అక్కడ ఈ పెళ్లి పత్రిక వైరల్​- పక్షులను కాపాడండంటూ వెడ్డింగ్ కార్డ్​పైనే మెసేజ్​

ఎవరి ఆర్థిక సాయం లేకుండానే పక్షుల సంరక్షణకు రంజన్ కుమార్​ కృషి- పెళ్లి ఆహ్వాన పత్రికపైన పక్షుల సంరక్షించాలంటూ సందేశాన్ని ముద్రించిన రంజన్​

Unique Wedding Card in Bihar
Unique Wedding Card in Bihar (ETV Bharat)
Published : April 18, 2026 at 6:00 AM IST

Unique Wedding Card in Bihar : బిహార్‌ గయాలో చేపట్టిన వినూత్న కార్యక్రమం ఇప్పుడు అంతంటా చర్చనీయాంశమైంది. సాధారణంగా పెళ్లి పత్రికలతో బంధువులు, స్నేహితులను వివాహానికి ఆహ్వానిస్తుంటారు. కానీ ఈయన మాత్రం వివాహ ఆహ్వానంతో పాటు పక్షుల సంరక్షణ కోసం ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇంటి పైకప్పులపై పక్షులకు ఆహారం, నీరు ఏర్పాటు చేయాలని ఆహ్వాన పత్రికలో విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఈ ప్రత్యేకమైన పెళ్లి ఆహ్వాన పత్రిక ప్రస్తుతం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించడమే కాకుండా పలువురి ప్రశంసలను అందుకుంటోంది. ఈ క్రమంలోనే అసలు ఆయనకు ఈ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది? ఇంతకీ ఆయన ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

బాగేశ్వరి సంజయ్ నగర్ నివాసి అయిన రంజన్ కుమార్​కు పక్షులంటే ఎనలేని అభిమానం. ఆయనను పక్షి ప్రేమి అని కూడా పిలుస్తుంటారు. 2017 నుంచి పక్షుల సంరక్షణ కోసం అంకితమై పనిచేస్తున్నారు. ఇలా గత కొన్నేళ్లుగా పక్షుల సంరక్షణ కోసం అనేక చర్యలు చేపట్టారు రంజన్​. దాదాపు 250 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న 'రాంశిల' కొండను అధిరోహించి, అక్కడ పక్షుల కోసం ఆహార తొట్టెలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఏడాది కూడా రాంశిల కొండపై ఇటువంటి డజన్ల కొద్దీ ఆహార తొట్టెలను తిరిగి ఏర్పాటు చేశారు. ఇలా పక్షుల సంక్షేమం కోసం పనిచేయడం, ముఖ్యంగా వాటికి ఆహారం, నీరు సమకూర్చడం రంజన్ దైనందిన జీవితంలో ఒక అంతర్భాగంగా మారిపోయింది. చెట్లపై ఆహార తొట్టెలను వేలాడదీయడం, మట్టి నీటి పాత్రలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు పలువురు యువకులు కూడా ఆయనతో చేతులు కలిపి ఈ గొప్ప సేవలో చురుకుగా పాల్గొంటున్నారు.

Unique Wedding Card in Bihar
పక్షుల కోసం నీరు, ఆహారం పెడుతున్న రంజన్​ (ETV Bharat)

అయితే, ప్రస్తుతం ఆయన కుటుంబంలో రెండు పెళ్లిలు జరగనున్నాయి. దీంతో తన సొంత ఇంట్లోనే ఒక వివాహ వేడుక జరుగుతున్నప్పుడు ఈ సందేశాన్ని వివాహ ఆహ్వాన పత్రికలపై ఎందుకు ముద్రించకూడదు? అనే ఆలోచించారు రంజన్. ఇది కచ్చితంగా ప్రజలపై ఏదో ఒక రకమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుందనుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బంధువులు, స్నేహితులను ఆహ్వానించేందుకు ముద్రించిన పత్రికల్లో పక్షులను కాపాడాలంటూ విజ్ఞప్తి చేశారు. "ఈ వేసవిలో దయచేసి మీ ఇళ్లు లేదా కార్యాలయాల పైకప్పులపై పక్షులకు ఆహారం, నీరు ఏర్పాటు చేయండి" అని ఆహ్వాన పత్రికలో కోరారు.

