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పేద విద్యార్థుల పాలిట దేవుడు- గురుకులంలో ఉచితంగా కోచింగ్- 150 మందికి గవర్నమెంట్ జాబ్స్

పేద విద్యార్థులకు అండగా నరేశ్ సార్- గురుకులాన్ని ఏర్పాటు చేసి అందులో కోచింగ్- ఆర్మీ, పోలీస్, టీచర్, రైల్వే ఉద్యోగాలు సాధిస్తున్న విద్యార్థులు

Free Coaching Gurukulam In Bihar
Free Coaching Gurukulam In Bihar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 4, 2026 at 7:37 PM IST

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Free Coaching Gurukulam In Bihar : ఒకప్పుడు ఆ ప్రాంతం నక్సలైట్లకు కంచుకోట. ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా మారుతోంది. అయితే ఈ మార్పు వెనుకున్నది ఓ రైల్వే ఉద్యోగి. పురి గుడిసెలో ఓ గురుకులాన్ని ఏర్పాటు చేసి పేద విద్యార్థులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించేటట్లు ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఆయనే బిహార్‌లోని గయా జిల్లాకు చెందిన నరేశ్ భారతి. ఇప్పటి వరకు నరేశ్ గురుకులంలో చదువుకున్న 150 మంది విద్యార్థులు ఆర్మీ, పోలీసు, రైల్వే, టీచర్ ఉద్యోగాలు సాధించారు. ఈ క్రమంలో పేద విద్యార్థులు జాబ్స్ సాధించేందుకు ప్రోత్సహిస్తున్న నరేశ్‌పై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

15 ఏళ్ల క్రితం గురుకులం ఏర్పాటు
గయా జిల్లా ఫతేపుర్ బ్లాక్‌లోని మన్హోనా గ్రామానికి చెందిన నరేశ్ రైల్వే టెక్నిషీయన్. ఆయన తన గ్రామంలో 15 ఏళ్ల క్రితం గురుకులాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. దట్టమైన అడవుల నడుమ ఉన్న ఈ గురుకులంలో చదువుకునేందుకు ఆ ప్రాంతం విద్యార్థులతో పాటు పొరుగున ఉన్న నవాడా జిల్లా స్టూడెంట్స్ కూడా వస్తున్నారు. వారికి విద్యాబోధనతో పాటు శారీరక శిక్షణను కూడా నరేశ్ ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. అలాగే ఈ విద్యాసంస్థలో విద్యాబోధన అత్యంత కట్టుదిట్టమైన క్రమశిక్షణతో జరుగుతుంది. ఇక్కడి విద్యార్థులు రోజూ తప్పనిసరిగా ప్రాణాయామం సాధన చేస్తారు. అంతేకాకుండా స్టూడెంట్స్‌కు మంచి నైతిక విలువలను, ఉత్తమ వ్యక్తిత్వాన్ని నేర్పిస్తున్నారు నరేశ్. విద్యార్థులు ఏయే ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఉద్యోగాలు సాధించాలని ఆశిస్తారో, ఆయా శాఖలకు అనుగుణంగా ప్రత్యేకమైన సన్నద్ధత, శిక్షణను ఇస్తారు. విద్యార్థులతో పాటు స్థానికులు నరేశ్‌ను ముద్దుగా 'నరేశ్ సార్' పిలుచుకుంటారు.

Free Coaching Gurukulam In Bihar
విద్యాబోధనతో పాటు శారీరక శిక్షణ (ETV Bharat)

పోలీస్ జాబ్ సాధించిన ప్రీతి
ఇదే గురుకులంలో చదివి ప్రీతి అనే యువతి బిహార్‌ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం సాధించారు. ఈ క్రమంలో నరేశ్‌తో తనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. "నా ఫిజికల్ ట్రైనింగ్‌ను ఈ గురుకులంలోనే తీసుకున్నాను. చదువు కోసం నరేశ్ ఒక అద్భుతమైన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. 2010 నుంచి ఈ గురుకులం నిరంతరాయంగా పనిచేస్తోంది. నరేశ్ కృషి వల్ల పేద పిల్లల కలలు నిజమవుతున్నాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ఏ ఒక్క విద్యార్థి చదువు కూడా మధ్యలోనే ఆగిపోకూడదనే ఉద్దేశంతో నరేశ్ ఉచిత విద్యను అందిస్తున్నారు. ఎంతో మంది పేద విద్యార్థులు ఈ గురుకులంలో చదివి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కొట్టారు" అని ప్రీతి పేర్కొన్నారు.

