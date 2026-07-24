'ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసేవరకు ఉద్యమం ఆగదు'- ప్రభుత్వంతో చర్చల అనంతరం సీజేపీ ప్రకటన
ప్రభుత్వానికి లిఖితపూర్వక ప్రతిపాదన పెట్టిన సీజేపీ- ప్రతిపాదనను కేంద్రమంత్రి జేపీ నడ్డాకు అందించిన ప్రతినిధులు
Published : July 24, 2026 at 3:03 PM IST
Govt CJP Meet : పేపర్ లీక్ ఘటనలతో దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు చేలరేగుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ(సీజేపీ) మధ్య చర్చలు జరిగాయి. ఈ చర్చల్లో మూడు ప్రధాన డిమాండ్లను కేంద్రం ముందు ఉంచామని సీజేపీ పేర్కొంది. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ను రాజీనామా చేయాల్సిందేనని కోరామని తెలిపింది. అలాగే, ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థుల కుటుంబాలకు రూ.కోటి పరిహారం ఇవ్వాలని, విద్యార్థులపై నమోదైన కేసులు కొట్టివేయాలని కోరామని పేర్కొంది. అయితే, ఈ మూడు డిమాండ్లను పరిష్కరించేందుకు శనివారం మధ్యాహ్నం వరకు వేచిచూస్తామని సీజేపీ వెల్లడించింది. కాగా, గంటన్నరకు పైగా వీరి సమావేశం జరిగింది. ప్రభుత్వం తరపున కేంద్రమంత్రులు జేపీ నడ్డా, జితేందర్ సింగ్ హాజరయ్యారు. సీజేపీ అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్, జాతీయ అధికార ప్రతినిధి అశుతోశ్ హాజరయ్యారు.