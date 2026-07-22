'ఉల్టా హౌస్'ను సడెన్గా చూస్తే షాక్- కానీ దగ్గరకు వెళ్తే ఆశ్చర్యమే- స్మార్ట్ మార్కెటింగ్కు ఎగ్జాంపుల్!
ఆకర్షణగా మారిన ఉల్టా హౌస్- దూరం నుంచి చూస్తే కూలిపోతున్నట్టే అనిపిస్తుంది- కానీ దగ్గరకు వెళ్తే అసలు విషయం తెలుస్తుంది- సెల్ఫీలు, రీల్స్ కోసం క్యూ కడుతున్న సందర్శకులు
Published : July 22, 2026 at 8:59 AM IST
Ulta House Attraction : ఒక్కసారి దూరం నుంచి చూస్తే ఇల్లు కూలిపోతోందేమో అనిపిస్తుంది. పైకప్పు నేలవైపు ఉండగా మొత్తం భవనం తలకిందులుగా నిలబడి ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. కాసేపు చూస్తేనే కళ్లను నమ్మలేని పరిస్థితి. కానీ దగ్గరకు వెళ్లి పరిశీలిస్తే మాత్రం అసలు విషయం అర్థమవుతుంది. ఇదంతా ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన నిర్మాణమే. ప్రస్తుతం బిహార్లోని ముజఫర్పుర్లో 'ఉల్టా హౌస్' సందర్శకులను విపరీతంగా ఆకర్షిస్తోంది.
ముజఫర్పూర్-దర్భంగా జాతీయ రహదారి (ఎన్హెచ్-57) ఫోర్లేన్పై భిఖన్పూర్ ప్రాంతంలోని బసంత్ ప్యాలెస్ హోటల్ అండ్ రెస్టారెంట్, వివాహ భవన్ ప్రాంగణంలో ఈ తలకిందుల ఇంటిని నిర్మించారు. జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణించే వారు దూరం నుంచే దీనిని గమనించి వాహనాలు ఆపి చూసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. కొందరైతే ఇల్లు ప్రమాదవశాత్తు కూలిపోయిందేమోనని భావించి దగ్గరకు వెళ్తున్నారు. కానీ అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత ఇది ప్రత్యేక ఆకర్షణ కోసం రూపొందించిన ఆర్కిటెక్చర్ ఇన్స్టాలేషన్ అని తెలుసుకుని ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
ఈ ఇంటి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, మొత్తం నిర్మాణాన్ని తలకిందులుగా కనిపించేలా డిజైన్ చేశారు. పైకప్పు కిందకు వచ్చినట్టుగా, పునాది పైభాగంలో ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. అంతేకాదు, ఒకే స్తంభంపై మొత్తం భవనం నిలబడి ఉన్నట్టుగా కనిపించేలా రూపకల్పన చేయడంతో చూసేవారిలో మరింత ఉత్కంఠ కలుగుతోంది. క్షణం పాటు నిజంగానే ఇల్లు పడిపోతుందేమో అన్న భావన కలిగించడం ఈ నిర్మాణం ప్రత్యేకత. ఇంటి బయట భాగాన్ని కూడా సాధారణ ఇంటిలాగే తీర్చిదిద్దారు. తలుపులు, కిటికీలు, బాల్కనీ, గోడల ఆకృతి.. అన్నీ నిజమైన ఇంటిలాగే ఉండటంతో దూరం నుంచి చూస్తే ఇది కేవలం కళాత్మక నిర్మాణమని ఎవరికీ వెంటనే అర్థం కాదు. అందుకే మొదటిసారి చూసే వారంతా కొద్దిసేపు ఆశ్చర్యంలో మునిగిపోతున్నారు.
ఆ ఉల్టా హౌస్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలోనూ పెద్ద ఎత్తున వైరల్ అవుతోంది. సందర్శకులు అక్కడ సెల్ఫీలు, వీడియోలు, రీల్స్ తీసుకుని సోషల్ మీడియా వేదికల్లో పంచుకుంటున్నారు. దీంతో ఈ ప్రదేశం గురించి తెలియని వారికీ ఆసక్తి పెరుగుతోంది. చుట్టుపక్కల జిల్లాల నుంచే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా ప్రత్యేకంగా వచ్చి ఈ నిర్మాణాన్ని చూసే వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది.
