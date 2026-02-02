ETV Bharat / bharat

తెలుగు రాష్ట్రాలకు 'గేమ్ ఛేంజర్'​గా హైస్పీడ్ రైళ్లు- HYD నుంచి 2గంటల్లోనే!: అశ్వినీ వైష్ణవ్​

అసోం, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో రూ. 72,468 కోట్లతో రైల్వే ప్రాజెక్టులు- కొత్త రైల్వే ప్రాజెక్టులు, వంతెనల గురించి సర్వే జరుగుతోంది- భూటాన్‌కు అనుసంధాన ప్రాజెక్టులు చేపడుతున్నాం: కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్

Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw
Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 2, 2026 at 5:12 PM IST

1 Min Read
Ashwini Vaishnaw Explains Corridors : దేశంలో ఇకపై హైస్పీడ్ రైళ్లు గంటకు 350 కి.మీ వేగంతో పరుగులు పెడతాయని కేంద్ర రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ తెలిపారు. "హైదరాబాద్‌ నుంచి చెన్నై, పుణె, బెంగళూరుకు 3హైస్పీడ్ రైళ్లు వేస్తాం. దీనితో హైదరాబాద్‌ నుంచి బెంగళూరుకు 2 గంటల్లో, పుణెకు 1.55 గంటల్లో, చెన్నైకు 2.55 గంటల్లో చేరుకోవచ్చు. హైస్పీడ్ కారిడార్‌తో ఏపీ-తెలంగాణ-తమిళనాడు మధ్య ఆర్థిక, ఆరోగ్య, పర్యాటక రంగాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. హైస్పీడ్ రైళ్లు తెలుగు రాష్ట్రాలకు గేమ్‌ ఛేంజర్‌గా మారతాయి" అని వైష్ణవ్ తెలిపారు.

అలాగే అసోం, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో రూ.72,468 కోట్లతో రైల్వే ప్రాజెక్టులు చేపడతామని వైష్ణవ్​ తెలిపారు. ప్రస్తుతం కొత్త రైల్వే ప్రాజెక్టులు, వంతెనల గురించి సర్వే జరుగుతోందన్నారు. భూటాన్‌కు అనుసంధాన ప్రాజెక్టులు చేపడుతున్నామని పేర్కొన్నారు.

