దేశ చరిత్రను తెలిపే మ్యూజియం- భద్రంగా 600 ఏళ్ల క్రితం నాటి తాళపత్ర గ్రంథాలు, నాణేలు, రాగి శాసనాలు

అరుదైన, పురాతన తాళపత్ర గ్రంథాలు, రాగి శాసనాలను భద్రంగా ఉంచుతున్న భూపేంద్ర దత్ శర్మ- వాటి కోసం ప్రత్యేకంగా మ్యూజియం ఏర్పాటు- ఆ గ్రంథాలను డిజిటలైజ్ చేయడానికి సన్నాహాలు

Palm Leaf Manuscript Museum
Published : May 24, 2026 at 4:51 PM IST

Palm Leaf Manuscript Museum : చరిత్ర అనేది జ్ఞానం, సంస్కృతికి సంబంధించిన ఒక అమూల్యమైన వారసత్వం. భారతదేశ చరిత్ర తాళపత్రాలు, ఇతర గ్రంథాల్లో ఇమిడి ఉంది. వీటిని సుదీర్ఘ కాలం పాటు భద్రపరచడం అంత ఆషామాషీ కాదు. అయినప్పటికీ ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని ముజఫర్‌నగర్‌కు చెందిన ప్రముఖ జ్యోతిష్యుడు భూపేంద్ర దత్ శర్మ 800కు పైగా అత్యంత అరుదైన తాళపత్ర గ్రంథాలు, పురాతన రాగి శాసనాలు, చారిత్రక నాణేలను భద్రపర్చడం కోసం మ్యూజియంను ఏర్పాటు చేశారు. అందులోనే వీటిని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ వస్తున్నారు. భూపేంద్ర దత్ శర్మ ముందు తరాలు కూడా ఈ అరుదైన జ్ఞాన సంపదను కాపాడాయి. ఈ మ్యూజియంలో ఏయే గ్రంథాలు ఉన్నాయి? వాటిలో ఉన్న చరిత్ర ఏంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

'ప్రత్యేక గదిలో భద్రంగా గ్రంథాలు'
తాళపత్ర గ్రంథాలు వంటివాటిని భద్రపరిచే వారసత్వం తనకు తాత పండిట్ చమన్‌లాల్ శర్మ, తండ్రి పండిట్ రామేశ్వర్ దత్ శర్మల నుంచి వచ్చిందని జ్యోతిష్యుడు భూపేంద్ర దత్ శర్మ వివరించారు. తాము సేకరించిన గ్రంథాలు, తాళపత్రాలతో ఒక పూర్తి స్థాయి మ్యూజియం రూపుదిద్దుకుందని తెలిపారు. వీటిని ఒక ప్రత్యేక గదిలో ఏర్పాటు చేసిన 15 పెద్ద అరల్లో భద్రపరచామని వెల్లడించారు. ఈ సేకరణలో జ్యోతిష్యశాస్త్రం, పురాతన గ్రంథాలు, అలాగే వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు, జైన ఆగమ గ్రంథాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. అలాగే యోగ శాస్త్రానికి సంబంధించిన ప్రామాణిక గ్రంథాలతో పాటు, శ్రీ రామచరితమానస్ ఐదారు అరుదైన, పురాతన ప్రతులు కూడా ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు.

అరుదైన దైవ గ్రంథాలు భద్రంగా
జ్యోతిష్యుడు భూపేంద్ర దత్ శర్మ తన మ్యూజియంలో సుమారు 400 ఏళ్ల నాటి అరుదైన 'గోరఖ్ మచ్చేంద్రనాథ్ బోధ' గ్రంథం భద్రంగా ఉంది. అంతేకాకుండా సూక్ష్మ లిపి కళకు నిదర్శనంగా నిలిచే 'శ్రీమద్ భగవద్గీత' చేతిరాత ప్రతి కూడా ఉంది. దీన్ని ఒకే పెద్ద కాగితంపై రాశారు. ఈ మ్యూజియంలో హిందీ, దేవనాగరి లిపిలోనే కాకుండా 16వ శతాబ్దం నాటి వివిధ ఇతర భారతీయ భాషలు, లిపుల్లోని పత్రాలు కూడా ఉండడం గమనార్హం. ఈ మ్యూజియంలో సంస్కృతం, బెంగాలీ, ఒడియా, మరాఠీ, టక్రీ, ఉర్దూ, పర్షియన్ లిపుల్లో రాసిన అరుదైన గ్రంథాలు ఉన్నాయి.

పురాతన నాణేలు కూడా
తాళపత్రాలపై లిఖించిన గ్రంథాలతో పాటు మ్యూజియంలో వందల సంవత్సరాల క్రితం నాటి నాణేలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ నాణేలకు ఒక ప్రత్యేకమైన చరిత్ర ఉంది. ఈ నాణేలను సాధారణ మార్కెట్లలో సరకులను కొనడానికి, అమ్మడానికి లేదా వ్యాపారం చేయడానికి ఎప్పుడూ ఉపయోగించలేదు. ప్రాచీన కాలంలో నిర్దిష్ట దేవాలయాల్లో జరిగే ప్రధాన క్రతువులు, వేడుకలు, దీక్షల సందర్భంగా వీటిని భక్తులకు జ్ఞాపికలుగా, ఆశీర్వాద చిహ్నాలుగా సమర్పించేవారు.

కాగితం, తాళపత్రాలకు ఒక సహజ జీవితకాలం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత అవి పాడైపోతాయి. ఫలితంగా ఈ అమూల్యమైన జ్ఞాన సంపదను పరిరక్షించడానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల విధానాలకు అనుగుణంగా ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగిస్తున్నారు. 'జ్ఞాన భారత్ మిషన్' కింద ఈ తాళపత్రాల ప్రామాణికతను ధ్రువీకరించిన అనంతరం వాటన్నింటి జియో ట్రాకింగ్ పూర్తైంది. ప్రస్తుతం ఈ అరుదైన గ్రంథాలన్నింటినీ డిజిటల్‌గా భద్రపరిచే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.

డిజిటలైజ్ చేసిన తర్వాత జ్యోతిష్యుడు భూపేంద్ర దత్ శర్మ తన ప్రైవేట్ మ్యూజియంలోని బుక్స్ డిజిటల్‌గా అందుబాటులో ఉంటాయి. దీంతో దేశ, విదేశాల్లోని చరిత్రకారులు, సంస్కృత పండితులు, పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు, పరిశోధకులకు అరుదైన, ప్రత్యేకమైన అంశాలపై పరిశోధనలు చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. మ్యూజియంలోని గ్రంథాలు, తాళపత్రాల భద్రతను నిర్ధారించడానికి వాటి నిల్వ ప్రదేశాలను కాలానుగుణంగా మార్చాల్సి ఉంటుందని జ్యోతిష్యుడు భూపేంద్ర దత్ శర్మ పేర్కొన్నారు. గ్రంథాలను కీటకాలు, చెద పురుగుల నుంచి రక్షించడానికి కర్పూరం, వేపాకులు లాంటి వాటిని ఉపయోగిస్తున్నామని తెలిపారు.

