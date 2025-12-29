విచిత్ర స్నేహితులు- రోజంతా రైతు భుజంపైనే చిలుక పిల్ల- పంజరం నుంచి వదిలినా ఎగిరిపోదు!
Published : December 29, 2025 at 12:03 PM IST
Parrot And Farmer Friendship : పావురాల్లా రామచిలుకలను ఈజీగా మచ్చిక చేసుకోలేం. అందుకే చిలుక జోస్యాలు చెప్పేవాళ్లు రామచిలుకల రెక్కలను కత్తిరించి మరీ పంజరంలో బంధిస్తుంటారు. రెక్కలు కలిగిన రామచిలుకను పంజరం నుంచి వదిలితే, మళ్లీ తిరిగొచ్చే ఛాన్సే ఉండదు. ఎందుకంటే అవి స్వేచ్ఛగా జీవించడానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తాయి. కానీ ఓ రామచిలుక గత కొన్ని నెలలుగా ఒక రైతుతోనే ఉంటోంది. పంజరం నుంచి వదిలినా ఎగిరిపోవడం లేదు. రివ్వుమని ఎగిరే శక్తి కలిగిన రెక్కలున్నా, ఆ రైతు వెంటే తిరుగుతోంది. ఇంతకీ ఎందుకిలా? రైతు, రామచిలుక స్నేహబంధానికి కారణమేంటి? రైతుకు చిలుక ఎలా దొరికింది? అనే విషయాలు తెలియాలంటే కథనాన్ని చదివేయండి.
చిలుక పిల్ల ఇలా దొరికింది
నరన్ భాయ్ సావ్ధారియా ఒక రైతు. గుజరాత్లోని గిర్ సోమనాథ్ జిల్లా కోడినార్ తాలూకాలో ఉన్న వెల్వా గ్రామంలో ఉంటాడు. ఆరు నెలల క్రితం తన పొలంలో వ్యవసాయ పనులు చేస్తుండగా, నరన్ భాయ్కు ఒక చిన్న చిలుక పిల్ల కనిపించింది. బహుశా అది తన తల్లి చిలుక నుంచి విడిపోయి ఉండొచ్చు. అప్పటికి ఆ చిలుక పిల్లకు రెక్కలు రాలేదు. దీంతో అది ఎగరలేని స్థితిలో ఉంది. ఒకవేళ దాన్ని పొలంలోనే వదిలేస్తే, పాములు, గద్దలు, విష కీటకాల బారినపడి చనిపోయే ముప్పు ఉంటుంది. అందుకే చిలుక పిల్లను నరన్ భాయ్ ఆప్యాయంగా తన చేతుల్లోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం పొలం పరిసరాల్లో ఉన్న చెట్లలో ఏవైనా రామచిలుకల గూడ్లు ఉన్నాయా అని చూశారు. ఎక్కడా రామచిలుకల గూడ్లు కనిపించలేదు. దీంతో ఆ చిలుకపిల్లను నేరుగా తన ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. దాని శరీరానికి అంటుకొని ఉన్న మట్టిని తొలగించారు. రోజూ ఆహారం, నీళ్లు అందించి ఒక పసిపాపలా చూసుకున్నారు. ఈ చిలుక పిల్లకు మిట్టూ అని పేరు పెట్టారు.
పంజరం నుంచి వదిలేసినా తిరిగొచ్చింది!
కొన్ని నెలలు గడిచాయి. చిలుక పిల్ల కాస్త పెద్దది అయింది. దానికి రెక్కలు వచ్చాయి. దీంతో నరన్ భాయ్ ఆ చిలుకను తన పొలంలోకి తీసుకెళ్లి స్వేచ్ఛగా వదిలేశారు. అది కొంత దూరం ఎగిరి వెళ్లింది. మళ్లీ ఏం అనుకుందో ఏమో కానీ, వెంటనే తిరిగొచ్చి ప్రేమగా నరన్ భాయ్ భుజాలపై వాలింది. తనతో ఆ చిలుక పిల్ల ఏర్పర్చుకున్న అనుబంధాన్ని చూసి నరన్ భాయ్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. నాటి నుంచి రోజూ ఉదయం వేళ చిలుక పిల్లను పంజరం నుంచి బయటికి వదులుతున్నారు. నరన్ భాయ్ ఇంటి పనులు, పొలం పనులు, బైక్ డ్రైవింగ్ వంటి ఏ పనుల కోసం ఇంటి బయటికి వెళ్లినా, ఆయన వెంటే చిలుక పిల్ల మిట్టూ కూడా వెళ్లిపోతోంది. నరన్ భుజంపై కూర్చొని ఊరంతా తిరగడం, అందర్నీ చూడటం దానికి అలవాటుగా మారిపోయింది. రోజూ రాత్రి టైంలో మాత్రం భద్రత కోసం మిట్టూను పంజరంలో ఉంచుతున్నారు. నరన్తో రామచిలుకకు ఏర్పడిన ఈ అనుబంధాన్ని చూసి వెల్వా గ్రామస్థులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. మానవ సంబంధాలే దెబ్బతింటున్న ఈ కాలంలో, ఓ మూగజీవికి మనిషి ఇంత చేరువ కావడం విచిత్రంగా అనిపిస్తోందని స్థానికులు అంటున్నారు. నరన్ భాయ్, రామచిలుక కలిసి ఉండటాన్ని చూస్తే చాలా ఆహ్లాదకరంగా అనిపిస్తుందని తెలిపారు.
నన్ను వదిలి వెళ్లడానికి మనసొప్పడం లేదు : నరన్ భాయ్
"నేను ఈ చిలుక పిల్లను నా కుటుంబ సభ్యుడిలా భావిస్తున్నాను. దాన్ని గత 6 నెలలుగా చాలా జాగ్రత్తగా పెంచుతున్నాను. కంటికి రెప్పలా కాపాడుతున్నాను. తల్లి చిలుకకు దూరమై మా పొలంలో పడి ఉండగా అది నాకు దొరికింది. రెక్కలు వచ్చాక, పంజరం నుంచి వదిలినా అది ఎగిరిపోలేదు. ఎందుకంటే నాపై దానికి అలాంటి నమ్మకం ఏర్పడింది. అందుకే నన్ను వదిలి వెళ్లడానికి ఈ చిలుక పిల్లకు మనసు ఒప్పడం లేదు. నేను ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్లడానికి రెడీ అవ్వగానే, అది వచ్చి నా భుజాలపై వాలుతుంది. నన్ను అస్సలు వదలదు. మా ఇద్దరి స్నేహం ఇలాగే కొనసాగుతుంది" అని నరన్ భాయ్ సావ్ధారియా ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు.
