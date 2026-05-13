మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటైన '3 అడుగుల' జంట- బుల్లెట్ బైక్పై వచ్చిన వధువుకు గ్రాండ్ వెల్కమ్
మధ్యప్రదేశ్లోని కైథాల్లో విలక్షణ వివాహం- 3 అడుగుల పొడవైన వధూవరులు- వీరితో సెల్ఫీలు దిగేందుకు ఎగబడ్డ జనాలు- సోషల్ మీడియాలో పెళ్లి పిక్స్ వైరల్
Published : May 13, 2026 at 8:41 AM IST
3 Feet Couple Wedding : పెళ్లిళ్లను మనం పుట్టకముందే దేవుడు నిర్ణయిస్తాడని పెద్దలు అంటుంటారు. ఆ మాటలను నిజం చేసేలా మధ్యప్రదేశ్లోని కైథాల్ జిల్లాలో ఓ విలక్షణ వివాహం జరిగింది. 3 అడుగుల పొడవున్న వధూవరులు మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. వేద మంత్రాల సాక్షిగా పెళ్లి చేసుకున్నారు. దీంతో చందన గ్రామంలో జరిగిన ఈ వివాహం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
సంబంధాలు చూడడానికి కుటుంబ సభ్యుల ఇక్కట్లు
కైథాల్ జిల్లాలోని చందన గ్రామానికి చెందిన 26 ఏళ్ల విక్రమ్ దాదాపుగా మూడు అడుగుల పొడవు ఉంటాడు. దీంతో అతడికి ఎన్ని పెళ్లి సంబంధాలు చూసినా కుదిరేవి కాదు. విక్రమ్కు సంబంధాలు చూడడం అతడి కుటుంబానికి సవాల్గా మారిపోయింది. ఆఖరికి హరియాణాలోని జీంద్ జిల్లాలోని హాట్ గ్రామానికి చెందిన 25 ఏళ్ల ప్రియాంకతో విక్రమ్కు పెళ్లి కుదిరింది. ఆ వివాహం తాజాగా జరిగింది. ఈ వివాహంలో విశేషమేమిటంటే వరుడు, వధువు ఇద్దరూ సుమారు మూడు అడుగుల ఎత్తు మాత్రమే ఉన్నారు. దీంతో ఈ పెళ్లిని చూసేందుకు జనాలు పోటెత్తారు. నూతన వధూవరులుతో సెల్ఫీలు దిగేందుకు చందన గ్రామస్థులు ఎగబడ్డారు. అలాగే బుల్లెట్ బైక్పై వచ్చిన వధువుకు గ్రామస్థులు గ్రాండ్ వెల్కమ్ చెప్పారు.
మా ఆందోళన ఎట్టుకేలకు తీరింది : వరుడు తండ్రి దర్శన్లాల్
తన కుమారుడికి పెళ్లి కావడంపై విక్రమ్ తండ్రి దర్శన్ లాల్ సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు. విక్రమ్కు చాలా ఏళ్లుగా పెళ్లి సంబంధాలు చూసిన కుదలేదని చెప్పాడు. విక్రమ్ ఎత్తు కారణంగా తాము అతనికి వివాహం కుదర్చడంలో ఎన్నో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నామని వెల్లడించాడు. మొదట తమ పెద్ద కుమారులకు పెళ్లిళ్లు చేశామని వివరించాడు. ఆ తర్వాత విక్రమ్కు తగిన సంబంధం వెతకడం ఒక సవాలుగా మారిందని పేర్కొన్నాడు. బంధువుల సహాయంతో హరియాణాలోని జింద్ జిల్లాలోని హాట్ గ్రామానికి చెందిన ప్రియాంకతో విక్రమ్కు పెళ్లి సంబంధం కుదిరిందని తెలిపాడు. ప్రియాంకతో విక్రమ్ పెళ్లి జరగడంతో ఎంతోకాలంగా తమ కుటుంబానికి ఉన్న పెద్ద ఆందోళన ఎట్టకేలకు తీరిపోయిందన్నాడు.
'నన్ను మరుగుజ్జు అని పిలుస్తారు- అయినా బాధలేదు'
తాను జాగరణ బృందంతో (భక్తి గీతాలు పాడే టీమ్) కలిసి పనిచేస్తానని వరుడు విక్రమ్ చెప్పాడు. ప్రజలు తనను మరుగుజ్జు అని పిలుస్తుంటారని వెల్లడించాడు. కానీ ఆ పిలుపు విని తాను ఏమాత్రం బాధపడనని తెలిపాడు. ఆ పిలుపు గ్రామస్థులకు తనపై ఉన్న ఆప్యాయతను, తమలో ఒకడిగానే చూసే భావనను ప్రతిబింబిస్తుందని అన్నాడు. ప్రజలు తనను ఎంతో గౌరవంగా చూసుకుంటారని సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు. ప్రియాంకతో తన పెళ్లిని దేవుడు ఎప్పుడో నిర్ణయించాడని అనిపిస్తోందని పేర్కొన్నాడు. తాను జాగరణ బృందంతో కలిసి వివిధ కార్యక్రమాలకు హాజరైనప్పుడు కూడా ప్రజలు తరచుగా తన వివాహం గురించే చర్చించేవారని గుర్తుచేసుకున్నాడు. ప్రియాంకతో కలిసి ఒక కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించబోతుండడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నాడు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మ్యారేజ్ పిక్స్
మూడు అడుగుల ఎత్తున్న ఇద్దరు (విక్రమ్, ప్రియాంక) పెళ్లిని చూసేందుకు జనాలు ఆసక్తి కనబర్చారు. వారితో పొటోలు, సెల్ఫీలను తీసుకున్నారు. వాటిని తమ సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో ఈ మరుగుజ్జు దంపతుల పెళ్లి ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారిపోయాయి. వీరికి నెటిజన్లు ఆశీర్వాదాలు తెలియజేస్తున్నారు. కలకాలం సంతోషంగా ఉండాలని పోస్టులు పెడుతున్నారు.
కొన్నాళ్ల క్రితం హరియాణాలోని అంబాలా కంటోన్మెంట్ చెందిన వరుడు, పంజాబ్కు చెందిన ఇద్దరు మరుగుజ్జులు పెళ్లి చేసుకున్నారు. పెళ్లి కొడుకు నితిన్ వర్మ పొడవు 3 అడుగుల 6 అంగుళాల కాగా, పెళ్లి కూతురు ఆరుషి పొడవు 3 అడుగుల 8 అంగుళాలు. వీరిద్దరూ మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. దీంతో వీరి కుటుంబాలు సంతోషం వ్యక్తం చేశాయి.
2.5 అడుగుల వరుడు- 3 ఫీట్ల వధువు- పెళ్లితో ఒక్కటైన మరుగుజ్జులు
3.5 అడుగుల వరుడు.. 4 ఫీట్ల యువతి.. పెళ్లితో ఒక్కటైన మరుగుజ్జులు