డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారుతోనే కేరళ అభివృద్ధి సాధ్యం: కేంద్రమంత్రి సురేశ్ గోపి

బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల అభివృద్ధి గురించి తెలుసుకోండి- కేరళ ప్రజలకు కేంద్రమంత్రి సురేశ్ గోపి పిలుపు- ఒక్క తమిళనాడుకే మినహాయింపు అంటూ కామెంట్- అవసరమైనవన్నీ తమిళనాడు సాధించుకుంటోందని కితాబు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 3, 2026 at 12:00 PM IST

Suresh Gopi Comments On Kerala : కేరళ అభివృద్ధి చెందాలంటే, బీజేపీ సారథ్యంలో డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారు ఏర్పడాల్సి ఉంటుందని కేంద్రమంత్రి, త్రిసూర్ ఎంపీ సురేశ్ గోపి అన్నారు. డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వాలతో బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు పొందుతున్న ప్రయోజనాల గురించి ఒకసారి తెలుసుకోవాలని కేరళ ప్రజలకు ఆయన పిలుపునిచ్చారు. కేరళలోని కొల్లాంలో ఆయన ఈ కామెంట్స్ చేశారు. అయితే డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం లేకపోయినా తమిళనాడు రాష్ట్రం అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతోందని సురేశ్ గోపి కొనియాడారు. కేంద్రంలో ప్రత్యర్ధి పార్టీలు అధికారంలో ఉన్నా, రాష్ట్ర ప్రజలకు అవసరమైనవన్నీ తమిళనాడు సర్కారు సాధించుకుంటోందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. కొల్లాం లోక్‌సభ ఎంపీ, రెవల్యూషనరీ సోషలిస్ట్ పార్టీ నేత ఎన్‌కే ప్రేమ చంద్రన్‌తో కలిసి కొల్లాం రైల్వే జంక్షన్‌ను కేంద్రమంత్రి సందర్శించారు. రైల్వే జంక్షన్‌లోని ప్రాచీన భవనాలను వారసత్వ కట్టడాలుగా పరిరక్షించేందుకు ఉన్న సాధ్యాసాధ్యాల గురించి అధికారులను అడిగి సురేశ్ గోపి తెలుసుకున్నారు.

ఫోరెన్సిక్ లేబొరేటరీకి కేరళ సర్కారు స్థలమివ్వలేదు
"కేరళ అభివృద్ధి కోసం బీజేపీ తప్పకుండా బలోపేతం కావాలి. అది సొంతంగా రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి లేదా రాష్ట్రంలో ప్రభావశీల రాజకీయ శక్తిగా ఎదగాలి. అలా జరిగితేనే రాష్ట్ర వికాసం సాధ్యమవుతుంది. మచ్చుకు చూస్తే, కేంద్ర ఫోరెన్సిక్ లేబొరేటరీని తొలుత నేను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న త్రిసూర్‌కు కేటాయించాలని ప్రతిపాదించారు. త్రిసూర్‌లో ఈ లేబొరేటరీ ఏర్పాటుకు 25 ఎకరాల స్థలాన్ని కేటాయించమని రాష్ట్ర సర్కారును కేంద్ర ప్రభుత్వం కోరింది. కానీ రాష్ట్ర సర్కారు త్రిసూర్‌లో సరిపడా స్థలం లేదని కేంద్రానికి చెప్పింది. ఎందుకంటే త్రిసూర్‌లో నేను బీజేపీ ఎంపీగా ఉన్నాను. అందుకే ప్రతిపాదిత ఫోరెన్సిక్ లేబొరేటరీ త్రిసూర్ నుంచి తిరువనంతపురానికి తరలిపోయింది. రాష్ట్ర సర్కారు ఇలా వ్యవహరిస్తే, కేరళకు మరిన్ని అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు ఎలా వస్తాయి ? రాజకీయ విభేదాలను పక్కన పెట్టి, అభివృద్ధి కోసం కలిసి పనిచేయాలి. రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాలూ అభివృద్ధి చెందాలి. ఏ ఒక్క నగరానికో అభివృద్ధి పరిమితం కాకూడదు. ఇప్పటికే త్రిసూర్ జిల్లా చాలా అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను కోల్పోయింది. ఈవిషయాలన్నీ మా జిల్లా ప్రజలకు తెలియాలి" అని కేంద్రమంత్రి సురేశ్ గోపి వ్యాఖ్యానించారు.

అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ విజయాలు పునరావృతం కావాలి
"తిరువనంతపురం కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ సాధించిన విజయాలు 2026లో జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ పునరావృతం కావాలి. జనవరి 5న దిల్లీకి వెళ్తున్నాను. త్వరలోనే నేను రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ను కలుస్తా. కొల్లాం రైల్వే స్టేషన్‌లోని ప్రాచీన భవనాలను వారసత్వ కట్టడాలుగా పరిగణించాలని కోరుతాను. వాటిని పర్యాటక ప్రదేశాలుగా అభివృద్ధి చేయొచ్చు. ఈ రైల్వే స్టేషన్‌లో బ్రిటీష్ కాలంలో నిర్మించిన కొన్ని కట్టడాలను ఇప్పటికే కూల్చేశారు. వాటిని కూడా పరిరక్షించి ఉండాల్సింది" అని కేంద్రమంత్రి సురేశ్ గోపి పేర్కొన్నారు.

పాత భవనాలను రైల్వే మ్యూజియంగా మార్చాలి : కొల్లాం ఎంపీ
కొల్లాం రైల్వే స్టేషన్ ఆధునికీకరణ పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయనే ఆశాభావాన్ని కొల్లాం లోక్‌సభ ఎంపీ ఎన్‌కే ప్రేమ చంద్రన్‌ వ్యక్తం చేశారు. ఈ రైల్వే స్టేషన్‌లోని బ్రిటీష్ కాలపు పాత భవనాలను రైల్వే మ్యూజియంగా మారిస్తే బాగుంటుందని ఆయన సూచించారు.

ఈ ఏడాదే కేరళ ఎన్నికలు
ప్రస్తుతం కేరళ అసెంబ్లీలో బీజేపీకి ఒక్క ఎమ్మెల్యే కూడా లేరు. సురేశ్ గోపి ఒక్కరే కేరళ నుంచి బీజేపీ ఎంపీగా 0ఉన్నారు. 2026 ఏప్రిల్‌లో రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కేరళలో మొత్తం 140 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి. 2026 మే 23న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పాలనా కాలం ముగియనుంది. ఇంతకుముందు 2021 ఏప్రిల్‌లో రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగాయి. ప్రస్తుతం సీపీఎం సారథ్యంలోని వామపక్ష ప్రజాస్వామిక కూటమి (ఎల్‌డీఎఫ్) అధికారంలో ఉంది.

