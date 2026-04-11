కుమార్తె పుట్టిన ఆనందంలో- గ్యారేజ్ యజమాని వినూత్న వేడుక- 7రోజుల పాటు కార్లకు ఫ్రీ వాషింగ్!

సమాజానికి గ్యారేజ్ యజమాని గొప్ప సందేశం- కూతురు పుట్టిన సందర్భంగా కస్టమర్లకు బంపర్ ఆఫర్- 'పుత్రీ రత్న్' టైటిల్‌తో పోస్టర్లు, బ్యానర్లు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 11, 2026 at 2:11 PM IST

Updated : April 11, 2026 at 2:37 PM IST

Garage Owner Unique Celebrations : ఆ గ్యారేజ్‌లో ఏకంగా వారం రోజులు కార్ వాష్ ఫ్రీ. ఎంతోమంది క్యూ కట్టి మరీ తమ కార్లకు ఉచితంగా వాష్ చేయించుకుంటున్నారు. ఇంతకీ ఎందుకీ ఆఫర్ అనుకుంటున్నారా? వ్యాపారాన్ని, కస్టమర్లను పెంచుకునేందుకైతే కానే కాదు. తనకు కూతురు పుట్టిందనే సంతోషంలోనే గ్యారేజ్‌ ఓనర్ నంకు మహరాజ్ ఈ బంపర్ ఆఫర్‌ను ప్రకటించారు. దీని ద్వారా ఒక గొప్ప సందేశాన్ని యావత్ సమాజానికి, దేశానికి అందించారు. ఈ వివరాలతో ఈటీవీ భారత్ స్ఫూర్తిదాయక కథనమిది.

'పుత్రీ రత్న్' పాదముద్రలతో బ్యానర్లు, పోస్టర్లు
అది ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రంలోని ధంతరి నగరం. సిటీలోని బతేనా పారాలో నంకు మహరాజ్ నివసిస్తున్నారు. డిపోపారా ఏరియాలో మహాలక్ష్మి గ్యారేజ్ అండ్ కార్ వాషింగ్‌ను ఆయన నడుపుతున్నారు. నంకు మహరాజ్‌కు అక్కాచెల్లెళ్లు లేరు. ఇద్దరు అన్నయ్యలే ఉన్నారు. ఆయనకు హనుమాన్ జయంతి రోజున (ఏప్రిల్ 2న) కుమార్తె జన్మించింది. దీంతో నంకు మహరాజ్‌ ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. ఈ ఆనందాన్ని తన కస్టమర్లతోనూ పంచుకోవాలని ఆయన భావించారు. వెంటనే బ్యానర్లు, పోస్టర్లు తయారు చేయించారు. వాటిపై 'పుత్రీ రత్న్' అని పెద్ద అక్షరాలతో రాయించారు. చిన్నారి పాదముద్రలను అచ్చు వేయించారు. తనకు కూతురు పుట్టిన సందర్భంగా వారం రోజులు కార్ వాష్ ఫ్రీ అనే సందేశాన్ని బ్యానర్లు, పోస్టర్లపై ప్రింట్ చేయించారు. వెంటనే వాటిని తీసుకొచ్చి తన గ్యారేజ్‌లో ఏర్పాటు చేసి, స్వయంగా మంత్రాలను ఉచ్ఛరిస్తూ ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అక్కడున్న వాళ్లందరికీ మిఠాయిలు పంపిణీ చేశారు. దీంతో ఏప్రిల్ 2న నంకు మహరాజ్‌కు చెందిన మహాలక్ష్మి గ్యారేజ్ అండ్ కార్ వాషింగ్‌‌ దుకాణంలో పండుగ వాతావరణం ఏర్పడింది.

