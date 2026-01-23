కుక్కల కోసం శ్మశానవాటిక- ఉచితంగా అంత్యక్రియలు- దేశంలోనే మొట్టమొదటిది ఇదే!
పెంపుడు కుక్కల కోసం దేశంలోనే మొట్టమొదటి శ్మశానవాటిక- ఒకే ఒక్క ఫోన్ కాల్తో పెంపుడు కుక్కలకు గౌరవప్రదంగా అంత్యక్రియలు
Published : January 23, 2026 at 11:50 AM IST|
Updated : January 23, 2026 at 12:25 PM IST
Crematorium For Dogs : ప్రతి ఇంట్లో ఒక సభ్యుడిలా కలిసిపోయి మనపై అమితమైన ప్రేమను కురిపించే మూగజీవాల పట్ల మనం ఎంత బాధ్యతగా ఉంటున్నాము? అవి ప్రాణంతో ఉన్నప్పుడు చూపించే శ్రద్ధ, చనిపోయిన తర్వాత కూడా కొనసాగుతోందా అనేది ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించాల్సిన విషయం. చాలా సందర్భాల్లో పెంపుడు జంతువులు మరణించినప్పుడు వాటికి ఎలా వీడ్కోలు పలకాలో తెలియక యజమానులు సతమతమవుతుంటారు. ఈ క్రమంలో ఒక నగరం తీసుకున్న సంచలన నిర్ణయం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు దారితీస్తోంది. ఆ నిర్ణయం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం మనుషులకే కాదు, మూగజీవాలకు కూడా ఎంతో గౌరవాన్ని ఇచ్చేలా ఉంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే!
ఇన్ఫెక్షన్లు వ్యాపించే ప్రమాదం
నగరాల్లో పారిశుద్ధ్య సమస్యలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, అపరిశుభ్రతకు ప్రధాన కారణమవుతున్న కొన్ని అంశాలపై అధికారులు దృష్టి సారించారు. ముఖ్యంగా వీధుల్లో లేదా ఖాళీ ప్రదేశాల్లో పెంపుడు జంతువుల మృతదేహాలను వదిలేయడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్లు వ్యాపించే ప్రమాదం ఉందని గుర్తించారు. ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపిస్తూనే, జంతువుల పట్ల మానవత్వాన్ని చాటేలా ఒక సరికొత్త వ్యవస్థను రూపొందించారు. ఆ వ్యవస్థ కేవలం ఒక సేవ మాత్రమే కాదు, పర్యావరణ పరిరక్షణలో కూడా ఒక కీలక పాత్ర పోషించబోతోంది. ఆ నగరంలో తాజాగా ప్రారంభమైన ఒక ప్రాజెక్టు ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.
కుక్కల కోసం మొట్టమొదటిసారి
హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్ నగరం పెంపుడు కుక్కల కోసం దేశంలోనే మొట్టమొదటి పర్యావరణ హిత శ్మశానవాటికను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మరియు ఆప్సీ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ సంయుక్తంగా ఈ చరిత్రాత్మక ప్రాజెక్టును పూర్తి చేశాయి. ఇకపై పెంపుడు కుక్కలు చనిపోతే వాటిని రోడ్ల పక్కన పారేయాల్సిన అవసరం లేకుండా, గౌరవప్రదంగా అంత్యక్రియలు నిర్వహించవచ్చు. నగరవాసులు కేవలం ఒకే ఒక్క ఫోన్ కాల్ చేస్తే చాలు, మున్సిపల్ సిబ్బంది వచ్చి మృతదేహాన్ని తీసుకెళ్లి ఉచితంగా దహన సంస్కారాలు పూర్తి చేస్తారు.
పర్యావరణానికి హాని కలగని రీతిలో!
శ్మశానవాటికలో మరొక గొప్ప విశేషం ఏమిటంటే, దీనిని పూర్తిగా పర్యావరణానికి హాని కలగని రీతిలో రూపొందించారు. సాధారణంగా దహన సంస్కారాలకు కట్టెలను వాడుతుంటారు, కానీ ఇక్కడ మాత్రం కేవలం ఆవు పేడతో చేసిన పిడకలను మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నారు. అందుకే దీనిని గ్రీన్ క్రిమెటోరియం అని పిలుస్తున్నారు. సుమారు 80 కిలోల వరకు బరువున్న పెంపుడు కుక్కలను ఇక్కడ దహనం చేసేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. కాలుష్యాన్ని అరికట్టడంతో పాటు మూగజీవాలకు చివరి వీడ్కోలును ఎంతో పద్ధతిగా ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ విధానాన్ని పాటిస్తున్నారు.
ఎటువంటి ఆర్థిక భారం లేకుండా!
జంతు ప్రేమికులకు, అలాగే పర్యావరణ కార్యకర్తలకు ఈ నిర్ణయం ఒక పెద్ద ఊరటనిస్తోంది. పెంపుడు జంతువు మరణించినప్పుడు పడే వేదనలో ఉన్న యజమానులకు ఎటువంటి ఆర్థిక భారం లేకుండా ఈ సేవలు అందడం గొప్ప విషయమని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఫరీదాబాద్ మున్సిపల్ కమిషనర్ ధీరేంద్ర ఖడ్గటా పర్యవేక్షణలో ఈ కార్యక్రమం మరింత మెరుగ్గా సాగేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి స్మశానవాటికలు దేశంలోని ప్రతి ప్రధాన నగరంలోనూ ఉండాలని, అప్పుడే మన పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉండటమే కాకుండా మూగజీవాల పట్ల మనకున్న బాధ్యత నెరవేరుతుందని సామాజిక సంస్థలు కోరుతున్నాయి.
పెంపుడు కుక్కలకే పరిమితం కాకుండా!
భవిష్యత్తులో ఈ కేంద్రాన్ని మరిన్ని వసతులతో ఆధునీకరించేందుకు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ యోచిస్తోంది. నగరంలోని ప్రతి మూల నుంచి మృతదేహాలను సేకరించడానికి ప్రత్యేక వాహనాలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. కేవలం పెంపుడు కుక్కలకే పరిమితం కాకుండా, ఇతర పెంపుడు జంతువులకు కూడా ఈ సేవలను విస్తరించడం వల్ల నగరంలో ఇన్ఫెక్షన్లు వ్యాపించే ముప్పు తప్పుతుంది. ప్రజలు కూడా ఈ గ్రీన్ క్రిమెటోరియం ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి, స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి సహకరించాలని పర్యావరణ ప్రేమికులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
ఈ వినూత్న ప్రయత్నం దేశంలోని ఇతర మెట్రో నగరాలకు ఒక రోల్ మోడల్గా నిలుస్తుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. పెంపుడు జంతువులకు కూడా గౌరవప్రదమైన వీడ్కోలు పలికే ఈ విధానం పట్ల నగరవాసుల నుంచి ప్రశంసలు అందుతున్నాయి. కేవలం ఒకే ఒక్క కాల్తో ఇంటి వద్దకే సేవలు అందడం వల్ల ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా పనులు పూర్తి అవుతున్నాయి. ఈ పద్ధతిని మరింత ప్రచారం చేయడం వల్ల జంతువుల కళేబరాలను రోడ్లపై వేసే అలవాటును పూర్తిగా మాన్పించవచ్చని అధికారులు నమ్ముతున్నారు.