్ దాఖలు చేసిన అప్పీళ్లు పెండింగ్లో ఉన్నంతవరకు శిక్షను నిలిపివేస్తున్నట్లు హైకోర్టు తెలిపింది. జస్టిస్ సుబ్రమణియం ప్రసాద్, జస్టిస్ హరీష్ వైద్యనాథన్ శంకర్లతో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం సెంగర్ను బెయిల్పై విడుదల చేసింది. 15 లక్షల రూపాయల వ్యక్తిగత పూచీకత్తుతో కుల్దీప్నకు కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసినట్లు వివరించింది. బాధితురాలు, ఆమె తల్లిపై బెదిరింపులకు పాల్పడొద్దని కుల్దీప్ను హెచ్చరించిన హైకోర్టు, దిల్లీలోని బాధితుల ఇంటికి 5 కిలోమీటర్ల పరిధిని దాటి లోపలికి వెళ్లొద్దని షరతు విధించింది. తాము విధించిన షరతులను ఉల్లంఘిస్తే బెయిల్ను రద్దు చేస్తామని తేల్చిచెప్పింది. పెండింగ్లో ఉన్న పిటిషన్ విచారణలో అతడు దోషిగా తేలితే పూర్తి శిక్షను అనుభవించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.
2017 Unnao rape case | Delhi High Court suspends the sentence of former MLA Kuldeep Singh Sengar. The High Court has directed that Sengar will not enter the 5-kilometre area where the victim resides in Delhi.— ANI (@ANI) December 23, 2025
"ట్రయల్ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును నిలిపివేస్తున్నాం. రూ.15లక్షల వ్యక్తిగత పూచీకత్తుతో కుల్దీప్నకు కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేస్తున్నాం. బాధితుల ఇంటికి 5 కిలోమీటర్ల పరిధిని దాటి లోపలికి వెళ్లొద్దని షరతు విధిస్తున్నాం. అప్పీల్ పెండింగ్లో ఉన్న సమయంలో దిల్లీ పరిధిలోని ఉండాలి. ఒకవేళ దోషిగా తేలితే మిగిలిన శిక్షను పూర్తి చేయడానికి అందుబాటులో ఉండాలి. బాధితురాలిని లేదా తల్లిని బెదిరించవద్దు. అతడి పాస్పోర్ట్ను ట్రయల్ కోర్టులో డిపాజిట్ చేయాలి. వారానికి ఒకసారి, ప్రతి సోమవారం ఉదయం 10 గంటలకు స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో రిపోర్ట్ చేయాలి. ఇందులో ఏదైనా షరతులను ఉల్లంఘిస్తే బెయిల్ రద్దు చేస్తాం."
---దిల్లీ హైకోర్టు బెంచ్
2017లో ఓ మైనర్ బాలికను కిడ్నాప్ చేసి అత్యాచారం చేసిన కేసులో కుల్దీప్ సింగ్ సెంగార్ దోషిగా తేలాడు. 2019లో యూపీలోని ట్రయల్ కోర్టు అతడికి జీవితఖైదు విధించింది. ట్రయల్ కోర్టు తీర్పును కుల్దీప్ సుప్రీంలో సవాల్ చేయగా విచారణను దిల్లీ హైకోర్టుకు బదిలీచేసింది. కాగా బాధితురాలి తండ్రి పోలీసు కస్టడీలో చనిపోయిన కేసులోనూ కుల్దీప్ దోషిగా తేలాడు. ఆ కేసులో అతడికి పదేళ్ల జైలు శిక్ష పడింది.
