ETV Bharat / bharat

ఔషధ గుణాల 'మాజికల్ మాష్రూమ్' సాగు- నెలకు లక్షల్లో ఆదాయం- రైతు సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!

ఔషధ గుణాలు కలిగిన గనోడెర్మా పుట్టగొడుగులను సాగు చేస్తున్న రైతు- విదేశాలకు ఎగుమతి- జాతీయ, రాష్ట్ర పురస్కారాలు

Virendra Ganoderma Farming Story
Virendra Ganoderma Farming Story (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 24, 2025 at 8:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Virendra Ganoderma Farming Story : హరియాణాలోని మోర్నీ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ రైతు పుట్టగొడుగుల సాగులో అదరగొడుతున్నాడు. అది కూడా సంప్రదాయ వ్యవసాయాన్ని వదిలి మరి సాగు చేస్తున్నాడు. అదేలా అనుకుంటున్నారా? రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే ఔషధ పుట్టగొడుగు 'గనోడెర్మా'ను తయారు చేస్తున్నాడు. దీంతో నెలకు లక్షల్లో ఆదాయం వస్తోంది. అంతేకాకుండా అనేక అవార్డులను అందుకున్నాడు. ఒక చిన్న తరహా వ్యాపారంతో ప్రారంభమై విజయవంతమైన స్టార్టప్‌ను నిర్మించే స్థాయికి ఎదిగాడు. ఆ రైతు గురించి సక్సెస్ ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

మోర్నీ సమీపంలోని బడియాల్ గ్రామానికి చెందిన వీరేంద్ర బజ్వాన్ గనోడెర్మా పుట్టగొడుగును శాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో సాగు చేస్తున్నారు. ఇది ఆ రైతును ధనవంతుడిని చేయడమే కాకుండా రాష్ట్రం, దేశం, విదేశాల్లో అతనికి చాలా ఖ్యాతిని సంపాదించిపెడుతోంది. వీటి పెంపకంపై వీరేంద్ర బజ్వాన్ సోలన్​లోని మష్రూమ్ రీసెర్చ్ డైరెక్టరేట్‌లో శిక్షణ పొందారు. ఆ తర్వాత అనేక పరిశోధనలు, ప్రయోగాలు చేశారు. వివిధ రకాల ఉత్పత్తులను అభివృద్ధి చేసి మార్కెట్​లో ప్రవేశపెట్టారు. హిసార్​లోని చౌదరి చరణ్ సింగ్ హరియాణా అగ్రికల్చర్ యూనివర్శిటీ 'సఫల్ యోజన' కింద వీరేంద్రకు రూ.15 లక్షల ప్రోత్సాహకం, ప్రత్యేక శిక్షణ పొందారు.

Magical muMagical mushrooms shrooms
గనోడెర్మా పుట్టగొడుగులు (ETV Bharat)

గనోడెర్మా పుట్టగొడుగుకు ఉండే ఔషధ గుణాల వల్ల దీనిని 'మాజికల్ మష్రూమ్' అని పిలుస్తారు. అంతేకాకుండా లింగ్జీ, రీషి పుట్టగొడుగులు అని కూడా పిలుస్తారు. వీటిని శతాబ్దాలుగా వైద్యంలోఉపయోగిస్తున్నారు. ఇవి కుళ్లిపోయిన కలపై పెరుగుతాయి. వాటిల్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ డీ, ప్రోటీన్​తో సహా అనేక పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ పుట్టగొడుగు నుంచి తయారైన ఉత్పత్తులు షుగర్ నియంత్రణ, క్యాన్సర్, అల్సర్లు, వాపు, బాక్టీరియల్ ఇన్​పెక్షన్లు, చర్మవ్యాధులను నియంత్రించడంలో ఉపయోగపడతాయి.

Virendra Ganoderma Farming Story
పుట్టగొడుగులతో తయారు చేసిన మందులు (ETV Bharat)

వీరేంద్ర బజ్వాన్ తయారు చేస్తున్న ఔషధ గనోడెర్మా పుట్టగొడులో ప్రయోజనక రసాయనాలు ఉన్నాయి. గానోడెరిక్ ఆమ్లం, లూసిడినిక్ ఆమ్లం, గానోలూసిడిక్ ఆమ్లం, ట్రైటెర్పెనాయిడ్స్, ట్రైటెర్పెనెస్, పాలీసాకరైడ్లు, ఫినోలిక్ భాగాలు, స్టెరాల్స్ లాంగ్-చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి సమ్మేళనం శరీరాన్ని నయం చేయడంలో ప్రత్యేక లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. వాటితో పాటు విటమిన్ ఏ,సీ,డీబీ విటమిట్లు, అలాగే పొటాషియం, ఫాస్ఫరస్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం ఉంటాయి.

