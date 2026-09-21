అక్టోబర్ 20 నుంచి భారత్-న్యూజిలాండ్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం అమలు: పీయూష్ గోయల్
గుడ్న్యూస్ చెప్పిన కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ మంత్రి పీయూశ్ గోయల్- దసరా పండగ నుంచి అమల్లోకి భారత్-కివీస్ ఎఫ్టీఏ అమల్లోకి వస్తుందని వెల్లడి- ఈ డీల్ ఇరుదేశాల ఆర్థిక భాగస్వామ్యంలో మైలురాయిగా నిలుస్తుందని ఆశాభావం
Published : September 21, 2026 at 3:57 PM IST
Piyush Goyal On India Newzealand FTA : భారత్-న్యూజిలాండ్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (FTA) గురించి కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ ఒప్పందం అక్టోబర్ 20 నుంచి (దసరా పండుగ రోజున) అమల్లోకి రానుందని వెల్లడించారు. ఈ ఒప్పందం అమల్లోకి వస్తే న్యూజిలాండ్కు ఎగుమతి చేసే భారతీయ వస్తువులపై ఎలాంటి టారిఫ్లు ఉండవని స్పష్టం చేశారు. 100 శాతం సుంకం వెసులుబాటు లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు. దిల్లీలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో గోయల్ ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు.
'భారత్- న్యూజిలాండ్ ద్వైపాక్షిక ఆర్థిక భాగస్వామ్యంలో మరో కీలక మైలురాయిని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అదే భారత్-న్యూజిలాండ్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం అమలులోకి రావడం. ఈ ఒప్పందం 2026 అక్టోబర్ 20న అంటే దసరా పండగ శుభ సందర్భంలో అమల్లోకి వస్తుంది. బలమైన, మరింత ఉన్నత లక్ష్యాలతో కూడిన ఆర్థిక భాగస్వామ్యాన్ని నిర్మించడంలో భారత్, న్యూజిలాండ్ దేశాలకు ఉన్న ఉమ్మడి నిబద్ధతను ఈ పరిణామం ప్రతిబింబిస్తుంది. చర్చల సమయంలో న్యూజిలాండ్ వాణిజ్య మంత్రి మెక్క్లే గొప్ప సహకారాన్ని అందించారు. అలాగే న్యాయమైన, సమానమైన, సమతుల్యమైన ఒప్పందం కోసం కృషి చేసిన భారత్, న్యూజిలాండ్ చర్చల బృందాలకు అభినందనలు' అని కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ అన్నారు.