ETV Bharat / bharat

గోమాత, దుకాణదారుల మధ్య చిగురించిన అనుబంధం- రోజూ సోఫాపై దర్జాగా నిద్రిస్తున్న ఆవు

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో అద్భుతమైన దృశ్యం- దుకాణాల్లోనూ సోఫాపై నిద్రిస్తున్న గోమాత- అడ్డు చెప్పని దుకాణదారులు

Cow Rest On Cushion Shop
Cow Rest On Cushion Shop (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 17, 2026 at 3:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Cow Rest On Cushion Shop : హిందువులు గోమాతను అత్యంత పవిత్రంగా భావిస్తారు . అచ్చంగా చెప్పాలంటే దేవతగా భావించి పూజిస్తారు. అంతలా ఆవుల గురించి హిందూ పురాణాల్లో ప్రస్తావన ఉంది. ఈ క్రమంలో చత్తీస్‌గఢ్‌లో మానవులకు, గోమాతకు మధ్య ఉన్న స్వచ్ఛమైన అనుబంధం అందర్నీ ఆకట్టుకుంది. ఓ గోమాత సూరజ్‌పుర్‌లో ఉన్న రెండు దుకాణాలకు రోజు వెళ్తుంది. రెండు షాపుల్లో ఉన్న కుషన్ (సోఫాలాంటిది)పై విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది. ఆ సమయంలో అక్కడ మలమూత్ర విసర్జన చేయదు. అలాగే దుకాణదారులు కూడా గోమాతను దేవతగా భావించి బాగా చూసుకుంటారు.

నిజమైన ప్రేమకు సజీవ సాక్ష్యం
సూరజ్‌పుర్ నగరం 16వ వార్డులోని ప్రధాన రహదారిపై ఉన్న 'మంగళం బొటిక్ అండ్ మ్యాచింగ్ సెంటర్', 'శ్రీ శారీ సెంటర్' అనే రెండు షాపులు ఉన్నాయి. గత ఆరు నెలలుగా ప్రతిరోజూ ఒక ఆవు ఈ దుకాణాలకు వస్తోంది. మొదట్లో గోమాత దుకాణాల బయట నిలబడేది. అయితే నెల క్రితం నుంచి అది దుకాణాల లోపలికి వస్తోంది. అక్కడ ఉన్న కుషన్‌పై పడుకుంటోంది. ఈ దృశ్యం మానవులకు, మూగజీవాలకు మధ్య ఉన్న నిజమైన ప్రేమకు సజీవసాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది.

Cow Rest On Cushion Shop
రోజూ సోఫాపై దర్జాగా నిద్రిస్తున్న ఆవు

సోఫాపై విశ్రాంతి
గోమాత రెండు దుకాణాలలోనూ ఉన్న సోఫాలాంటి దాని మీద గంటల తరబడి ప్రశాంతంగా విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది. దుకాణాల్లో ఉన్నంత సేపు అది ఆ ప్రాంగణంలో పేడ గానీ, మూత్రం గానీ విసర్జించదు. ఒకవేళ మల, మూత్ర విసర్జన చేయాల్సి వస్తే ఆవు దుకాణం బయటకు వెళ్లిపోతుంది. దీంతో ఆ గోమాత దుకాణదారులు, వారి కుటుంబాలకు ఫ్యామిలీ మెంబర్‌లా మారిపోయింది. ఆవు విశ్రాంతి తీసుకునేటప్పుడు తల కింద దిండు పెట్టి అల్లారుముద్దుగా చూసుకుంటున్నారు.

కస్టమర్లకు ఇబ్బంది కలిగించదు : దుకాణదారుడు
గోమాత షాపులోని సరకులను పాడుచేయదని దుకాణదారుడు బిసెన్ అగర్వాల్ తెలిపాడు. అలాగే దుకాణానికి వచ్చే వినియోగదారులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలిగించదని చెప్పాడు. అంతేకాకుండా షాపులోకి వచ్చే కస్టమర్లు గోమాతను చూసి ఆశ్చర్యపోతారన్నాడు. చాలామంది ఆవును చూసి భక్తితో నమస్కరిస్తారని వెల్లడించాడు. "ఇప్పటి వరకు గోమాత దుకాణంలో ఎప్పుడూ ఎలాంటి గందరగోళం సృష్టించలేదు. మల, మూత్ర విసర్జన చేయాల్సి వస్తే దానంతట అదే దుకాణం బయటకు వెళ్తుంది. కొద్దిసేపటి తర్వాత తిరిగి వచ్చి మళ్లీ సోఫాపై సేదతీరుతుంది." అని దుకాణదారుడి తల్లి మీనా దేవీ తెలిపింది.

పూర్వీకులు ప్రసాదించిన వరంలా భావించి!
అయితే ఈ గోమాత తమకు కేవలం ఒక జంతువు మాత్రమే కాదని, తమ పూర్వీకులు ప్రసాదించిన ఒక వరమని దుకాణదారుల కుటుంబం దృఢంగా విశ్వసిస్తోంది. తమ ఇంట్లో గోవులకు సేవ చేసే సంప్రదాయం తరతరాలుగా వస్తోందని షాపు యజమాని ఆనంద్ అగర్వాల్ తెలిపాడు. ఆ సేవ ఫలితంగానే ఇప్పుడు సాక్షాత్తు గోమాత రోజూ తమ దుకాణనికి వచ్చి సోఫా మీద సేద తీరుతోందని అన్నాడు. గోవులకు సేవ చేయడం, మూగ జీవులను సంరక్షించడం వంటి ఉన్నత విలువలను తమ పెద్దలు తమకు నేర్పించారని వెల్లడించాడు.

వీధుల్లో తిరిగే గోవులను చాలా మంది షాపుల దగ్గరకు రానివ్వరు. అలాంటి క్రమంలో సూరజ్‌పుర్‌లో జరిగిన ఈ సంఘటన మానవులకు, మూగ జీవులకు మధ్య ఉన్న ప్రేమకు, నమ్మకానికి ఒక మంచి ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది. అలాగే గోమాతలను తరిమివేయడానికి లేదా వాటిని కొట్టే ముందు కొంచెం ప్రేమ, కరుణతో ఆలోచించాలని నిరూపిస్తోంది. మూగ జీవులను ప్రేమ, గౌరవంతో చూస్తే అవి కూడా తిరిగి ప్రేమను చూపిస్తాయని రుజువు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో గోమాతలు మానవులతో విడదీయరాని అనుబంధాన్ని ఏర్పరుచుకుంటాయని అర్థమవుతోంది.

TAGGED:

COW RESTS ON CUSHION OF SHOP
COW PART OF FAMILY
COW PART OF FAMILY SURAJPUR
UNIQUE LOVE FOR COW CHHATTISGARH
COW REST ON CUSHION SHOP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.