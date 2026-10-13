కేంద్రమంత్రి మురుగన్ రాజీనామా- అక్కడ బీజేపీని బలోపేతం చేయడమే ఉద్దేశంతోనే!
తమిళనాడులో బీజేపీని బలోపేతం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో, కేంద్ర సహాయ మంత్రి ఎల్. మురుగన్ మంగళవారం తన పదవికి రాజీనామా చేశారు.
కేంద్రమంత్రి ఎల్.మురుగన్ (ANI)
Published : October 13, 2026 at 6:30 PM IST
Union Minister L Murugan Resigns : తమిళనాడులో బీజేపీని బలోపేతం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో, కేంద్ర సహాయ మంత్రి ఎల్. మురుగన్ మంగళవారం తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో తన రాజీనామాను తెలియజేస్తూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి లేఖ రాశారు. సమాచార, ప్రసార శాఖ, పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రిగా ఉన్న మురుగన్, ఆయన నాయకత్వంలో 'భారత మాత'కు, తమిళనాడుకు సేవ చేయడం తన జీవితంలోనే అత్యంత గొప్ప గౌరవం అని పేర్కొన్నారు.