సివాయిపట్టి ప్రాంతానికి చెందిన కేదార్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ, దూరం నుంచి చూస్తే నిజంగానే ఇల్లు కూలిపోయిందనుకున్నామని చెప్పారు. దగ్గరకు వెళ్లిన తర్వాత ఇది ఉద్దేశపూర్వకంగా తలకిందుల ఆకృతిలో రూపొందించిన నిర్మాణమని తెలిసిందన్నారు. ఇలాంటి డిజైన్ తాము ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ చూడలేదని, స్నేహితులతో కలిసి ఫొటోలు, వీడియోలు తీసుకున్నామని తెలిపారు.
అక్కడికి వచ్చిన మరో సందర్శకుడు రామ్ప్రీత్ యాదవ్ కూడా ఇదే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. రహదారిపై వెళ్తుండగా ఈ ఇల్లు కనిపించిందని, మొదట ప్రమాదం జరిగిందనుకుని దగ్గరకు వచ్చామని చెప్పారు. కానీ దగ్గరగా చూసిన తర్వాత ఇది ఎంతో అందంగా రూపొందించిన కళాత్మక నిర్మాణమని తెలిసి ఆశ్చర్యపోయామని తెలిపారు. స్థానికుల మాటల్లోనూ ఇదే అభిప్రాయం వినిపిస్తోంది. మొదటిసారి చూసిన ప్రతివారూ కొద్దిసేపు అయోమయానికి గురవుతున్నారని, తర్వాత అసలు విషయం తెలుసుకుని ఫొటోలు దిగకుండా వెళ్లడం లేదని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా యువత, పిల్లలు, ఫొటోగ్రఫీ అంటే ఇష్టపడేవారికి ఈ ప్రదేశం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారిందంటున్నారు.
ఆ నిర్మాణాన్ని ఏర్పాటు చేయడం వెనుక హోటల్ యాజమాన్యానికి ఉన్న ఆలోచన కూడా ఆసక్తికరంగానే ఉంది. సాధారణంగా ప్రయాణికులు హోటల్ను గమనించకుండా వెళ్లిపోతారు. కానీ ఇలాంటి వినూత్న నిర్మాణం ఏర్పాటు చేయడంతో రహదారిపై వెళ్లేవారు స్వయంగా వాహనాలు ఆపి లోపలికి వస్తున్నారు. దీంతో హోటల్కు ప్రచారం లభించడంతో పాటు సందర్శకుల సంఖ్య కూడా పెరిగింది. వ్యాపారాన్ని ఆకర్షించే స్మార్ట్ మార్కెటింగ్కు ఇది మంచి ఉదాహరణగా నిలుస్తోందని స్థానికులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ప్రపంచంలోని పలు దేశాల్లో ఇలాంటి తలకిందుల ఇళ్లు పర్యాటక ఆకర్షణలుగా ఉన్నప్పటికీ, బిహార్లో ఈ తరహా నిర్మాణం కనిపించడం చాలా మందికి కొత్త అనుభూతిని కలిగిస్తోంది. అందుకే ముజఫర్పుర్కు వచ్చే పర్యాటకులు, ప్రయాణికులు ఉల్టా హౌస్ను తప్పక సందర్శించే ప్రదేశాల జాబితాలో చేర్చుకుంటున్నారు. ఒక సాధారణ నిర్మాణాన్ని వినూత్న ఆలోచనతో పర్యాటక ఆకర్షణగా మార్చవచ్చని ఈ ఉల్టా హౌస్ నిరూపిస్తోంది. మొదటి చూపులోనే ఆశ్చర్యానికి గురిచేసే ఈ తలకిందుల ఇల్లు ఇప్పుడు ముజఫర్పుర్కు కొత్త గుర్తింపుగా మారి, సోషల్ మీడియాలోనూ చర్చనీయాంశంగా నిలుస్తోంది.