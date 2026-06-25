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ఆ గ్రామం వెరీ స్పెషల్- ఒక్కో కులానికి ఒక్కో గుడి- పూజారి కూడా ఆ వర్గం వ్యక్తే

వార్తల్లో నిలుస్తున్న ఆ విలేజ్- కులాలవారీగా ఆ ఊర్లో గుడులు- ఒక్కో కులానికి ఒక్కొక్క దేవాలయం- ఈ గ్రామమేదంటే?

VILLAGE REPRESENTATIVE PICTURE
VILLAGE REPRESENTATIVE PICTURE (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 25, 2026 at 8:50 PM IST

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Nawada Different Temples For Castes : ఏ ఊర్లోనైనా ఒకటో లేదంటే రెండో గుడులు ఉండడం సాధారణమే. లేదంటే మరికొన్ని గ్రామాల్లో మూడు లేదా నాలుగు ఆలయాలు ఉంటాయి. ఆ దేవాలయాల్లో అన్ని కులాలవారు వెళ్లి పూజలు చేస్తుంటారు. అయితే బిహార్‌ రాష్ట్రం నవాడా జిల్లాలోని సీతామర్హి గ్రామంలోని గుడులు మాత్రం వెరీ స్పెషల్. ఎందుకంటే ఈ ఊర్లోని ఒక్కో కులానికి ఒక్కో ఆలయం ఉంది. మరెందుకు ఆలస్యం ఈ సంప్రదాయం వెనుక ఉన్న చరిత్ర ఏంటో తెలుసుకుందాం.

పుజారుల విషయంలోనూ సంప్రదాయం
సీతామర్హి గ్రామంలోని ఒకే ప్రాంగణంలో వివిధ కులాలకు చెందిన 12కు పైగా ఆలయాలు ఉన్నాయి. ప్రతి గుడిలోనూ ఆయా కులాలకు చెందిన పూజారులే ఉంటారు. సంప్రదాయ ఆచారాల ప్రకారం పూజలు నిర్వహిస్తారు. దీంతో కుల వివక్షకు తావు లేకుండా సామాజిక సామరస్యం, పరస్పర సోదరభావం, విభిన్న సంప్రదాయాల కలయికకు ఈ గ్రామం ఒక ఆదర్శవంతమైన ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది. గత కొన్ని శతాబ్దాలుగా ఆ ఊర్లో ఇదే సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. దీంతో సీతామర్హి గ్రామంలో వార్తల్లో నిలిచింది.

Nawada Different Temples For Castes
సీతా దేవాలయం (ETV Bharat)

రాజ్‌వంశీ ఆలయం
సీతామర్హి గ్రామంలో రాజ్‌వంశీ ఆలయం ఉంది. ఈ దేవాలయం ఠాకూర్లకు చెందినది. ఈ ఆలయ సముదాయం గుర్తింపునకు నోచుకోని స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల చరిత్ర, పవిత్ర స్మృతులతో ప్రత్యక్ష సంబంధం కలిగి ఉంది. ఈ వీరులలో ఎట్వా రాజ్‌వార్, జవహిర్ రాజ్‌వార్, ఫతాహ్ వంటి వారున్నారు. ఈ గుడిని దేశానికి స్వాతంత్ర్యం రావడానికి మూడేళ్ల ముందు (1944) రాజ్‌వంశీ వర్గానికి చెందిన పూర్వీకులు నిర్మించారు.

లవకుశుల గుడి
అలాగే స్వర్ణకారుల కులానికి ఓ ఆలయం కూడా సీతామర్హి గ్రామంలో ఉంది. దీన్ని 1939లో ఏర్పాటు చేశారు. ఈ గుడిలో శ్రీరాముడు, లక్ష్మణుడు, సీతాదేవి, హనుమంతుడి విగ్రహాలు ఉన్నాయి. అలాగే కుష్వాహాల కోసం లవకుశుల ఆలయం కూడా ఈ ప్రాంగణంలో ఉందని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. లవకుశుల ఆలయాన్ని సుమారు 78 ఏళ్ల క్రితం నిర్మించారు. ఇది కుష్వాహ వర్గానికి ప్రధాన విశ్వాస కేంద్రంగా ఉంది. ఈ ఆలయ ప్రధాన పూజారి వాసుదేవ్ ప్రసాద్ కూడా కుష్వాహ వర్గానికి చెందినవారే.

