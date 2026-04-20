సమ్మర్ ఎఫెక్ట్: రాత్రి దొంగతనానికి వెళ్లి ఉదయం వరకు అక్కడే- ఆ దొంగ ఏం చేశాడో తెలిస్తే షాకే!

అపార్ట్‌మెంట్​లోని ఆఫీస్​లోకి ప్రవేశించిన వ్యక్తి- ఆరు గంటల పాటు కార్యాలయంలోనే- దొంగ కోసం గాలిస్తున్న పోలీసుల ప్రత్యేక బృందాలు

Thief Slept In Ac For 6 Hours
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 20, 2026 at 5:07 PM IST

Thief Slept In Ac For 6 Hours : ఏ దొంగైనా సాధారణంగా అర్థరాత్రి సమయంలో ఇళ్లలోకి లేదా దుకాణాల్లోకి దూరి దొంగతనం చేసి, వెంటనే అక్కడి నుంచి పారిపోతాడు. కానీ గుజరాత్​లో మాత్రం ఓ వింత దొంగతనం జరిగింది. ఇంకా పూర్తిగా రాత్రి కూడా కాకముందే దొంగ ఓ అపార్ట్‌మెంట్లోకి చొరబడి కొంత డబ్బు, నగలు దొంగిలించాడు. అది మామూలు విషయమేగా. అందులో వింత ఏం ఉందని అంటారా? ఎందుకంటే ఆ దొంగ తన పని పూర్తైన వెంటనే అక్కడి నుంచి పారిపోలేదు మరి. అసలు ఆ దొంగ ఎందుకు పారిపోలేదు? అక్కడే ఉండి ఏం చేశాడని ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

రూ.60 వేల, 10 గ్రాముల బంగారం
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, జునాతానా ప్రాంతంలో ఉన్న పుష్పాంజలి అపార్ట్‌మెంట్​లోని ఆఫీస్ నెం. ఎల్‌లోకి ముసుగు ధరించిన ఒక దొంగ, రాత్రి సుమారు 10:26 గంటలకు ప్రవేశించాడు. అతను చాకచక్యంగా కార్యాలయం నుంచి సుమారు రూ.60,000 నగదు, 10 గ్రాముల వెండి వస్తువులను దొంగిలించాడు. అయితే, ఈ ఘటనలో అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, దొంగతనం చేసిన వెంటనే ఆ దొంగ అక్కడి నుంచి పారిపోలేదు.

ఉదయం వరకు ఏసీలోనే నిద్ర
సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా, ఆ దొంగ ఉదయం 5:00 గంటల వరకు, అంటే దాదాపు ఆరు గంటల పాటు కార్యాలయంలోనే ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో, కార్యాలయంలోని ఏసీ ఆన్​లో ఉండడంతో, తన సొంత ఇంట్లో ఉన్నంత స్వేచ్చగా ఎంతో గాఢంగా నిద్రపోయాడు. బయట మండుటెండ నుంచి తప్పించుకోవడానికే దొంగ ఆ సౌకర్యాన్ని పొంది ఉంటాడని స్థానికులు భావిస్తున్నారు.

దొంగ కోసం గాలిస్తున్న పోలీసులు
అలాగే ఈ ఘటనతో స్థానిక భద్రతా ఏర్పాట్లపై కూడా ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతున్నాయి. దొంగతనం గురించి తెలియగానే పోలీసు శాఖ రంగంలోకి దిగింది. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా, నిందితుడిని పట్టుకోవడానికి వారు తమ దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు. ఈ దొంగతనం నేపథ్యంలో స్థానిక సమాజం ప్రస్తుతం ఆశ్చర్యంతో పాటు భయానికి గురవుతోంది. ఈ దొంగను పోలీసులు ఎంత త్వరగా అరెస్టు చేస్తారో ఇప్పుడు వేచి చూడాలి.

పలు బృందాలుగా ఏర్పడి దర్యాప్తు
ఈ కేసు మొత్తం వివరాలను అందిస్తూ, టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్‌స్పెక్టర్ కె.డి. నాకుమ్ మాట్లాడుతూ, రాత్రి సుమారు 10:26 గంటలకు, జునాతానా ప్రాంతంలోని పుష్పాంజలి అపార్ట్‌మెంట్స్‌లో ఉన్న ఆఫీస్ నంబర్ ఎల్ తాళాన్ని ముసుగు ధరించిన ఒక వ్యక్తి పగలగొట్టి లోపలికి ప్రవేశించాడని తెలిపారు. అతడు ఆఫీసు డ్రాయర్ల నుంచి రూ.60,000 నగదు, 10 గ్రాముల వెండిని దొంగిలించాడని అన్నారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ను ఆధారంగా చేసుకుని, బాధ్యుడైన వ్యక్తిని గుర్తించి అరెస్టు చేసేందుకు పోలీసులు ఇప్పుడు పలు బృందాలను ఏర్పాటు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారని చెప్పారు.

ఎగ్జాస్ట్​ ఫ్యాన్​ రంధ్రం ఇరుక్కున్న దొంగ
సరిగ్గా ఇలాంటి ఘటనే ఒకటి రాజస్థాన్​లోని కోటాలో జరిగింది. కానీ అక్కడ దొంగ ఎక్కడికీ పారిపోలేదు. ఎందుకంటే దొంగ దొంగతనానికి ఓ ఇంట్లోకి వెళ్లేందుకు ఎగ్జాస్ట్​ ఫ్యాన్​ రంధ్రం గుండా ప్రవేశించాడు. తన పని పూర్తి చేసుకుని తిరిగి బయటకు వస్తున్న సమయంలో కూడా అదే రంధ్రం గుండా వచ్చే ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ ఆ ప్లాన్​ విఫలమయింది. ఎందుకంటే ఆ దొంగ ఎగ్జాస్ట్​ ఫ్యాన్​ రంధ్రంలో ఇరుక్కుపోయాడు. బయటకు రావాలని ఎంత ప్రయత్నించినా సాధ్యం కాలేదు. అంతలోపే ఇంటి యజమాని వచ్చి పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. దాంతో దొంగ పోలీసులు చేతికి చిక్కాడు. ఆ పూర్తి కథనం కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్​ చేయండి.

పాపం దొంగ, సీసీ కెమెరాలకు చిక్కకుండా చూసుకున్నాడు - కానీ షూ ప్రింట్​ మర్చిపోయాడు

ప్రయాణాల వేళ మహిళలూ జాగ్రత్త - మనలో ఒకడే ఆ ఆభరణాల దొంగ!

