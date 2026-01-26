వధువు కోసం 7కి.మీ మంచులో నడిచిన వరుడు- స్పెషల్గా నిలిచిన 'స్నో' మ్యారేజ్!
3 నుంచి 4 అడుగుల మేర మంచుతో రహాదారులు- క్లిష్ట పరిస్థితులను లెక్క చేయకుండా ముందడుగు - జ్ఞాపకంగా మారిన వివాహ వేడుక
Published : January 26, 2026 at 10:25 PM IST
Unique wedding in Himachal pradesh : మంచు కురుస్తున్నప్పుడు చూడటానికి అందంగా, ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా అనిపిస్తుంది. దీనిని ప్రతి ఒక్కరూ ఆస్వాదిస్తారు. కానీ ఇదే మంచు వర్షం ఇబ్బందికరంగానూ మారుతుంది. ప్రస్తుతం హిమచల్ ప్రదేశ్లోనూ ఇలాంటి పరిస్థితులే నెలకొన్నాయి. అక్కడి ప్రాంతం వారికి ఇబ్బందులు తెచ్చిపెడుతుంది. అధిక మంచు కారణంగా వారి రోజువారి పనులు సరిగ్గా చేసుకోలేక పోతున్నారు. కానీ అలాంటి ఇబ్బందులను లెక్కచేయకుండా ఓ వరుడు తన వధువు కోసం కొన్ని కిలో మీటర్లు కాలినడకన ప్రయాణం చేసి పెళ్లి చేసుకుని వధువుతో కలిసి మళ్లీ వారి సొంత గ్రామానికి చేరుకున్నాడు.
7 కిలో మీటర్లు కాలినడకన
హిమచల్ ప్రదేశ్లో జనవరి 23 నుంచి అధిక మంచు కురుస్తోంది. దీని ప్రభావంతో మండి జిల్లాలోని జంజెహాలి, బాగ్స్యద్, లంబతచ్ కల్హాని, లంబతచ్ షైత్తధర్ తునాగ్ సరాచిలలో కలుపుకుని మొత్తం సరాజ్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గమంతా కొన్ని అడుగుల మేర మంచుతో నిండిపోయింది. ఇదే సమయంలో బునలిగర్ గ్రామానికి చెందిన గీతేశ్ కుమార్ జనవరి 23న వివాహం చేసుకోవాలని నిశ్చయించుకున్నాడు.
అయితే అతని గ్రామానికి ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న బైచ్రీ గ్రామంలో గీతేశ్ కుమార్ పెళ్లి కార్యక్రమం జరగాల్సి ఉంది. అధిక మంచు కారణంగా అక్కడి రోడ్లన్ని మూత పడటంతో పాటు అంతా చీకటితో కమ్ముకుంది. ఇలాంటి కష్టమైన పరిస్థితులను చూసి గీతేశ్ కుమార్ నిరుత్సాహపడలేదు. వాటిని లెక్కచేయకుండా కొంత మంది బంధువులతో కలిసి గీతేశ్ కుమార్ వధువును తన ఇంటికి తీసుకురావటానికి సిద్ధమయ్యాడు.
కష్టమైన పరిస్థితులలోనూ ముందడుగు
వరుడు గీతేశ్ కుమార్ చేసిన సాహాసం గురించి అతని తండ్రి దేవేంద్ర థాకుర్ మాట్లాడాడు. జనవరి 23 రోజున మంచు వర్షం కారణంగా రోడ్లన్ని మూసివేశారని అన్నాడు. ఇదే సమయంలో పెళ్లి కోసమని అతనితో పాటు మరికొంత మంది పెళ్లి పెద్దలతో కలిసి గడ్డకట్టిన మంచులో ఏడు కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ వెళ్లారని పేర్కొన్నారు. అక్కడికి క్షేమంగా చేరుకున్న తర్వాత వధువు గ్రామంలోనే పెళ్లి కార్యక్రమానికి ఏర్పాట్లు చేశారని అన్నారు. అక్కడ మూడు నుంచి నాలుగు అడుగులతో నిండి ఉన్న మంచులోనే వారిద్దరూ ఆచారాల ప్రకారం వివాహాం చేసుకుని ఒక్కటయ్యారు. అతి తక్కువ మంది పెళ్లి బంధువులతో, చుట్టూ మంచు ఇదంతా వారి పెళ్లిని ఎప్పటికి మర్చిపోలేని జ్ఞాపకంగా మార్చాయి.
జనవరి 25న సొంత గ్రామానికి చేరుకున్న జంట
వివాహా వేడుక వధువు స్వగ్రామమైన బునలిగర్ నుంచే ప్రారంభమైందని వరుడు తండ్రి అన్నారు. అక్కడ నుంచి కమిశర్ధర్, తనుత గ్రామాల మీదుగా వధువు గ్రామం బైచెరీకి చేరుకున్నారని చెప్పారు. జనవరి 23,24 ఈ రెండు రోజులు పెళ్లి వేడుకను ముగించుకుని జనవరి 25న గీతేశ్ కుమార్ తన భార్య ఉష థాకుర్తో కలిసి సొంత గ్రామానికి చేరుకున్నారని తెలిపారు. ఇంటికి చేరుకునే మార్గంలో వధూవరులతో పాటు పెళ్లి అతిథులు కలిసి, మొదట రెండు గంటల పాటు ఎత్తైనా కొండను దాటుకుని ఆ తర్వాత నాలుగు గంటల పాటు కాలి నడకన ప్రయాణించారని తెలిపారు. మూడు అడుగుల మేర ఉన్న మంచును దాటుకుని జనవరి 25న ఉదయం వధూవరులిద్దరూ తమ ఇంటికి చేరుకున్నారు.
పల్లకి లేకుండా వివాహ వేడుక
సాధారణంగా పెళ్లి వేడుకకు కచ్చితంగా వధూవరులిద్దరినీ పల్లకిలో మోసుకుని ఊరేగిస్తారు. కానీ దట్టమైన మంచు కారణంగా వధూవరులను పల్లకిలో ఊరేగించుకుంటూ తీసుకురావటం చాలా ప్రమాదకరమని దేవేంద్ర థాకూర్ అన్నాడు. దాంతో ఆ జంటను పల్లకి లేకుండానే సాధారణంగా కాలినడకన ప్రయాణం చేసుకుంటూ వచ్చారు. మొత్తానికి వీరి పెళ్లి మంచు వర్షంలో ప్రత్యేకంగా జరిగింది. అలాగే అవరోధాలు ఎదురైనప్పటికీ వరుడు తన వధువును ఇంటికి తీసుకురాగలిగాడు.