Nawada Different Temples For Castes
సీతామాతతో లవకుశుల విగ్రహం (ETV Bharat)

సూర్యనారాయణ టెంపుల్
తంతి వర్గ ప్రజలు సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయాన్ని నిర్మించుకున్నారు. తంతి వర్గానికి చెందిన వారి వివాహ వేడుకలు తరచుగా ఇక్కడే జరుగుతాయి. ఈ గుడి ప్రధాన పూజారి అమిర్క్ తంతి వర్గానికి చెందినవారే. ఈయన సంప్రదాయ ఆచారాల ప్రకారం పూజలు నిర్వహిస్తారు. అలాగే రజకులకు భోలా రజక్ ఆలయం ఉంది.

Nawada Different Temples For Castes
స్వర్ణకర్ సమాజ్ ఆలయం (ETV Bharat)

అలాగే మహారాజా జరాసంధ గుడి కూడా సీతామర్హాలో ఉంది. ఆయన్ను చంద్రవంశీ వర్గానికి చెందిన కులస్థులు పూజిస్తారు. అయితే చిన్న వివాదం కారణంగా ఈ చారిత్రక, విశిష్టమైన ఆలయ ప్రధాన ద్వారాలు ప్రస్తుతం మూసి ఉన్నాయి. దివంగత సుఖ్‌దేవ్ పాఠక్ ఈ ప్రసిద్ధ జరాసంధ ఆలయానికి ప్రధాన పూజారిగా ఉండేవారు. అక్కడ దీర్ఘకాలం పాటు ఆయన పూజారిగా సేవలు అందించారు. ప్రస్తుతం సీతారామ్ పాఠక్ ఆలయ ప్రధాన పూజారిగా గుర్తింపు పొందారు. ఈ గుడిలో శ్రీకృష్ణుడు, అర్జునుడు, భీముడి విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించారు. ఆలయ పశ్చిమాన గణేషుడు, యమధర్మరాజు విగ్రహాలు ఉన్నాయి. తూర్పున రాముడు, లక్ష్మణుడిని తన భుజాల మీద హనుమంతుని మోస్తున్న విగ్రహం ఉంది.

చౌహాన్ ఠాకూర్‌బరి, శబరి ఆలయం
స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత నిర్మించిన చౌహాన్ ఠాకూర్‌బరి ఆలయం పేరిట సుమారు 9 బిఘాల భూమి ఉంది. అయితే కొందరు వ్యక్తులు ఈ పవిత్ర ఆలయానికి చెందిన కొంత భూమిని ఆక్రమించుకున్నారు. రాముడు, లక్ష్మణుడు, సీత, హనుమంతుడు ఈ ఆలయంలో కొలువై ఉంటారు. ఇది చౌహాన్ కులస్థులకు చెందిన గుడి. మరోవైపు, శబరి ఆలయానికి మౌంటైన్ మ్యాన్‌గా ప్రసిద్ధి చెందిన దశరథ్ మాంఝీ 1993లో శంకుస్థాపన చేశారు. అలాగే ఇతర కులాలకు కూడా సీతామర్హి గ్రామంలో గుడులు ఉన్నాయి.

Nawada Different Temples For Castes
దేవాలయం (ETV Bharat)

తాగునీటి కోసం ఇబ్బందులు
కులానికి ఒక గుడి ఉన్నప్పటికీ సీతామర్హి గ్రామాన్ని మౌళిక సదుపాయాల కొరత వేధిస్తోంది. పరిపాలనాపరమైన నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఈ చారిత్రక గ్రామంలోని ప్రజలు దుర్భరమైన జీవితాన్ని గడపాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. గ్రామస్థుడు పవన్ కుమార్, పూజారి సీతారాం పాఠక్‌తో సహా పలువురు వ్యక్తులు నవాడా జిల్లా మేజిస్ట్రేట్‌కు ఊర్లోని తాగునీటి సంక్షోభం గురించి ఫిర్యాదు చేశారు. అధికారులకు పదేపదే తాగునీటి సమస్య గురించి విజ్ఞప్తులు చేసినప్పటికీ ఎటువంటి ప్రయోజనం లేకపోయింది.

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