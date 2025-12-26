ETV Bharat / bharat

బ్రాండెడ్ జీన్స్ దొంగ- అన్నీ లేడీస్​కు సంబంధించినవే- ఏకంగా మొత్తం కార్టన్ చోరీ!

నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు- దర్యాప్తు చేపట్టి అరెస్ట్- 21 బ్రాండెడ్ జీన్స్ ప్యాంట్లు స్వాధీనం

Branded Jeans Thief
Branded Jeans Thief (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 26, 2025 at 9:06 AM IST

2 Min Read
Branded Jeans Thief : ఎక్కడైనా దొంగలు డబ్బులు, బంగారం, వెండి లేదా మార్కెట్​లో మంచి డిమాండ్​ ఉన్నవి దొంగతనం చేయడం చూసుంటాం. కొంతమంది బైక్​లు, టీవీలు, ఫోన్​లను కొట్టేసి సెకండ్ హ్యాండ్​లో అమ్మడం చూసుంటాం. కానీ బ్రాండెడ్ జీన్స్​ మాత్రమే తస్కరించిన దొంగను ఎక్కడైనా చూశారా? ఏంటి జీన్సా? అని ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా! అవును జీన్సే. ఆ దొంగ కేవలం జీన్స్​నే దొంగలించాడు. అందులో బ్రాండెడ్​ దుస్తులను మాత్రమే చోరీ చేశాడు.

తాజాగా గుజరాత్​లో వెలుగు చూసిన ఆ కేసును స్థానిక పోలీసు విభాగం ఛేదించింది. బ్రాండెడ్ జీన్స్‌తో ఉన్న వ్యక్తిని నవ్‌సారి పోలీసులు పట్టుకుని మరింత దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం, నవ్​సారిలోని 'రిచ్ గర్ల్ వెస్ట్రన్' అనే దుకాణంలో వివిధ కంపెనీల నుంచి బ్రాండెడ్ మహిళల జీన్స్, ట్రౌజర్ ప్యాంటుల పార్శిల్ దొంగతనం జరిగింది. దీంతో స్థానిక పోలీస్ట్ స్టేషన్​లో కేసు నమోదైంది.

Branded Jeans Thief
నిందితుడి నుంచి బ్రాండెడ్ ప్యాంట్ల స్వాధీనం (ETV Bharat)

ముమ్మరమైన దర్యాప్తు
ఐపీసీ సెక్షన్ 303 (2) కింద కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారభించారు. కేసును పరిష్కరించడానికి సీనియర్ అధికారుల నుంచి సూచనలు తీసుకున్నారు. సూరత్ రేంజ్ ఐజీ ప్రేమ్ వీర్ సింగ్, నవ్‌సారి జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ రాహుల్ పటేల్ మార్గదర్శకత్వంలో దర్యాప్తును స్థానిక క్రైమ్ బ్రాంచ్‌కు అప్పగించారు. వి.జె. జడేజా, ఎస్.వి. అహిర్, వై.జి. గధ్వి ఎం.బి. గమిత్ బృందానికి నాయకత్వం వహించి, ముమ్మర దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. దర్యాప్తులో ప్రైవేట్ సమాచారం, సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. అమిత్ తివారీగా గుర్తించారు. ఆ తర్వాత నిందితుడు ప్రస్తుతం కలియావాడి ప్రాంతంలో బహిరంగ ప్రదేశంలో నివసిస్తున్నాడని, ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ప్రయాగ్‌రాజ్‌లోని నైనిమండాకు చెందినవాడని దర్యాప్తులో తేల్చారు.

Branded Jeans Thief
రిచ్ గర్ల్ వెస్ట్రన్​ను నుంచి జీన్స్​ మాత్రమే దొంగలించిన దొంగ (ETV Bharat)

బ్రాండెడ్ ప్యాంట్లు స్వాధీనం
నిందితుడి నుంచి మొత్తం 21 దొంగిలించిన బ్రాండెడ్ ప్యాంట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటి విలువ రూ.14,520గా చెప్పారు. దొంగిలించిన వస్తువులతో పాటు నిందితులను అరెస్టు చేసి, తదుపరి దర్యాప్తు కోసం నవ్‌సారి టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు అప్పగించారు.

"నవ్‌సరిలోని 'రిచ్ గర్ల్ వెస్ట్రన్' అనే బట్టల దుకాణం నుంచి వివిధ కంపెనీల బ్రాండెడ్ లేడీస్ జీన్స్ ట్రౌజర్ ప్యాంట్‌లతో కూడిన పార్శిల్ దొంగిలించాడు. డిసెంబర్ 24న టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది. పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. వ్యక్తిగత సమాచారం, సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా, నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. దర్యాప్తులో అతడి నుంచి 21 బ్రాండెడ్ జీన్స్‌లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రాథమిక పోలీసు దర్యాప్తులో నిందితుడికి ఎటువంటి నేర చరిత్ర లేదని తేలింది. తదుపరి దర్యాప్తు జరుగుతోంది" అని నవ్‌సారి టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ అధికారి నర్సయ్య తెలిపారు.

మరో చోట సినిమా లెవల్‌లో ట్విస్ట్‌
