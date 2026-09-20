అమరావతిలో చాక్లెట్ బప్పా- 15,500 చాక్లెట్లతో గణేశుడి విగ్రహం తయారీ
వివిధ రకాల వస్తువులతో గణేశుడి విగ్రహాలు తయారు చేసిన శిల్పి- 32 ఏళ్లుగా వివిధ రకాల ఆకృతులతో తయారు చేస్తున్న రాకేశ్- ప్రతి వస్తువులో దైవత్వం ఉంటుందనే నమ్మకంతో రకరకాల గణేశ్ విగ్రహాల తయారీ
Published : September 20, 2026 at 6:45 PM IST
Chocolate Ganesh Idol Amravati : దేశవ్యాప్తంగా గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో విధంగా గణనాథుడు దర్శనమిస్తున్నాడు. ఓ చోట పేపర్తో తయారు చేసిన గణేశుడు, మరోచోట పానీపూరీ, రెట్రో వస్తువులు వంటి వివిధ రకాల ఆకృతులతో రూపొందించిన వినాయకులు భక్తులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అయితే, ప్రస్తుతం మీ ముందుకు వచ్చింది 'చాక్లెట్ గణేశ్'. మహారాష్ట్రలో ఏకంగా 15500 చాక్లెట్లతో వినాయకుడిని తయారుచేశారు. ఈ చాక్లెట్ గణేశుడిని చూడటానికి చిన్నపిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు అధిక సంఖ్యలో వస్తున్నారు. అంతేకాదండోయ్, ఆ ప్రాంతంలో ఏటా విభిన్న రకాల వస్తువులతో వివిధ ఆకారాల్లో గణేశుడిని తయారు చేస్తారంట. అలా 32 ఏళ్లుగా చేస్తూ వస్తున్నారంట. ప్రతి వస్తువులో దైవత్వం ఉంటుందనే నమ్మకంతో వివిధ రకాల గణేశ్ విగ్రహాలను రూపొందిస్తారంట. మరి ఆ స్టోరీ వివరాలేంటో తెలుసుకుందామా?
ఏటా విభిన్న ఆకృతులతో గణేశ్ విగ్రహం ఏర్పాటు
అమరావతి నగరంలో రతన్గంజ్లోని వినాయక మండలి, ఈ సంప్రదాయాన్ని గత 32 సంవత్సరాలుగా ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో కాపాడుకుంటూ వస్తోంది. ఎలాంటి భారీ హంగులు, ఆర్బాటాలు లేకపోయినప్పటికీ, ఏటా ఇక్కడ వివిధ రకాల గణేశ్ విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠిస్తుంది. అలాగే ఈ ఏడాది కూడా 15,500 చాక్లెట్లతో అత్యంత ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దిన వినాయకుడిని రూపొందించారు. ఆ విగ్రహాన్ని దూరం నుంచి చూస్తే ఎంతగానో అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. కానీ, వాస్తవానికి దాన్ని పూర్తిగా మట్టితో తయారు చేశారు. ఆ మట్టి విగ్రహంపై చాక్లెట్లను అమర్చుతూ గణనాథుడికి తుది రూపాన్ని ఇచ్చారు.
విగ్రహం రూపొందించడంలో రాకేశ్ పాత్ర కీలకం
ఈ వినూత్న రూపాలను తయారు చేయడానికి రాకేశ్ సాహూ అనే శిల్పి కృషి ఎంతో ఉంది. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఆయన ఈ వినాయక మండలికి విగ్రహాలను తయారు చేస్తూ వస్తున్నారు. ఏటా కొత్త వస్తువుతో విగ్రహాన్ని చేయడం ఒక సవాలు అయినప్పటికీ, ఎంతో నిలకడగా ఈ అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు రాకేశ్. అయితే, ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించే గణేశుడిని చూడటానికి భక్తులు ఎంతో ఆసక్తి కనబరుస్తారు. ఎందుకంటే, ఏటా విభిన్న రూపాల్లో బప్పా దర్శనమిస్తాడు. ఇక్కడ, అద్భుతమైన ప్రదర్శన కంటే గణేశ విగ్రహమే ప్రధాన ఆకర్షణ. ఈ మండపం పరిమాణంలో చిన్నదైనప్పటికీ, ప్రతి సంవత్సరం తయారుచేసే గణేశ విగ్రహం ఆ ప్రాంతంలోని భక్తుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. వచ్చే ఏడాది బప్పా ఏ రూపంలో ఉంటారనే ఉత్సుకత, పండుగ ముగిసిన తర్వాత కూడా భక్తుల మనసుల్లో నిలిచి ఉంటుందని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
ప్రతి వస్తువులో దైవత్వం ఉందని నమ్మి!
అయితే, ప్రతి వస్తువులో దైవత్వం ఉందనే భావనతో ఏటా వివిధ రకాల విగ్రహాలను తయారుచేయిస్తామని చెబుతున్నారు వినాయక మండలి ముఖ్య అధికారి విశాల్ గుప్తా. మొదట గోటీల గణపతి, ఆ తర్వాత అరటి, పప్పు దినుసులు, గవ్వలు, శంఖాలు, మసాలా దినుసులు ఇలా వివిధ రకాలతో గణేశుడిని తయారు చేశారని చెప్పారు. అలాగే, ఈ ఏడాది వినూత్న రూపాన్ని ఎంచుకున్నామని చెప్పారు. "ప్రతి వస్తువులో దైవ స్వరూపం ఉంటుందని మేం నమ్ముతాం. అందువల్ల, ప్రతి సంవత్సరం వివిధ వస్తువులతో గణేశుడి విగ్రహాలను తయారుచేసే సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం. అలాగే, ఈ ఏడాది చాక్లెట్ గణపతి విగ్రహాన్ని తయారు చేయించాం. అయితే, ఆ విగ్రహ నిమజ్జనం చేసే విధానం కూడా చాల సులువు. దీన్ని పూర్తిగా మట్టితో తయారు చేసినందున నీటిలో వేసిన తర్వాత సులభంగా కరిగిపోతుంది" అని విశాల్ గుప్తా తెలిపారు.
70 ఏళ్లపాటు చీకటి గదిలో- ఇప్పుడు అందరి కళ్ల ముందే- మహారాజా వింటేజ్ 'రాయల్ కార్' కథ ఇదే!
తేజస్లో ప్రయాణించిన భారత్- జపాన్ ఎయిర్ఫోర్స్ చీఫ్లు- ఆకట్టుకున్న ఇరుదేశాల సైనిక విన్యాసాలు