ఉచిత సేవ + గొప్ప సందేశం
పుత్రీ రత్న్ పాదముద్రలతో కూడిన పోస్టర్‌ను తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలలో నంకు మహరాజ్‌ పోస్ట్ చేశారు. తనకు కూతురు పుట్టిన ఆనందంలో వారం రోజులు ఫ్రీగా కార్ వాష్ చేస్తానని ప్రకటించారు. ఈ పోస్ట్ వెంటనే వైరల్ అయింది. నంకు మహరాజ్‌ గ్యారేజ్‌కు వాహనాలు క్యూ కట్టాయి. గ్యారేజీకి వచ్చే కస్టమర్లు ఉచిత సేవను ఆస్వాదించడమే కాకుండా, నంకు మహరాజ్ ఇచ్చిన సందేశంతో స్ఫూర్తిని పొందుతున్నారు. ఇలాంటి ఆలోచన, చొరవ సమాజానికి స్ఫూర్తిదాయకం. ఈ తరహా కార్యక్రమాల వల్ల సమాజంలో ఆడబిడ్డల పట్ల గౌరవ భావం పెరుగుతుంది. ప్రజల ఆలోచనా విధానంలో మార్పు వస్తుంది. ఆడ పిల్లలను చిన్నచూపు చూసే ట్రెండ్ తగ్గుతుంది. ఇలాంటి చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు కూడా సమాజంలో పెద్ద మార్పును తీసుకురాగలవు. ధంతరి నగరంలో మొదలైన ఈ చొరవ యావత్ దేశంలో ఎంతోమంది స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది.

ఇది నిజంగా ప్రశంసనీయం
"నా పేరు కుందన్ సింగ్. నేను నంకు మహరాజ్ స్నేహితుడిని. నంకుకు కూతురు పుట్టిందని తెలిసి అభినందించడానికి గ్యారేజ్‌కు వచ్చాను. గ్యారేజ్‌లో ఏర్పాటుచేసిన ఫ్రీ కార్ వాష్ బోర్డును చూసి ఆనందం కలిగింది. అది నాకు ఎంతో స్ఫూర్తిని కూడా అందించింది. ఇది నిజంగా ప్రశంసనీయమైన కార్యక్రమం. కుమార్తె జననం నిజంగా ఒక ఆశీర్వాదం. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు సమాజంలో సానుకూల మార్పు తీసుకురావడానికి సహాయపడతాయి" అని కుందన్ సింగ్ తెలిపారు.

ప్రజల ఆలోచన మార్చేందుకే ఈ చొరవ
"నాకు అక్కాచెల్లెళ్లు లేరు. ఇద్దరు అన్నయ్యలే ఉన్నారు. అందుకే కూతురు పుట్టడాన్ని నేను అత్యంత శుభప్రద పరిణామంగా భావించాను. అది కూడా అత్యంత విశిష్టమైన హనుమాన్ జయంతి రోజున నా కూతురు పుట్టింది. దీన్ని లక్ష్మీదేవి రాకగా భావిస్తున్నాను. నాకు కలిగిన శుభాన్ని, నేను అనుభవించిన ఆనందాన్ని అందరికీ సగర్వంగా చెప్పాలని భావించాను. అందుకే పుత్రీ రత్న్ పేరుతో పోస్టర్లు, బ్యానర్లను తయారుచేయించాను. 7 రోజుల ఉచిత కార్ వాష్ ఆఫర్‌ను ప్రకటించాను. ఆడపిల్ల జననం నాకు ఒక శుభసూచకం. దాన్ని ఒక పండుగలా జరుపుకుంటున్నాను. ఆడపిల్లలు ఇంటికి అందం, నిజమైన ఆనందానికి మూలం వంటి వారు. మగ పిల్లాడి జననాన్ని ఎంత ఆనందంతో జరుపుకుంటామో, ఆడపిల్ల జననాన్ని కూడా అంతే ఆనందంతో జరుపుకోవాలి. నేటికీ సమాజంలోని ఎంతోమంది ఆడపిల్లలను చిన్నచూపు చూస్తుండటం బాధాకరం. ఈనేపథ్యంలో ప్రజల ఆలోచనను మార్చేందుకు నా వంతుగా ఈ చిన్న కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాను" అని నంకు మహరాజ్ చెప్పారు.

106ఏళ్ల వయస్సులోనూ తగ్గని జోష్- ప్రభుత్వ పింఛన్​కు నో- టీ షాపు నడుపుతూ దర్జాగా జీవిస్తున్న వృద్ధుడు!

అమ్మ కోసం- బంజరు భూమిని అడవిగా మార్చిన ఉపాధ్యాయుడు

