పెళ్లి అయ్యే వరకు ఫోన్ మాట్లాడంపై నిషేధం- వధూవరులిద్దరికీ ఆ కమ్యూనిటీ వింత షరతు!

కాబోయే భార్యాభర్తలిద్దరికీ వింత షరతు విధించిన ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని సేన్ కమ్యూనిటీ- పెళ్లయ్యే వరకు ఫోన్ మాట్లాడడంపై నిషేధం

Published : February 20, 2026 at 8:02 PM IST

Ban On Talk To Fiance On Mobile : ప్రస్తుత కాలంలో పెళ్లి కుదిరిందంటే చాలు కాబోయే వధూవరులిద్దరూ ఫోన్‌లో ముచ్చట్లు మొదలుపెట్టేస్తున్నారు. వివాహానికి ముందే అన్ని విషయాలను పంచుకుంటున్నారు. అందుతో తమ వ్యక్తిగత, కుటుంబ విషయాలు కూడా ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో మనస్పర్థలు, అనుమానాలు, అపోహలతో చాలా మంది పెళ్లికి ముందే విడిపోతున్నారు. నిశ్చితార్థం (ఎంగేజ్‌మెంట్) అయినప్పటికీ వివాహం వరకు బంధం కొనసాగట్లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో సేన్ కమ్యూనిటీ (సమాజం) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తమ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వధువరూలిద్దరూ నిశ్చితార్థం తర్వాత తమకు కాబోయేవారితో ఫోన్ మాట్లాడడంపై నిషేధం విధించింది.

ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయం
నిశ్చితార్థం తర్వాత చాలా పెళ్లిళ్లు ఆగిపోవడాన్ని బలోద్ జిల్లాలోని సేన్ కమ్యూనిటీ చాలా సీరియస్‌గా తీసుకుంది. ఈ క్రమంలోనే నిశ్చితార్థం అయిన తర్వాత పెళ్లి వరకు తమకు కాబోయే భాగస్వామితో వధూవరులిద్దరూ రహస్యంగా ఫోన్‌లో మాట్లాడకూడదని నిర్ణయించింది. కాబోయే భర్త లేదా భార్యతో కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో మాట్లాడొచ్చని స్పష్టం చేసింది. కాబోయే భార్యాభర్తలు ఒకరితో ఒకరు రహస్యంగా ఫోన్‌లో మాట్లాడడంపై నిషేధం విధించింది. ఈ మేరకు సేన్ కమ్యూనిటీ ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయం తీసుకుంది.

ఆధునిక యుగంలో ఫోన్లు కుటుంబాలను విచ్ఛిన్నం చేస్తున్నాయని సేన్ కమ్యూనిటీ బరోద్ జిల్లా అధ్యక్షుడు సంతోష్​ కౌశిక్ అభిప్రాయపడ్డారు. అందుకే మళ్లీ పాత విధానాలను అనుసరిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. నిశ్చితార్థం అయిన తర్వాత వివాహం వరకు కాబోయే వధూవరులిద్దరూ ఫోన్‌లో రహస్యంగా మాట్లాడకూడదని నిర్ణయించామని తెలిపారు. ఇటీవల కాలంలో తమ సామాజిక వర్గానికి చెందిన నిశ్చితార్థమైన చాలా జంటలు పెళ్లికి ముందే విడిపోయానని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. మొబైల్ ఫోన్‌లో గంటల తరబడి మాట్లాడటం వల్ల కుటుంబ సంబంధాలు దెబ్బతింటున్నాయని, అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని వెల్లడించారు.

'నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నాం'
తమ సామాజిక వర్గం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నానని సేన్ కమ్యూనిటీ కార్యదర్శి సీమా కౌశిక్ తెలిపారు. సుదీర్ఘమైన ఆలోచనల తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని పేర్కొన్నారు. "నిశ్చితార్థం తర్వాత మొబైల్ ఫోన్‌లలో మాట్లాడే ధోరణి సేన్ కమ్యూనిటీలో అనేక సంఘటనలకు దారితీసింది. చాలా మంది యువతీయువకులు నిశ్చితార్థం చేసుకున్నప్పటికీ, ఆ బంధం పెళ్లి వరకు వెళ్లలేదు" అని సీమా కౌశిక్ అభిప్రాయపడ్డారు.

నిశ్చితార్థం తర్వాత వివాహం వరకు కాబోయే వధూవరులిద్దరూ ఫోన్‌లో మాట్లాడటంపై నిషేధం విధించడం మంచి నిర్ణయమేనని స్థానిక యువతి దీక్షా సేన్ తెలిపింది. "కొన్నిసార్లు కాబోయే జంటలు ఫోన్‌లో తమ గతం, కుటుంబం గురించి పరస్పరం షేర్ చేసుకుంటారు. అలాంటప్పుడు నిశ్చితార్థం చేసుకున్న ఆ జంట మధ్య వివాదం జరగొచ్చు. ఆ గొడవ వారి కుటుంబం వరకు చేరుతుంది. దీంతో పెళ్లి ఆగిపోతుంది" అని దీక్షా సేన్ పేర్కొంది.

"సేన్ సమాజం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం స్వాగతించదగినది. సేన్ కమ్యూనిటీ ఇప్పుడిప్పుడే సామాజిక దురాచారాలు, మోడ్రన్ సంస్కృతి గురించి అవగాహన పెంచుకుంటోంది. పూర్వ కాలంలాలాగే ఆకులలో భోజనం చేయడం ప్రారంభిస్తాం. మా కమ్యూనిటీ ప్లాస్టిక్‌ను పూర్తిగా బహిష్కరిస్తుంది. హిందూ మతాన్ని విడిచిపెట్టి మరొక మతంలోకి మారినవారితో మాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు" అని జిల్లా సేన్ కమ్యూనిటీ మీడియా ఇన్‌ఛార్జ్ ఉమేశ్ కుమార్ తెలిపారు.

'ఇటీవలి కాలంలో నిశ్చితార్థం సమయంలో గిఫ్ట్‌గా కాబోయే వధువుకి వరుడు ఫోన్ ఇస్తున్నాడు. దీంతో కాబోయే భార్యాభర్తలిద్దరూ ఆ ఫోన్‌లో రోజుకు గంటల తరబడి మాట్లాడే ధోరణి ప్రారంభమైంది. దీంతో చాలా బంధాలు నిశ్చితార్థం తర్వాత పెళ్లి వరకు వెళ్లకుండానే విచ్ఛిన్నమవుతాయి' అని సేన్ సమాజం వారు చెబుతున్నారు.

ప్రీవెడ్డింగ్ షూట్‌లపై బ్యాన్
ఇటీవలే ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందిన సాహు సమాజ్ తమ సామాజిక వర్గంలో ప్రీవెడ్డింగ్ షూట్‌లను పూర్తిగా నిషేధించింది. ఇది మన సంప్రదాయాలకు విరుద్ధమని, పాశ్చాత్య సంస్కృతిని గుడ్డిగా అనుకరించడం వల్ల మన మూలాలు దెబ్బతింటున్నాయని స్పష్టం చేసింది. పెళ్లి అనేది పవిత్రమైన బంధమని, దానిని సెలబ్రిటీ షోలా మార్చడం సరైనది కాదని పేర్కొంది.

