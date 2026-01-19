ETV Bharat / bharat

భాగవత కథ మధ్యలోనే పెళ్లి- శ్రీకృష్ణుడి సాక్షిగా ఒకటైన జంట- ఎక్కడ జరిగిందంటే?

అరుదైన ఆధ్యాత్మిక వివాహం- రుక్మిణీ కళ్యాణ ఘట్టంలోనే ఏడు అడుగులు- వివాహ మండపంగా మారిన కథా వేదిక- తక్కువ ఖర్చుతో సంప్రదాయబద్ధ పెళ్లికి ఆదర్శం

Wedding In Bhagwat Katha
Wedding In Bhagwat Katha (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 19, 2026 at 8:40 AM IST

2 Min Read
Wedding In Bhagwat Katha : ఛత్తీస్​గడ్​లో ఓ జంట శ్రీకృష్ణుడు సాక్షిగా ఒకటయ్యారు. ధమ్తరీ జిల్లాలో అరుదైన, భక్తిశ్రద్ధతో కూడిన ఆ వివాహం చోటు చేసుకుంది. శ్రీమద్భాగవత కథ జరుగుతున్న సమయంలోనే ఆ జంట ఏడు అడుగులు వేసి వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టింది. రుక్మిణీ కళ్యాణ ఘట్టం వచ్చిన ఆరో రోజున వారి వివాహం జరగడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. సనాతన సంప్రదాయం ప్రకారం రుక్మిణీ వివాహ దినాన పెళ్లి జరగడం అత్యంత శుభకరమని అంతా భావిస్తారు. ఇప్పుడు అదే విశ్వాసంతో నూతన వధూవరులు దాంపత్య జీవితాన్ని ప్రారంభించారు.

వివాహ మండపంగా మారిన కథా వేదిక
ధమ్తరీ నగరంలోని జాలంపుర్ వార్డులో స్థానికుల ఆధ్వర్యంలో శ్రీమద్భాగవత జ్ఞానయజ్ఞ సప్తాహం నిర్వహించారు. ఆ కథను ధమ్తరీ ప్రాంతానికి చెందిన ప్రసిద్ధ కథావాచిక దేవి భూమిక వచనం చేస్తున్నారు. కథ ఆరో రోజున రుక్మిణీ కల్యాణ ప్రసంగం రావడంతో, ఆ ఘట్టాన్ని మరింత విశిష్టంగా మార్చేందుకు కథా వేదికనే వివాహ మండపంలా చక్కగా అలంకరించారు. రంగురంగుల పూలతో, సంప్రదాయ అలంకరణలతో వేదిక అంతా కళకళలాడింది.

Wedding In Bhagwat Katha
దండలు మార్చుకుంటున్నదంపతులు (ETV Bharat)

ఛత్తీస్‌గఢీ సంప్రదాయాలతో పెళ్లి
కథా వేదికపై నిర్మించిన మండపంలో ఛత్తీస్‌గఢీ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను పూర్తిగా పాటిస్తూ వివాహం నిర్వహించారు. మడ్వా, చుల్మాటి, తైలం-పసుపు, మాయన్, టికావన్, బారాత్ వంటి అన్ని సంప్రదాయ రీతులు నిర్వహించారు. బరాత్ మండపానికి చేరుకున్న సమయంలో భజనలు, సంప్రదాయ వివాహ గీతాలతో వార్డువాసులు ఉత్సాహంగా నర్తించారు. మొత్తం వాతావరణం భక్తి, ఆనందంతో నిండిపోయింది.

Wedding In Bhagwat Katha
రుక్మిణీ వివాహ మండపంలో వరుడు (ETV Bharat)

మంత్రోచ్చారణతో విధివిధానంగా వివాహం
ఈ విశేష వివాహంలో వరుడు ప్రతీక్ దేవాంగన్ (గ్రామం బేలర్), వధువు మాధురి దేవాంగన్ (గ్రామం అఛోటా)లను పండితుల మంత్రోచ్చారణ మధ్య విధివిధానంగా వివాహం చేశారు. మండపంలో వధూవరులు ఏడు అడుగులు వేసి, సిందూరదానం కూడా పూర్తి చేశారు. అనంతరం వార్డువాసులు ఒక్కొక్కరుగా వచ్చి నవదంపతులను ఆశీర్వదించారు.

"శ్రీకృష్ణుని ఆస్థానంలో వివాహం చేసుకోవడం అదృష్టం. ఈ వివాహం పూర్తి ఆచారాలు మంత్రాల జపంతో జరిగింది. ఇది నూతన వధూవరులకు సంతోషకరమైన భవిష్యత్తును సూచిస్తుంది"
- కథకుడి తండ్రి పండిట్ త్రిభువన్

తక్కువ ఖర్చు – ఎక్కువ సంస్కారం సందేశం
జాలంపుర్ వార్డుకు చెందిన భాగవత్ దేవాంగన్ మాట్లాడుతూ, సాధారణంగా పెళ్లిళ్లు ఎన్నో రోజులు సాగుతూ అధిక ఖర్చుతో జరుగుతున్నాయని అన్నారు. కానీ భాగవత కథ మధ్యలో ఒకే రోజులో అన్ని రీతులను సాదాసీదాగా, భక్తివాతావరణంలో నిర్వహించడం సమాజానికి మంచి సందేశమని చెప్పారు. అనవసర ఆర్భాటాలు లేకుండా, సంప్రదాయబద్ధంగా వివాహం చేసుకోవచ్చు అన్నది ఈ పెళ్లి ద్వారా స్పష్టమైందని పేర్కొన్నారు.

కుటుంబం, సమాజంలో ఆనందోత్సాహాలు
వధువు పెద్ద అక్క కాజల్ దేవాంగన్ మాట్లాడుతూ, తన చెల్లెలి కన్యాదానం కోసం స్వయంగా కథా వేదికకు వచ్చానని చెప్పారు. ప్రతి రీతిని జాగ్రత్తగా, సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించారని తెలిపారు. మహిళా మండలి సభ్యురాలు మమతా పటేల్ మాట్లాడుతూ, ద్వారకలో శ్రీకృష్ణుడు- రుక్మిణీ వివాహం జరిగినట్లే, జాలంపూర్ వార్డును ద్వారకలా అలంకరించారని చెప్పారు. ఆ వాతావరణం అందరినీ భక్తిలో ముంచేసిందని అన్నారు.

భక్తి – సంప్రదాయం – సమాజానికి ఆదర్శం
శ్రీమద్భాగవత కథ మధ్యలో జరిగిన ఈ వివాహం భక్తి, సంప్రదాయం, సాదాసీదా జీవనశైలికి ప్రతీకగా నిలిచింది. అధిక ఖర్చులు, ఆర్భాటాలు లేకుండా, దేవుడి సన్నిధిలో, సమాజం సమక్షంలో జరిగిన ఈ పెళ్లి పలువురికి ఆదర్శంగా మారింది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి వివాహాలు మరింతగా జరగాలని స్థానికులు ఆకాంక్ష వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

