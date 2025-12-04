ఆ ఊళ్లో చెట్లపై లక్షలాది గబ్బిలాలు- గ్రామస్థుల అదృష్ట దేవతలు అవే- శుభకార్యాల ముందు పూజలు కూడా
ఆ ఊరి దేవతలుగా గబ్బిలాలు- దీని రహస్యమేంటంటే?
Bats Village Bihar : బిహార్లోని ఓ గ్రామంలో లక్షలాది గబ్బిలాలు నివసిస్తున్నాయి. చెట్లపై వేలాడుతూ అవి శాశ్వతంగా అక్కడే ఉండిపోతున్నాయి. ఆ ఊరి ప్రజలు ఏదైనా శుభకార్యానికి ముందు గబ్బిలాలను పూజిస్తారు. అంతే కాకుండా అవి తమను రక్షిస్తాయని నమ్ముతున్నారు. ఈ క్రమంలో గ్రామస్థులకు గబ్బిలాలు అంటే అంత నమ్మకం ఎందుకు? గబ్బిలాలను పూజించడానికి గల కారణాలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
చెరువుపై గబ్బిలాలు జీవనం
వైశాలి జిల్లాలోని రాజపకర్ బ్లాక్లోని సరసాయి గ్రామం రాష్ట్రంలోనే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా గబ్బిలాల వల్లే పాపులర్ అయ్యింది. సరసాయి గ్రామం మధ్యలో ఒక చెరువు ఉంది. దాని గట్టుపై ఉన్న చెట్లపై ఈ గబ్బిలాలు కొన్నేళ్లుగా ఉంటున్నాయి. అక్కడి చెట్లపై కాసే పండ్లను ప్రజలు తీయరు. వాటిని గబ్బిలాలకు ఆహారంగా వదిలేస్తారు. అంతలా ఆ పక్షులపై సరసాయి గ్రామస్థులు ప్రేమాభిమానాలు పెంచుకున్నారు.
శుభకార్యాలకు ముందు పూజలు
గ్రామంలో ఏదైనా శుభకార్యానికి ముందు గబ్బిలాలను పూజిస్తారు. వాటి ఆశీర్వాదం తమకు ఆనందం, శ్రేయస్సును ఇస్తుందని వారి నమ్మకం. అలాగే గబ్బిలాలు తమ ఊరిని రక్షిస్తాయని గ్రామస్థులు అంటున్నారు. ఏదైనా అవాంఛనీయ సంఘటన, ప్రకృతి వైపరీత్యం గురించి ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తాయని చెబుతున్నారు. "చెరువు గట్టుపై ఉన్న మర్రి, రావి, జామ చెట్లపై గబ్బిలాలు నివసిస్తాయి. గబ్బిలాల కారణంగా మా గ్రామంలో కొన్నేళ్లుగా దొంగతనం, దోపిడీ వంటి సంఘటనలు జరగలేదు. ఎవరైనా చెడు ఉద్దేశంతో రాత్రిపూట గ్రామంలోకి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నిస్తే ఈ గబ్బిలాలు తమ అరుపులతో మొత్తం గ్రామాన్ని అప్రమత్తం చేస్తాయి" అని గ్రామస్థులు అంటున్నారు.
'శుభప్రదంగా భావిస్తారు'
25ఏళ్లుగా గబ్బిలాలు తమ గ్రామంలో నివసిస్తున్నాయని సరసాయి వాసి బలీంద్ర ఠాకూర్ తెలిపాడు. గతంలో అవి చెరువు దగ్గర ఉండేవని, ఇప్పుడు గ్రామమంతటా వ్యాపించాయని వెల్లడించాడు. "గబ్బిలాలను ఎవరూ చంపరు. వాటిని శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఎవరైనా వాటికి హాని చేస్తే జరిమానా విధిస్తారు. గబ్బిలాలు తినడం వల్ల ఉబ్బసం వంటి వ్యాధులు నయమవుతాయని గ్రామస్థుల్లో ఒక నమ్మకం కూడా ఉంది. అయితే వాటిని ఎవరూ వేటాడరు" అని బలీంద్ర పేర్కొన్నాడు.