Free Coaching Gurukulam In Bihar
శారీరక శిక్షణలో పాల్గొన్న విద్యార్థులు (ETV Bharat)

చెట్టు కింద ప్రారంభం
ఈ గురుకులం తొలుత చెట్టు కింద ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడు పురి గుడిసెలో తరగతులు జరుగుతున్నాయి. విద్యార్థులు నేలపైనే కూర్చొని పాఠాలు వింటున్నారు. ఈ గురుకులాన్ని ప్రారంభించిన మొదట్లో కొంత మంది స్థానికులు నరేశ్ భారతిని ఎగతాళి చేశారు. సూటిపోటి మాటలతో దెప్పిపొడిచారు. ప్రజల అవహేళను లెక్కచేయకుండా నరేశ్ ముందుకెళ్లారు. పిల్లలు తరగతులకు రానప్పుడు స్వయంగా వారి ఇంటికి వెళ్లేవారు. మొదట కేవలం నలుగురు విద్యార్థులతో ఈ గురుకులం ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. ఆ నలుగురు స్టూడెంట్లు తొలుత ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించారు. ఈ వార్త ఆ ప్రాంతమంటా తెలిసింది. వెంటనే గురుకులం, నరేశ్ సార్ పట్ల ప్రజల వైఖరిలో ఒక అద్భుతమైన మార్పు రావడం మొదలైంది. ఒకప్పుడు నరేశ్‌ను ఎగతాళి చేసిన వారే, ఇప్పుడు తమ పిల్లలను గురుకులంలో చేర్పిస్తున్నారు.

ఈ ప్రాంతంలోని పిల్లలు నక్సలిజం వైపునకు వెళ్లకుండా నిరోధించే ఉద్దేశంతోనే తాను విద్యా బోధన బాధ్యతను స్వీకరించానని నరేశ్ వివరించారు. ఈ ప్రాంత పిల్లలను సరైన మార్గంలో నడిపించాలని తాను నిశ్చయించుకున్నానని తెలిపారు. ఈ గ్రామీణ, అటవీ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థుల్లో అపారమైన ప్రతిభ దాగి ఉంటుందని తనకు తెలుసన్నారు. ఇక్కడి గురుకులంలో చదువుకున్న విద్యార్థులు పోలీస్, రైల్వే, టీచర్ వంటి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ సాధించారని చెప్పారు. గత పదిహేనేళ్లుగా ఈ గురుకులం విజయవంతంగా రన్ అవుతోందని వెల్లడించారు.

Free Coaching Gurukulam In Bihar
విద్యాబోధనతో పాటు శారీరక శిక్షణ (ETV Bharat)

"ప్రస్తుతం నేను రైల్వేలో టెక్నీషియన్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నేను పహార్‌పుర్‌లోని ట్రాక్షన్ డిపార్ట్‌మెంట్‌లో పోస్టింగ్‌లో ఉన్నాను. నా డ్యూటీ సమయం ఉదయం 11- సాయంత్రం 7 వరకు ఉంటుంది. మిగిలిన సమయాన్ని గురుకులాన్ని నడపడానికి ఉపయోగిస్తాను. నేనే విద్యార్థులకు పాఠాలను బోధిస్తాను. శారీరక శిక్షణను కూడా ఇస్తాను. 1000మందికి మందికి పైగా విద్యార్థులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించేలా చేయడమే నా ప్రధాన లక్ష్యం" అని నరేశ్ చెప్పారు.

Free Coaching Gurukulam In Bihar
పేద విద్యార్థులకు అండగా నరేశ్ సార్ (ETV Bharat)
Free Coaching Gurukulam In Bihar
పేద విద్యార్థులు జాబ్స్ సాధించేందుకు ప్రోత్సహిస్తున్న నరేశ్‌ (ETV Bharat)

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