Virendra Ganoderma Farming Story
అవార్డు తీసుకుంటున్న వీరేంద్ర (ETV Bharat)

జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయి పురస్కారాలు
వీరేంద్ర బజ్వాన్ ఐదేళ్ల క్రితం ఈ పుట్టగొడుగులను పండించడం ప్రారంభించాడు. గనోడెర్మా, శిటాకే వంటి అధిక విలువ కలిగిన మష్రూమ్స్​ను పండించి మార్కెట్లోకి తెచ్చారు. ఆధునిక టెక్నాలజీ, వెర్టికల్ సిస్టమ్‌తో వీటిని తయారు చేస్తున్నారు. సాధారణ ఇళ్లలో, గదుల్లో, టెర్రేస్‌పైనా మష్రూమ్ పండించవచ్చని రుజువు చేశారు పుట్టగొడుగులను పండించడంలో కుటుంబ సభ్యులు కూడా సాయం చేసేవారు. దీంతో వీరేంద్ర కుటుంబం మాష్రూమ్ ఫ్యామిలీగా ప్రసిద్ధి చెందారు. అనేక జాతీయ, రాష్ట్ర పురస్కారాలు అందుకున్నాడు. వీరేంద్రను 2025 ఆగస్టు 21న ముఖ్యమంత్రి నయాబ్ సింగ్ సైనీ సత్కరించారు. హిసార్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి వీరేంద్ర బజ్వాన్​కు ప్రగతిశీల రైతు అవార్డు తీసుకున్నాడు.

Virendra Ganoderma Farming Story
సీఎం నయాబ్ సింగ్​ షైనీతో వీరేంద్ర (ETV Bharat)

హర్బల్ ఉత్పత్తుల కంపెనీ
వీరేంద్ర బజ్వాన్ "VMW న్యూట్రాస్యూటికల్స్" అనే కంపెనీని స్థాపించాడు. వినూత్న పద్ధతులు, ప్రయోగాలను చేసి ఔషధ పుట్టగొడుగులను పండించడం ప్రారంభించాడు. గనోడెర్మా, శిటాకే, కార్డిసెప్స్ వంటి హర్బల్ ఉత్పత్తులు తయారుచేస్తున్నాడు. ఎనర్జీ బూస్టర్ గనోడెర్మా కాఫీతో పాటు అనేక విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులను కూడా తయారు చేస్తున్నాడు.

Virendra Ganoderma Farming Story
వీరేంద్రకు వచ్చిన అవార్డులు (ETV Bharat)

విదేశాలకు ఎగుమతి
వీరేంద్ర బజ్వాన్​ను హరియాణా ప్రభుత్వం పుట్టగొడుగుల ప్రమోషన్ కమిటీలో సభ్యునిగా నియమించింది. పుట్టగొడుగల పెంపకంపై లక్ష మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇచ్చే బాధ్యతను అప్పగించింది. అనేక విశ్వవిద్యాలయాల్లో లెక్చర్లు, పీహెచ్‌డీ విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. తన ఉత్పత్తులను 28 దేశాలకు ఎగుమతి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు వీరేంద్ర బజ్వాన్ తెలిపాడు. కొన్నిదేశాల్లో ఎగుమతి ప్రక్రియ ప్రారంభమైందని పేర్కొన్నాడు. మరికొన్నిటిలో లైసెన్స్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం గనోడెర్మా పౌడర్ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్​ను కిలో రూ.21,000 అమ్ముతున్నాడు. అలా నెలకు రూ. లక్షకుపైగా ఆదాయం పొందుతున్నాడు.

TAGGED:

GANODERMA MUSHROOM
MUSHROOM FARMING SUCCESS STORY
VIRENDRA GANODERMA FARMING STORY
GANODERMA MUSHROOM FARMING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.