గ్రామస్థులు గబ్బిలాలను కాపలాదారులుగా భావించి పూజిస్తారు. అవి తినడానికి చెట్లపై పండ్లు వదిలివేస్తారు. చెరువు నీరు ఎండిపోయినప్పుడు ఇంటి పైకప్పులపై నీటిని ఏర్పాటు చేస్తారు. అయితే గబ్బిలాలు సరసాయి విలేజ్లో ఉండడం గురించి పలు జానపథ కథలు వినిపిస్తాయి. "దాదాపు 500 ఏళ్ల క్రితం ఒక రాక్షసుడు ఒకే రాత్రిలో ఈ చెరువును తవ్వాడు. అప్పటి నుంచి చెరువు గట్టుపై ఉన్న చెట్లపై గబ్బిలాలు గూడు కట్టుకుని ఉంటున్నాయి. అవి ఎవరికీ హాని కలిగించవు. 2019లో చెరువు సమీపంలో ఒక భారీ శివాలయాన్ని నిర్మించారు. అప్పటి నుంచి పర్యటకుల సంఖ్య పెరిగింది. గబ్బిలాలు, ఆలయాన్ని చూడటానికి ప్రజలు విదేశాల నుంచి కూడా వస్తారు" అని రామకరణ్ షా అనే మరో గ్రామస్థుడు తెలిపాడు.
తమ గ్రామంలోని చెరువును 1402లో రాజు శివ సింగ్ నిర్మించాడని సరసాయి గ్రామస్థులు కొందరు చెబుతున్నారు. అక్కడ ఈ గబ్బిలాలు చెట్లపై గూడు కట్టుకున్నాయని వెల్లడించారు. చెరువుకి సమీపంలో ఒక శివాలయాన్ని నిర్మించారన్నారు. ఆలయం, చెరువు, గబ్బిలాలు చూడటం ఆనందం కలిగిస్తుందని అన్నారు. గబ్బిలాలు తమకు దురదృష్టం కాదని, అదృష్టానికి ప్రతీకలని కొనియాడుతున్నారు.
'కచ్చితంగా తెలియదు'
గబ్బిలాల ఉనికి తాలుకా కచ్చితమైన చరిత్ర ఎవరికీ తెలియదని, కానీ ప్రజలు వాటిని శుభప్రదంగా భావిస్తారని గ్రామస్థుడు శంభు చౌరాసియా అన్నాడు. ఎవరైనా అనారోగ్యానికి గురైతే, వారు చెట్టు వద్దకు వెళ్లి ప్రార్థిస్తారని చెప్పాడు. గబ్బిలాలు మాంసాహారంగా కాకుండా, పండ్లు తింటాయని వెల్లడించాడు. గబ్బిలాలు ఆహారం కోసం సాయంత్రం ఎగిరిపోయి, ఉదయం తిరిగి వస్తాయని స్పష్టం చేశాడు.
శివాలయ పూజారి శంభునాథ్ శర్మ ప్రకారం
పూర్వ కాలంలో చెరువు దగ్గర ఔషధ మొక్కలను పెంచారని శంభునాథ్ శర్మ వివరించారు. అప్పుటి నుంచి గబ్బిలాలు తమ గ్రామంలో ఉన్నాయని తెలిపారు. గ్రామస్థులు వాటిని గౌరవించడమే కాకుండా, రక్షిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. "ప్రకృతి, విశ్వాసం కలిసినప్పుడు, పర్యావరణ పరిరక్షణ ఆటోమేటిక్గా ఒక సంప్రదాయంగా ఎలా మారుతుందో చెప్పడానికి సరసాయి గ్రామం ఒక సజీవ ఉదాహరణ. ఇక్కడి గబ్బిలాలు కేవలం జీవులు మాత్రమే కాదు. గ్రామస్థుల విశ్వాసం, సంస్కృతి, నమ్మకానికి వారసత్వం" అని శంభునాథ్ శర్మ వెల్లడించారు.