Unique Wedding Card in Bihar
పక్షుల కోసం నీరు, ఆహారం పెడుతున్న రంజన్​ (ETV Bharat)
Unique Wedding Card in Bihar
పక్షుల కోసం నీటిని తరలిస్తున్న స్థానికులు (ETV Bharat)

"నేను ముందుండి నడిపిస్తున్న పక్షుల సంరక్షణ ఉద్యమాన్ని మరింత విస్తృతం చేసే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను. పక్షులకు ఆహారం, నీరు అందించమని ప్రజలను ప్రోత్సహించేలా ఒక నినాదాన్ని వివాహ ఆహ్వాన పత్రికలపై ముద్రించాను. దీనికి సంబంధించి నాకు ఇప్పటికే అనేక ఫోన్ కాల్స్ వచ్చాయి. ఇది ఒక అద్భుతమైన చొరవ అని ప్రజలు నాతో చెబుతున్నారు. ఈ వివాహ పత్రికల ద్వారా ప్రజలు పక్షుల పట్ల అవగాహన పెంచుకోవడమే కాకుండా, వాటి సంక్షేమం గురించి ఆలోచించడం కూడా ప్రారంభించినందుకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది."

---రంజన్ కుమార్, పక్షి ప్రేమికుడు

ఎవరి ఆర్థిక సాయం లేకుండానే సంరక్షణకు కృషి
గయాలోని రామ్‌శిల, బాగేశ్వరి వంటి అనేక ప్రాంతాల్లో రంజన్ స్వయంగా బయటకు వెళ్లి పక్షుల కోసం తెరిచి ఉన్న పంజరాలను ఏర్పాటు చేసి ఆహారం, నీరు అందిస్తున్నారు. ఆయన రూపొందించిన ఈ పంజరాలను రామ్‌శిల, బాగేశ్వరి ప్రాంతాల్లోని ఇళ్లలో ఏర్పాటు చేయడంతో పక్షులు తిరిగి రావడం మొదలైంది. అయితే, ఈ కార్యక్రమాల కోసం ఆయన ఏ సంస్థ నుంచి కూడా ఆర్థిక సహాయం స్వీకరించరు. పక్షుల సంరక్షణ కోసం రంజన్ కుమార్ అవిశ్రాంతంగా, నిస్వార్థంగా పనిచేస్తుంటారు.

Unique Wedding Card in Bihar
పక్షుల కోసం నీరు, ఆహారం పెడుతున్న రంజన్​ (ETV Bharat)
Unique Wedding Card in Bihar
రంజన్​ ముద్రించిన ప్రత్యేక పెళ్లి పత్రిక (ETV Bharat)
Unique Wedding Card in Bihar
రంజన్​ ముద్రించిన ప్రత్యేక పెళ్లి పత్రిక (ETV Bharat)

"పక్షుల సంఖ్య తగ్గడానికి వాతావరణ మార్పు కూడా ఒక ప్రధాన కారణం. గతంలో పొలాలు కీటకాలు, తెగుళ్లతో నిండి ఉండేవి. వాటిని పక్షులు సహజంగా వేటాడేవి. అయితే, విపరీతమైన పురుగుమందుల వాడకం పక్షులను దూరం చేయడానికి ఒక ముఖ్య కారణంగా మారింది. ఎందుకంటే వాటి ప్రాథమిక ఆహార వనరులు కనుమరుగయ్యాయి. ఇంకా నీటి కొరత కూడా మరో కారణం. అంతేకాకుండా కొండ ప్రాంతాల్లో అడవులు గణనీయంగా తగ్గిపోయాయి. ముఖ్యంగా, నిర్మాణ ప్రాజెక్టుల కోసం చెట్లను నరికివేసినప్పటికీ వాటిని సమాన స్థాయిలో తిరిగి నాటలేదు. ఫలితంగా, పక్షులు మనకు మరింత దూరంగా వెళ్లిపోతున్నాయి" అని రంజన్ కుమార్​ తెలిపారు.

Unique Wedding Card in Bihar
పక్షుల కోసం నీరు, ఆహారం పెడుతున్న రంజన్​ (ETV Bharat)
Unique Wedding Card in Bihar
పక్షుల కోసం నీరు, ఆహారం పెడుతున్న రంజన్​ (ETV Bharat)

